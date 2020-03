Iliana Modyeievsky, de Montevideo a la Amazonia, con la profesión y el corazón

La Dra. Iliana Modyeievsky cuenta sobre su trabajo con pasión y sobre cómo lo aplica guiada también por el valor del voluntariado y aporte al prójimo en zonas necesitadas. Por eso la convocamos nuevamente-ya lo hicimos años atrás para la edición impresa de Semanario Hebreo- para contar cómo llega y para qué a tribus indígenas de la Amazonia…y de qué habla durante horas con un cacique.

Iliana es especialista y Magister en Endodoncia, fue Ayudante en la Cátedra de Patología y Semiología en la UDELAR y en la Farmacología y Terepéutica y Profesora Adjunta en la Cátedra de Endodoncia. Desde el 2016 se desempeña como Presidente de la Sociedad Uruguaya de Endodoncia e integra desde el 2015 la Directiva de la Sociedad Latinoamericana de Endodoncia. Co-autora de libros de Endodoncia y conferencias en diferentes partes del mundo sobre su especialidad.

Todo eso es el trasfondo por el cual desde el 2017 participa en el “Proyecto 32” en Amazonas Rondonia de Brasil, antes llamado “Proyecto Amazonas”, que es precisamente el tema de esta entrevista.

P: Iliana, esta entrevista es sobre tu vínculo, como voluntaria, en el proyecto Amazonas, un programa en cuyo marco endodoncistas de diferentes partes-y entiendo que hasta ahora has sido la única uruguaya-atienden gratuitamente a indígenas precisamente de Amazonas. Ya hemos hablado sobre esto a esta misma altura del año, de cara al día internacional de la mujer, hace dos años. Pero además de todo lo acumulado en vivencias desde entonces-ya que has vuelto a viajar en octubre último- se agrega el hecho que estás viendo cómo ampliar el espectro de ese programa para atender a poblaciones carenciadas en Uruguay. Pero comencemos por el principio…contame por favor en resumen de qué se trata del proyecto Amazonas, o sea el hoy llamado “Proyecto 32”.

R: Te cuento ante todo que tras llamarse unos años proyecto Amazonas, cambió el nombre como bien has dicho, a “Proyecto 32”, porque hay 32 piezas dentales. Su lema es “Cada diente importa”. El proyecto fue creado en Brasil por el Prof. Manoel De Lima Machado para aplicar en países que presentan poblaciones carentes con situación de salud bucal muy precaria. Nos preguntamos: ¿qué estamos haciendo para llevar la salud a la población? Es que hay cierta contradicción. Por un lado la cantidad de publicaciones cientíicas en odontología, la investigación, es intensa en todas las áreas, lo cual es sumamente gratificante para los profesionales de la salud. Precisamente, este desarrollo científico permanente contribuye a una mejor formación profesional a los colegas y calidad de vida de los seres humanos.

Con el Profesor Machado

Pero por otro lado, nos preguntamos cuánto de este desarrollo científico se aplicará directamente en los pacientes a fin de lograr el confort, devolver la estética y función masticatoria, devolver la salud, la eliminación del dolor y la enfermedad para finalmente transferir una mejor calidad de vida para ellos.

P: Es una necesidad clara en el terreno.

R: Sin duda alguna. En los países más pobres la cuestión social está latente......La misma situación se puede observar en las grandes ciudades, en los sistemas de convenios colectivos que no cubren todas las prestaciones que los pacientes necesitan y por supuesto en los suburbios urbanos.

A nivel de SELA ( Sociedad de Edodoncia Latinoamericana) ya desde la primera reunión se planteó el problema generalizado en cuanto al porcentaje elevado de profesionales bien formados y paradójicamente el alto índice de deficiencias en salud bucal de las poblaciones en general en América Latina.

El profesor Machado crea una técnica endodóntica simple, rápida, y económica con alta tecnología de endodoncia mecanizada con uso de radiografía digital y ultrasonido con instrumentos de la ultima generación, logrando eficiencia, rapidez para abarcar el mayor numero de pacientes en cada expedición y de altísima calidad ,sumado a la restauración de la pieza dentaria inmediata así como también detartraje dental, cirugías cuando no se puedan salvar las piezas y educación para la salud para conservar lo realizado y prevenir nuevas patologías.

P: ¿Cómo se financia?

R: El proyecto es financiado por la empresa Densply Sirona refiriéndonos a los tickets aéreos desde San Pablo a Rondonia, alojamiento y alimentación para los participantes y toda la aparatología e instrumental High Tech de endodoncia y rehabilitación. Otras 15 empresas brasileras también aportan otros materiales e instrumentos , autoclaves, y radiología digital.

P: ¿Y cuál ha sido tu participación?

R: En este proyecto tuvimos la oportunidad de participar en 2 oportunidades: octubre 2017 en Cuniao y Nazare y octubre 2019 en Rolim de Moura Guapore, siempre en Rondonia , Brasil.

