Israel decidió que todo el que llega del extranjero, va a aislamiento por 14 días, como prevención por el Corona

Con la convicción de que únicamente frenando posibles contagios de gente que llegue del extranjero portando el Coronavirus se impedirá una epidemia generalizada en el país, Israel decidió este lunes que absolutamente todas aquellas personas que lleguen del exterior, de cualquier parte del mundo, deberán entrar en aislamiento domiciliario durante 14 días.

“Es una decisión dura, pero es imprescindible para cuidar la salud de la población, que es lo primero de todo”, declaró el Primer Ministro Biniamin Netayahu al finalizar una nueva serie de debates sobre la crisis provocada por el Coronavirus.La decisión se mantendrá por ahora por dos semanas y luego se volverá a evaluar la situación.

La medida acaba de entrar en vigencia este lunes 9 de marzo a las 20.00 hora de Israel y se aplica para los turistas que vienen del exterior a partir de este jueves 12 de marzo, según explicó el vice Director General del Ministerio de Salud Pública Profesor Itamar Grotto. Aclaró que quienes volvieron del exterior en las dos últimas semanas, no tienen que aislarse pero que si se sienten mal y tienen alguno de los síntomas del COVID-19, la enfermedad provocada por el Coronavirus, o sea fiebre, tos, dolor de garganta o problemas respiratorios, deben entrar de inmediato a aislamiento y contactarse de inmediato con Magen David Adom que irá a examinarlos y ver si realmente contrajeron el virus.

Algunos de los análisis en los medios este lunes señalaban que la nueva medida equivale a “cerrar el cielo de Israel”, aunque el Primer Ministro rechazó la sugerencia formal del Ministerio de Salud Pública de imponer “cierre aéreo de Israel”. El ya citado Profesor Grotto declaró explícitamente en el canal 11 de la televisión pública israelí que "esto no es cerrar el país, ya que si alguien viene, también turistas, y tienen cómo ir a aislamiento 14 días, pueden entrar".

Cabe resaltar que el gran cambio respecto a la situación actual radica en el que hecho que la restricción es generalizada, independientemente del país del cual llegue la gente. O sea, incluye a quienes vienen de países en los que no se ha reportado aún enfermos de COVID-19 y que no están en la lista elaborada por Israel-vigente hasta ahora- de países de los cuales no se acepta a nadie, a menos que tengan cómo demostrar que tienen en Israel condiciones para ir a aislamiento domiciliario.

Esto significa que grandes cantidades de israelíes que se encuentran en el exterior, deberán recluirse en sus casas al retornar. Según el Ministro del Interior Arye Deri,se trata de casi 270.000 ciudadanos.

Se estima que miles de vuelos serán cancelados ya estos días, tras una enorme cantidad que ya han sido suspendidos en la última semana. Más allá del serio problema económico que esto supone-y que en Israel se estima causará un daño de casi 1.500 millones de dólares – hay dificultades concretas a nivel personal, de ciudadanos o residentes que no puedan volver, por las aerolíneas que cancelan vuelos debido a la casi nula cantidad de pasajeros que están viajando estos días.

Los medios israelíes revelan discrepancias dentro del gobierno en relación a la nueva medida. El Ministro de Salud Pública Yaakov Litzman estima que este paso es imprescindible para frenar el Corona, mientras que el Ministro del Interior Arye Deri y el de Economía Eli Cohen advirtieron respecto a las graves consecuencias a largo plazo que sufrirá la economía israelí.

En Israel ascendió a 41 el número de personas que se confirmó contrajeron el virus . De ellos 3 ya se han curado y 1 continúa en grave estado. Casi todos se sabe cómo y de quién se contagiaron, tratándose de quienes llegaron de España, Austria, Italia y Suiza o de personas que estuvieron en contacto con ellos. Pero de uno de los enfermos se sigue investigando, por la importancia de saber cómo es la cadena de contagio.

Este lunes se informó que al parecer se había enfermado nada menos que una médica en la sala de emergencia del hospital Sheba Tel-Hashomer. Se alertó a todo aquel que estuvo en contacto con ella.

Mientras tanto, diversos hospitales están preparando departamentos para el tratamiento de enfermos de Corona, que puedan atender en caso de necesidad, además del Tel Hashomer que fue elegido desde un principio para tratar a los primeros enfermos. Se trata del hospital Soroka en Beer Sheba, el Centro Médico Rambam en Haifa y el Hadassah Ein Karem de Jerusalem.

Otra fuente de preocupación es el estallido de Corona ya en territorios gobernados por la Autoridad Palestina. En la ciudad de Belén se han confirmado ya más de 30 casos, pero se estima que el número podría ser bastante mayor. Uno se registró ya en Tulkarem.

La policía palestina prohíbe la entrada a Belén y la salida de la ciudad y la gente reporta calles vacías, también en la zona de la Basílica de la Natividad. Tampoco Israel permite la entrada de palestinos de Belén a Jerusalem, lo cual a su vez incide en el trabajo de los hospitales israelíes, que tienen empleados y también equipos médicos originarios de la ciudad. Por ello, Israel está considerando seriamente imponer cierre total a Judea y Samaria, Cisjordania, para minimizar el riesgo por ese lado.

La crisis del Corona ha opacado totalmente las discusiones políticas internas a raíz de los manejos para versi se forma gobierno en base a los resultados de las elecciones del 2 de marzo. El Presidente del Estado Reuven Rivlin comenzará el domingo sus consultas con delegaciones de los partidos electos, de cara a la decisión respecto a quién recibirá el encargo de formar gobierno.