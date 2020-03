Israel considera prohibir la entrada de vuelos de algunas zonas de EEUU por el Corona

Durante el fin de semana ascendió a 25 el número de israelíes contagiados del virus Corona, todos ellos tras haber estado en España, Italia o Grecia, o contagiados en Israel de quienes vinieron enfermos. Fuentes en el Ministerio de Salud Pública dijeron que se estaba considerando prohibir el ingreso al país a quienes vengan de determinadas zonas de Estados Unidos: Nueva York, Washington DC y California.

El Primer Ministro Biniamin Netanyahu reconoció que “al parecer el ritmo de contagio es mayor que el que suponíamos”, al ascender el número de enfermos en Israel durante el fin de semana. Uno de los enfermos, un hombre de 38 años que era el chofer del autobús de turistas griegos que luego se confirmó tenían el virus, se halla en grave estado, internado en el hospital Poria. Netanyahu ya habla de “pandemia”.

Israel es al parecer el país que tomó medidas más drásticas para contener la propagación del virus. Hasta ahora, la lista de países de los cuales no se permite la entrada a ningún turista, es la siguiente: España, Italia, San Marino, Francia, Alemania, Suiza, Japón, China, Singapur, Corea del Sur, Tailandia, Hong Kong y Macao. Este sábado, en el noticiero central del canal 12 se informó que podría ser inminente también la inclusión de Holanda. Y los israelíes que llegan de alguno de dichos lugares, deben ir directamente a aislamiento domiciliario por 14 días.

Por el momento, quienes pasaron por alguno de estos sitios solamente en tránsito, no tienen obligación de tomar esa medida, pero habrá que hacer un seguimiento del tema, que sin duda puede ir evolucionando. Quienes hayan pasado por China, Italia y Corea del Sur, aunque solamente en tránsito, sí están obligados a ir a aislamiento.

Algunas aerolíneas ya han cancelado sus vuelos a Israel: Iberia, Alitalia, Swissair, Lufthansa y Austrian Airlines. Las imágenes del aeropuerto internacional Ben Gurion vacío, han circulado por el mundo.

El Corona es el tema principal de conversación, está en todos lados, y en los últimos días ha abierto noticieros a veces más que la situación política desde las últimas elecciones.

La sensación general es que el país todo lidia con una crisis de serias dimensiones no porque hayan sido identificados numerosos enfermos sino porque las medidas preventivas son serias y van incidiendo gradualmente en gran parte de la población.

“Esto ya es una epidemia mundial, aunque la Organización Mundial de la Salud no la haya declarado como tal. Puede ser cuestión de días o de horas hasta que lo haga. Dudo que haya habido una epidemia así en los últimos 100 años”,opinó Netanyahu. Reveló que conversó con diversos gobernantes extranjeros para organizar una conferencia telefónica en los próximos días a fin de ver cómo los países se pueden ayudar mutuamente.

Netanyahu anunció nuevas medidas:

- “Es imperioso desinfectar instalaciones públicas como estaciones de autobús, de trenes y demás. Para eso recurriremos a los jóvenes durante las vacaciones, que puede que sean extendidas, tanto en los colegios como en los movimientos juveniles, para que ayuden en ello. También pediré a Tzahal que se haga cargo de algunas instalaciones”.

- “Recurriré a la Fuerza Aérea para garantizar que tenemos todo el abastecimiento esencial para Israel”.

- “Abriré una línea de crédito para responder a los negocios y empresas que estén muy presionados”.

- “Convocaré a los mejores cerebros de Israel para ver cómo podemos desarrollar un examen que se pueda realizar de forma amplia industrial”, en referencia a la detección masiva de contagiados.

El Primer Ministro se refirió a algunas características del virus: “La suposición que el virus desaparece o se evapora cuando hace calor, no está demostrada y no tiene por ahora un fundamento en el que podamos basarnos. Ahora se está expandiendo también en África. No hay vacuna y los remedios anti virales no ayudan. Nadie sabe cómo se detendrá esta epidemia”. Por otro lado, señaló que no se conoce por ahora ningún caso en el que niños o jóvenes se hayan contagiado.