Ingeniero químico uruguayo-israelí considera que tiene la forma de combatir el Coronavirus

Ricardo Burstein (60), nacido en Montevideo y radicado en Israel desde 1980, es cauteloso, pero no puede evitar sonar muy seguro. Como Ingeniero Químico, trabaja desde hace tiempo con una partícula llamada “nanosilver”, que sostiene está confirmado es anti-bacterial y anti-virus. “Pensamos que como mata muchos tipos de virus, también puede matar el Corona, pero necesitamos acceder al virus para poder examinarlo y comprobar si estamos en lo cierto. Nosotros creemos que sí”, nos dice en una entrevista especial.

Ricardo, egresado del Technion de Haifa en Ingeniería Química, tiene dos empresas. En “Interplate”, que existe hace 27 años, fabrica coberturas metálicas, plásticas o de cerámica para electrónica y microelectrónica, en las que cambia las características del material, le agrega funciones nuevas y lo convierte así en antibacteriales, hidrofóbicos y también hidrofíbicos, logrando también productos que deodorizan el aire. Y desde hace 10 años, tiene “Nanoplate”, dedicada a coberturas nanométricas extremadamente finas, en las que también cambia propiedades del material, agregando partículas que absorben rayos infrarrojos y ultravioletas, destruyen hedores y bacterias, entre otras cosas. El punto central aquí es el material que produce, llamado “nanosilver”.

El nanosilver es un material que se fabrica en base a la plata, la cual se halla en la naturaleza. Burstein recalca que él no lo inventó y que tampoco la tecnología de aplicación es patente suya. Pero sí asegura que él es un experto en la materia y que cree que nadie más en Israel sabe aplicarla a su nivel, logrando desarrollar partículas de un tamaño tan pequeño que logra entrar en lugares en los que las moléculas grandes no entran. Se trata de partículas de entre 3 y 5 nanometros, o sea 3 a 5 millonésimas partes de un metro. Este es un elemento clave, ya que ese es precisamente el tamaño del virus. Si la partícula que lo ataca, para matarlo, es de su mismo tamaño, puede llegar a él.

Conversamos con Ricardo Burstein. Esta es su historia.

P: Ricardo, entiendo que estás seguro de tener en tus manos una posible solución contra el Coronavirus.

R: Lo podría afirmar con plena certeza recién después de acceder al virus, poder probar las partículas que desarrollo en el Corona y ver si realmente lo mata, como estimo que puede hacerlo. Pero eso es lo que pienso, que como el nanosilver mata muchos tipos de virus, puede también matar el Corona.

P: ¿Cuál es tu aporte singular en este tema? Te lo pregunto porque ya me dijiste antes que el nanosilver no es invento tuyo y que la patente de la tecnología para usarlo tampoco.

R: El aporte es que yo soy el “Messi” de las coberturas metálicas, de los nano materiales. Soy el experto.Muchos juegan al fútbol, pero Messi hay uno. Y el uso de este nanomaterial al nivel que lo hago yo, no lo hacen otros. Aquí el logro está en hacer la partícula –que iría por ejemplo en el spray que serviría para rociar adentro de la máscara- lo más pequeña posible, porque cuanto más chica, más activa es. En mi compañía sabemos hacer la partícula muy pequeña, que es lo que hace que el material sea más activo, porque logra entrar a lugares en los que la molécula no puede entrar. En resumen, yo produzco el nanomaterial en una forma y tamaño que otros no hacen.

Posibles aplicaciones

P: ¿Cuál sería su aplicación concretamente?

R: Hay diferentes caminos. Sabemos, por ejemplo, que mucha gente usa máscaras y con eso siente que está protegida, pero en realidad, la máscara sirve únicamente para que una persona enferma no contagie a los demás…

P: O sea que de su boca no salgan esas gotas que contagian.

R: Exacto. Pero las máscaras no sirven para proteger a la gente sana de esas gotas si llegan a uno por alguien portador del virus que esté cerca …

P: O por tocarte la cara después de haber tocado una superficie, una manija de una puerta, lo que sea, que antes tocó alguien que dejó allí las gotitas del virus.

R: Así es. O sea, las máscaras no filtran el virus, sino polvo. Pero si rociamos en la máscara el nanosilver, eso mata el virus que puede haber entrado a la máscara. Dado que su efecto dura 24 horas, habría que rociar la máscara una vez por día. Claro que de todos modos es mejor cambiar las máscaras, no usar siempre la misma, pero ese es otro tema.

P: ¿Has hecho alguna prueba al respecto?

