Alejandra Abulafia

Me gustaría que te presentaras, y nos contaras que hacías en Montevideo antes de tu ida a España.

Me da mucha alegría poder estar en contacto con mi paisito que siempre está en mi corazón. Durante los años que viví en Uruguay siempre estuve profesionalmente vinculada a actividades creativas en el área del periodismo, la redacción creativa y la comunicación audiovisual. Tuve el privilegio de trabajar para medios como El País y el Observador, Revista Cava Privada, La revista In and Out de Buquebus, y para el grupo editorial Hard Copy.

Recuerdo con especial mi trabajo en la Revista El Escolar donde podía conectar con mi niña interior y era muy divertido.

Me especialicé en viajes, gastronomía, salud y humor. Además desarrollé guiones creativos en publicidad, musicales y teatro. Como mentores en mis comienzos estuvieron Sylvia Ascher y Michel Visillac a quienes siempre estaré agradecida por darme un punto de partida en diferentes áreas para crecer y desarrollarme. Además de estas actividades paralelamente daba talleres de expresión creativa y otros talleres vinculado con mi experiencia en el Arte Dramático. En el ámbito comunitario colaboraba con Tu Meser, la Revista Jai, y con Yavne y Jabad para muchos de sus eventos. Además si me permiten agregar que con la propia entrevistadora de este artículo, mi querida Janet Rudman, compartimos muchos encuentros creativos para diferente proyectos, que guardo en mi corazón con alegría.

¿Cómo fue empezar de nuevo en España?

La verdad que no sabía que iba a empezar de nuevo. En Uruguay me iba muy bien profesional y económicamente, y mi idea era venir a recorrer los barrios judíos de España, conectarme con mi pasado sefardí, y regresar con un proyecto de escribir una novela sobre la vida de Abraham Abulafia y una guía de viajes.

¡ Al final me quedé!

La guía de viajes la escribí bajo contrato de la Red de Juderías de España, así que por ese lado y gracias a la Gerente, Marta Puig que confío en mí pude lograrlo. Ahora me falta terminar mi novela sobre Abraham Abulafia y ya habré cumplido mis objetivos primarios.



Pero los comienzos no fueron fáciles. Una vez que decidí quedarme tuve que hacerme un lugar desde cero en un país donde nadie te conoce y además en plena crisis, ya que llegué en el 2008. Poco a poco, siempre siendo fiel a mis ideas y sin perder mi identidad como uruguaya y judía, he logrado ganarme un espacio de respeto y reconocimiento. Estoy agradecida con este país que me ha abierto sus brazos y con cada una de las personas que fui conociendo, que ahora son mis amigos más queridos.

¿Cuando sentiste la identificación con lo sefaradí? Siempre lo tuviste en la conciencia o de pronto afloró?



Siempre estuvo presente. Crecí en una casa donde se soñaba con Sefarad. Mi abuela siempre decía que quería volver a España aunque había nacido en Turquía. Hablaba ladino y muchas canciones y dichos llegaron hasta mí a través de mi madre. Puedo decir que el amor por Sefarad me ha llegado desde el lado materno. Una cadena de mujeres, todas con los ojos verde que te quiero verde, verdes como la albahaca, que cantaban canciones flamencas y que regresaron conmigo cuando por primera vez celebré Rosh Hashana en la sinagoga de Madrid.



¿Siempre quisiste ser madre o un día decidiste que era el momento? Cómo fue para vos? Te cambió la vida en que sentido?

Ser madre era casi un sueño inalcanzable cuando vivía en Uruguay. En aquella época me veía como un personaje de "Sexo en Nueva York", escribiendo desde mi apartamento en Pocitos y compartiendo mis aventuras de soltera con mis lectores. Me preguntaba muchas veces cuando y cómo iba a llegar ese momento de ser madre mientras el reloj biológico iba avanzando con su tic tac tiránico. Cuando decidí que me iba a la aventura con una mochila por los caminos de Sefarad, nunca imaginé que en ese camino iba a encontrar el amor en una de sus esquinas. El mejor regalo que he recibido en este regreso a los orígenes fue encontrarme con estos dos seres hermosos, felices, y llenos de vida que son Joel y Mijael, y que además son Abulafia. Porque en España se puede poner el apellido de la madre primero y mi marido sabiendo que era muy significativo que ellos cerraran el círculo familiar me sugirió que tuvieran mi apellido. Un acto generoso que pocos hombres serían capaces de hacer. Así que ellos son los primeros Abulafias en nacer en España otra vez en mi familia después de 500 años. También el día del brit de cada uno de ellos en las sinagogas de Madrid, sentí que todos los Abulafia, habían regresado conmigo.



Hay una movida muy grande y un cambio en el tema feminismo. ¿Cuál es tu postura respecto a ese tema?

A mi no me gustan los "ismo". Creo que ahora las mujeres han logrado empujar la balanza con la fuerza que la sociedad necesitaba y quizás ahora se haya ido demasiado para el otro lado. Pero era un movimiento necesario después de tantos años de desigualdad. Aquí en España la nueva Ministra de la Igualdad puso sólo mujeres en su ministerio. Lo cual me parece absurdo y totalmente "desigual"- . Ahora habrá que buscar el justo equilibrio en el que realmente vivamos en un mundo donde ni siquiera sea necesario celebrar el día de la Mujer porque ya no tendrá sentido.



6) Cómo fue siempre tu conexión con la escritura? Te cuento qus yo siempre te leí y me inspiré en tus textos.



Gracias Janet! Como dije antes siempre me sentí muy querida por personas como tú que me apoyaban en mis textos y dejaban que sacará un poco esa locura literaria que aquí en España es un poco más difícil de desarrollar. ( A veces me cuesta que me entiendan mis chistes).



Mi conexión con la escritura la tengo desde que tengo memoria. Ya en la escuela, como me portaba bastante mal, me mandaban a la dirección, pero la directora en vez de retarme, me ponía a escribir poemas. A ella y a mi madre, les debo el amor por las letras y los libros.



Contanos sobre el encuentro Abulafia.



"Por primera vez en la historia de España tendrá lugar una reunión mundial con los descendientes de las familias Abulafias, Aboulafia o Abolafia. Disfrutaremos de conferencias a cargo de figuras como Mario Sabán, experto en el cabalista Abraham Abulafia, así como de experiencias turísticas y gastronómicas, encuentros inolvidables con los habitantes locales y un shabat en el hermoso Parador de Jaén.

Conciertos

Feria gastronómica sefardí

Cata de vinos kosher

Y tours en las hermosas ciudades andaluzas de:

Jaén, Granada, Córdoba, and Lucena

Será un evento inolvidable, celebrando nuestra herencia en la misma tierra donde se origina nuestro legado ".



Tenemos una web: www.abulafia2020.com



Todos los Abulafia están invitados

8) Cómo es ser judía en España hoy, se siente el antisemitismo que se ve en la prensa en tu vida cotidiana?



Nunca he sentido el antisemitismo personalmente, la gente con la que me encuentro y saben que soy judía siempre es muy amable. Es verdad que no tengo encuentros con gente de extremos en la izquierda que si que pueden tener un anti israelismo que esconde un evidente antisemitismo.

Aquí además de desarrollarme en el área del turismo judío con mi empresa www.sefaradexperience.com, también trabajé para la Comunidad Judía de Madrid como Directora de Comunicación, y nunca tuve ningún problema.