Nueva etapa: primer enfermo de Corona en Israel, contagiado de fuente no identificada

Al confirmarse este domingo en Israel que otras 14 personas contrajeron COVID-19 por haberse contagiado del virus Corona, asciende a 39 el número de enfermos en el país. Pero lo que preocupa a las autoridades es más que nada el hecho que uno de ellos se desconoce de quién se contagió, lo cual incide seriamente en la cadena de contagio, cuya identificación es clave para evitar la propagación del virus.

Hasta ahora, se había podido determinar claramente dónde se había contagiado cada enfermo confirmado como tal en Israel. La enorme mayoría, en visitas al exterior, especialmente Italia, España y Austria, y algunos, de quienes habían estado en dichos países. Pero uno de los 14 que se agregaron a la lista, ni volvió recientemente del extranjero ni estuvo en contacto, que sepa, con alguien enfermo. Se teme pues que este sea el comienzo de una nueva etapa más difícil de controlar.

De los 39, 35 se hallan en leve estado, 3 ya se curaron y 1 está grave, el chofer del autobús de turistas griegos que al volver a su país se confirmó estaban enfermos.

El enfermo cuyo contagio se desconoce de dónde provino, es un hombre de 45 años que trabaja en Magen David Adom. Llegó solo al hospital Beilinson, con pulmonía.Ahora está recibiendo el tratamiento adecuado, en aislamiento completo, pero dado que al arribar a la Emergencia no presentaba los síntomas clásicos del Corona, no fue tratado como enfermo de COVID-19 y nadie puede descartar que haya contagiado a personal y a otras personas que esperaban atención.

El Primer Ministro Biniamin Netanyahu mantuvo una nueva reunión sobre la crisis del Corona, en la que participaron el Ministro de Salud Pública Yaakov Litzman, el Ministro del Interior Aryeh Deri, el Ministro de Economía e Industria Eli Cohen, el jefe del Consejo de Seguridad Nacional Meir Ben-Shabat y otros altos funcionarios de distintos ministerios.

En declaraciones formuladas a la prensa Netanyahu se refirió a la posibilidad de cerrar todas las fronteras, que en las últimas horas había circulado como una opción a considerar. “Si lo hacemos, hay preguntas, si habrá excepciones, si rutas esenciales se mantendrán, etc. No estamos hablando de cerrar nuestras puertas”, aclaró. “Sólo estamos debatiendo la posibilidad de exigir cuarentena para todo aquel que llega al país, sean israelíes que retornar o ciudadanos extranjeros que vienen a Israel. No es una decisión sencilla”.

Probablemente este lunes se decida si desde ahora se exigirá a todos los israelíes que vuelvan al país, de cualquier parte del mundo, entrar en aislamiento domiciliario de 14 días.

Sobre cómo se lidia con la situación actual, el Primer Ministro declaró: “Entendemos cuán difícil es. Es más difícil que quedarse en casa por dos semanas, y estoy buscando el espacio máximo en el que la gente pueda salir a su patio y estar en espacios en los que no infecten a otros. También en esto estamos dando instrucciones detalladas y oirán más al respecto más tarde”.

Tras destacar la cooperación internacional clave en este tema, y las investigaciones científicas que se están realizando, el Primer Ministro volvió a recomendaciones que ya destacó en los últimos días. “En primer término, no circulen sin pañuelos de papel, ténganlos siempre en el bolsillo. Además, eviten dar la mano”. Y dio sugerencias concretas: “Yo solía jugar al fútbol. Si quieren tocar zapatos, es una posibilidad. Y cuando era joven aprendí Tae Kwon Do, así que también se puede tocar codos. Pero no den la mano”.

Cabe recordar que el Corona se contagia a través de pequeñas gotas que salen de la boca al hablar, toser o estornudar-se estima que hasta una distancia de 2 metros- y a través del tacto. Lavarse asiduamente las manos con agua y jabón, preferiblemente durante 20 segundos, reduce seriamente el riesgo de contagio.

Cada vez que se confirma un nuevo enfermo, se publica en los medios el detalle de los sitios y tiempos en los que estuvo en los últimos días, de modo que quien estima que coincidió con la persona, también entre a aislamiento para mayor seguridad.