R: Reitero que no estoy asegurando que mata el Corona porque aún no lo he podido probar. Tengo que acceder a la posibilidad de examinarlo. Pero sí sé que el nanosilver, un material que existe hace mucho, funciona contra virus y bacterias, con seguridad. Hay muchos artículos al respecto en internet. Te diré que hoy en día, lo vendemos como esterilizador común. Yo mismo, si tengo gripe, lo uso, y al otro día me levanto como si no hubiera pasado nada. Y si amigos o gente conocida tiene un problema así, lo regalo, y siempre les ayuda. Claro que no lo vendo como medicina porque para eso se necesita un permiso formal oficial. Te diré más: una compañía belga que trabaja con nanotecnología como nosotros, asegura categóricamente que con este producto, combaten el Coronavirus. Se lo puede ver en internet.

¿Cómo sabemos que no es simplemente agua embotellada, que no nos están engañando? Si fuera agua, se vería transparente también al iluminar el frasco con un rayo laser, sencillo, como el usado por ejemplo para señalar una pizarra en una conferencia. Sería impercetible en el agua. Pero dado que tiene partículas de plata, esta es la reacción que produce el laser.

P: El nanosilver lo podés fabricar tú mismo ¿no?

R: Así es. En base a plata,el metal, que es natural, y que por supuesto compro.

P: Un uso sería entonces en las máscaras. ¿También algo más masivo?

R: Por supuesto. Se podría esterilizar lugares públicos, clases en colegios, jardines de infantes, escuelas enteras, ómnibus, trenes. Usando un soplete como los que se usan para pintar, se podría “fumigar” estos espacios con el comprimido del nanosilver.

P: ¿Qué cantidad se necesita?

R: Con un litro, se esteriliza 40 metros cuadrados.

P: ¿Sabes cuánto costaría?

R: Dependería por supuesto de la cantidad, pero aproximadamente 50-60 shekel el metro. O sea aproximadamente 15-18 dólares el metro.

P: ¿Sería algo que el Estado debe comprar o pueden hacerlo particulares?

R: También particulares, claro. Y empresas como una compañía de transporte, una empresa que teme que sus empleados se contagien, una compañía de taxis, una aerolínea…

P: Y lo que comprarían sería el producto para rociar en el espacio necesario.

R: Claro. Como decíamos antes, si es para la máscara que cada uno usa, serviría un aerosol, un spray, y antes de ponerte la máscara la rociarías. Si es para usar en espacios grandes, como mencioné, se puede por ejemplo con un soplete. Y si se puede comprobar que mata el Coronavirus y se recibe el permiso oficial para venderlo como medicina, lo cual estimo por cierto que llevaría más tiempo, podríamos tomarlo. Es lo que yo hago, como te conté antes, cuando tengo gripe. Habría que confirmar si es también para Corona.

Alternativas

P: ¿Hay otro material que tenga estas propiedades?

R: Sí, hay otro material que se llama nanotitaniumdioxide, que yo importo-creo que soy el único que lo hace en Israel-que esteriliza inclusive de forma mucho más efectiva. Es un material fotocatalítico, o sea que se activa con la luz. Y si pintamos por ejemplo una pared con ese material, la pared se convierte en un purificador del aire. Se inventó en Japón en los años 70. Yo lo importo, lo pongo en el compresor y lo puedo aplicar.

P: O sea que una habitación que tiene una pared pintada con ese material, está esterilizada.

R: Exactamente. Te cuento que eso ya se está usando en Europa en pavimentos, porque bajo los efectos de la radiación solar, reduce la contaminación ambiental hasta un 50%.

P: Enseguida se me ocurre que sería lógico pintar paredes de hospitales.

R: Por supuesto.

P: ¿Y cuánto duraría ese efecto esterilizador?

R: Un año. Es muy fuerte.

¿Y entonces?

P: Y si todo está tan claro ¿por qué no se aplica?

R: Porque como dije antes, tenemos que lograr demostrar que estos materiales sirven también contra el Coronavirus. Pero sin acceder a él para examinarlo, no podemos.

P: Y me imagino que sentís que mientras no se lo haga, se está desperdiciando tiempo valioso.

R: Sin duda. Estoy seguro que es importante dar la posibilidad de confirmarlo. Esto me recuerda-salvando las distancias- lo que pasó cuando se propuso desarrollar el sistema protector anti-misiles Cúpula de Hierro. En aquel momento, muchos en el establishment se oponían, y gracias a que el Ministro de Defensa Amir Peretz se puso firme en que había que hacerlo, tenemos hoy esa protección imponente.

P: También el Ingeniero Dani Gold, que fue quien lo desarrolló. Es difícil hasta imaginar lo que habría pasado aquí todos estos años si en todos los ataques con cohetes desde Gaza, no hubiera estado la Cúpula de Hierro para interceptar la enorme mayoría.

R: Así es. Claro que no me comparo con la Cúpula de Hierro, pero hago esta analogía porque creo que lo que hago, en otra dimensión, puede salvar muchas vidas y evitar que se llegue a una situación en la que se decida prácticamente cerrar el país por temor a la propagación del Coronavirus.

P: Muchas gracias Ricardo. Ojalá puedan demostrar la efectividad del nanosilver que tú desarrollas, contra el Corona, lo cual sería útil para todos.

R: Que así sea.