En ambas expediciones de voluntariado profesional el grupo estaba integrado por estudiantes de especialidad en endodoncia y rehabilitación de Brasil, alumnos del Prof Machado de la Universidad Nacional de San Pablo(UNSP). Entre ellos había colegas chilenos y peruanos y la Profa Soraya Beyruth de Machado profesora de estética y rehabilitación.

En la segunda expedición, el grupo fue conformado por brasileros de San Pablo ,un colega de Rio de Janeiro rehabilitador,alumnos de la UNSP y la Profesora Titular de la Universidad San Pablo de Rondonia en Rolim de Moura junto a sus alumnos.

En nuestro caso fui la única profesional fuera de Brasil que tuve la oportunidad de participar en ambos proyectos .

A nivel personal, aunque la mayor parte de mi labor profesional era realizar tratamientos de endodoncia,también realizaba otras tareas como organizar el trabajo clínico en base a los diagnósticos, triage, e interactuar con los pobladores de la zona. Es una experiencia de vida sumamente interesante.

Los pacientes son ribeirinhos descendientes de indígenas pero ya desde hace tiempo están en contacto con la civilización.

P: ¿Qué alcance ha tenido hasta ahora el proyecto?

R: Ha tenido un alcance importantísimo a nivel de Brasil. En la segunda expedición realizamos 700 procedimientos odontológicos en 10 días.

Con resultados excelentes, trabajo en equipo comprometido lo cual genera la eficiencia en la atención, tratando de darle asistencia a la mayor parte de los pacientes que venían a consultar. Muchos de ellos tenían que viajar horas para llegar al centro de atención.

P: Habrá habido vivencias muy singulares me imagino…

R: Fue para nosotros impactante el momento en que comenzamos la travesía hacia Rolim de Moura, a 8 horas de la ciudad de Cacoel, donde llegamos con el vuelo en un avión pequeño de la compañía Azul. En primer lugar la exuberancia de vegetación y fauna de lo más variada. En el recorrido vimos varias zonas afectadas por el tremendo incendio que había ocurrido en la selva amazónica de Brasil 2 meses antes.

Paralelamente había un grupo de policía militar, marineros, pobladores de la zona que transportaron 3 sillones odontológicos antiguos con compresores funcionando donados por la UNSP para realizar el proyecto y todas las cajas con materiales e instrumentos en algún tramo en camionetas, y luego en una balsa que atravesó el río Guapore hasta llegar al lugar, Porto Rolim de Moura Guapore. Luego, bajarlo y montarlo en tractores con zorra hasta el centro de atención.

A los voluntarios nos trasladaron en un ómnibus de la municipalidad de Alta Floresta y luego, en el río a través de varias lanchas hasta llegar al lugar.

Todo este operativo bajo una ola de calor extrema cercana a los 50 grados!!!!!!

Nos alojamos en una posada de pescadores a 4 cuadras del centro de atención profesional.

Alternamos atención, con disfrute de los paisajes y atardeceres increíbles. Con un silencio absoluto, solo el trinar de los pajaros,y viendo en el río gran numero de yacares, algunos de 5 o 6 metros .... pelícanos, mariposas gigantes, plantas acuáticas...impresionante.

¿A URUGUAY?

P: Lo de la ampliación de este programa a Uruguay ¿es por ahora sólo una idea tuya, un sueño, o algo que ya está avanzando hacia algo concreto?

R: Respecto al alcance del proyecto en todo Latinoamérica incluyendo a Uruguay a nivel de SELA te diré que estamos trabajando en ello.

Tenemos muchos colegas alumnos que estarían dispuestos a participar de este proyecto con mucha motivación. Este año se va a empezar a concretar en algunos países .

P: ¿Qué requiere algo así? O sea, me imagino que más allá de la disposición de los profesionales a trabajar en forma voluntaria se necesita el apoyo de diferentes instancias del Estado ¿o estoy equivocada?

R: Además de la disposición de los profesionales de trabajar como voluntarios se necesita el apoyo económico de empresas dentales, como Dentsply Sirona que está comprometida con el proyecto como principal sponsor, y otras empresas que aporten la aparatología , los materiales e instrumental para trabajar con todo lo necesario. También está el tema del transporte colectivo para llegar a los lugares de atención, lugares donde alojarse y poder alimentar a los voluntarios a nivel de escuelas, gimnasios o comisarias.

El Estado en el caso de nuestro país tiene un plan que se denomina Plan Juntos. Pero el tipo de tratamientos que se realizan es mucho más básico que el del Proyecto 32. Por lo tanto en caso de realizarlo aquí en Uruguay, sería un proyecto no estatal , financiado como explicamos anteriormente por empresas, en lugares en los que no hay atención odontológica por parte del Estado ,con poblaciones muy carentes como por ejemplo en muchos lugares del interior. Ya averiguamos y hay un registro de esas zonas. Sería interesante a nivel de las intendencias de los diferentes departamentos contar con apoyo logístico así como también de la Policía, empresas de transporte, entidades sin fines de lucro como el Rotary Club, entre otras.

