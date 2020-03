El nuevo lanzamiento de Netflix sobre temática judía: Unorthodox

Tras el éxito sorpresa del año pasado, Shtisel, Netflix ha vuelto a los temas judíos para su último drama, Unorthodox, con una historia bien distinta.

Es evidente que el tema de la ortodoxia rinde ya que Netflix tiene datos exactos de edad, sexo y países de sus afiliados, si eligió hacer otra serie sobre estos temas es porque le vale la pena.

Shira Haas, la actriz israelí que interpretó a Ruchami Weiss en Shtisel, está de vuelta, esta vez como Esther Shapiro, una joven que deja un matrimonio infeliz dentro de la comunidad jasídica satmer en Brooklyn para tener nueva vida en Berlín.

El trailer, que se lanzó el 6 de marzo, retrata la experiencia emocional de Esther de salir de su mundo para buscar otra vida.

La serie es la primera de Netflix en presentar el yiddish como idioma principal, junto con el inglés. También se basa en la vida real de Deborah Feldman. Nacida en 1986 en Williamsburg, Brooklyn, en una familia jasídica satmer, Feldman creció hablando yiddish y se le prohibió hablar inglés en casa. Poco después de su nacimiento, la madre de Feldman dejó el judaísmo y, como su padre no podía cuidarla, la joven Deborah se fue a vivir con sus abuelos. A los 17 años se casó en un matrimonio arreglado por intermedio de una casamentera. A los 19 años ya tenía un hijo, pero decidió que quería estudiar y se matriculó en el Sarah Lawrence College.

Durante los siguientes cuatro años, sus experiencias la llevaron a buscar más de la vida, y en 2009 dejó a su esposo y su comunidad, finalmente se mudó a Berlín con su hijo en 2014. Parece ser esta experiencia a la que recurre el espectáculo, aunque no se menciona el hijo en el trailer. No obstante, la trama se basa en la novela de Feldman de 2012, Unrthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots.

Esta es la autora del libro que da lugar a la serie. Este es su perfil de Instagram

Shtisel generó un grupo de fans entre judíos y no judíos, hasta tal punto que los no judíos les hacían preguntas a sus amigos judíos buscaban información entre sus amigos judíos, para saber si la serie era fiel a la realidad. Esta ortodoxia satmer para la que Jabad es una corriente no aceptada, lo que se vio en Shtisel cuando la hija del pesonaje principal se casa con un jabadnik y el padre no le vuelve a hablar.

Estamos muy contentos con este lanzamiento de Netflix y por el resurgimiento del yiddish, un idioma que creíamos casi muerto.