Una vivencia humana y cultural

P: Habrás acumulado miles de vivencias en estos viajes. Seguramente a esta altura serás una especie de antropóloga amateur, además de endodoncista. ¿Qué es lo más extraño que te ha sucedido? O mejor dicho …¿cuál fue el encuentro más singular que has tenido?

R: La verdad es que ambas fueron experiencias increíbles, y bien diferentes. Muy enriquecedoras. Siento una enorme gratitud por lo realizado, con muchas emociones, los pacientes sumamente agradecidos con nuestra labor. Y te diré que esto hace pensar y replantearnos muchas cosas en ese lugar tan hermoso a tantos kilómetros de mi Montevideo y lejos de mi familia ,amigos y mis 3 hijos adorados, Camila, Maxi y Paulina...

La verdad es que soy una persona muy aventurera, aunque me parece exagerado hablar de antropóloga amateur (risas). Pero me encanta hablar con la gente de distintas culturas y situaciones socioeconómicas y siempre ayudar a quien lo necesite. Lo llevo en mi fuero interno. En este tipo de emprendimiento, uno brinda mucho con gran motivación pero a su vez recibe grandes gratificaciones.

Como anécdota, una tarde luego del trabajo, me fui al rio a contemplar el atardecer. Habíaa una barcaza de madera vieja abandonada, me senté adentro de ella y de pronto un yacare gigante saltó desde la mata hacia el río a 2 metros de donde yo estaba.... casi no cuento el cuento....

El último día de trabajo los pacientes nos hicieron una torta hermosa de gran tamaño decorada con dientes,que decía " Projecto 32, devolviendo sonrisas y alegría" y la enfermera lugareña nos reunió en el medio de la selva, al costado del rio y dijo unas palabras muy emotivas que nos hizo llorar a todos....

P: Pensar en indígenas en la Amazonia puede ser como en una película de aventuras, toparse con gente que no vio nunca civilización…pero estimo que en la práctica es distinto ¿verdad?

R: Es cierto, aunque son muy receptivos y tienen tanta necesidad de recibir la atención odontológica que colaboran muchísimo, incluso los niños.

P: ¿Cuán distinto es el mundo de la gente a la que llegan del mundo en el que vive uno en la ciudad?

R: El mundo de los pobladores ribeirinhos es muy diferente al nuestro.

Lo que pudimos palpar en ambas oportunidades es que son muy humildes y muy felices. Es lo que conocen, su mundo, tienen una vida simple y precaria pero sin el estrés que genera vivir en una ciudad desarrollada. Son sumamente educados y algunos muy tímidos. Tienen familias muy numerosas que conviven mucho entre ellos. Encaran la vida con sacrificio de trabajo duro pero tienen más tiempo para convivir con la familia y amigos, cosa que a veces en una ciudad desarrollada es más difícil de lograr, de tener el tiempo para estar sentado tranquilo pescando o los niños jugando con juguetes hechos con cañas u otros elementos que les brinda la naturaleza...

Y la emoción que nos demuestran cuando terminamos la atención en que le mostramos a modo de selfie con nuestro celular su sonrisa, comienza a correr por su rostro una catarata de lágrimas... es un instante mágico.....

P: Precioso…Me contaste de una charla de tres horas con el cacique de una de las tribus…Debe ser para un libro.

R: La verdad que sí. Cuando volvimos a Cacoel antes de partir de regreso a Sao Paulo, fui con el Prof Machado y su esposa a cenar con el cacique de la tribu Surui Almir Narayamoga al cual ya había conocido la otra vez.

Fue muy conmovedora la cena en que tuvimos un intercambio por casi 3 horas..Es un hombre de 50 años con un currículo impresionante, que fue nombrado Doctor Honoris Causa por su proyecto de plantar 1 millón de árboles en la Amazonia apoyado por la empresa Google que a través de Google Earth realizó un acuerdo de obtener wifi en la selva para permitir cartografiar las parcelas y ver donde se realizan talas de arboles de manera ilegal para desarrollar ganadería, cultivos de soja y consumo de madera destruyendo árboles de cientos de años.

Lo apodan “el indio High Tech”. Ha dado conferencias en todo el mundo,escribió varios libros y obtuvo muchos premios. Este año se abrió en Cacoel, Rondonia la primera Universidad indígena del mundo abierta donde se enseñarán las costumbres indígenas para preservar sus derechos y carreras universitarias como Abogacía,Medicina e Ingeniería ambiental.

Realmente nos abrió la mente en un montón de cosas como la concientización de defender el medio ambiente.

P: Te agradezco mucho Iliana por esta nueva entrevista. Ojalá puedan traer el proyecto a lugares del Interior de nuestro país en los que se precisa esta ayuda.

R: Ojalá, que así sea.