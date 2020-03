Rivlin, preocupado y crítico, recibe los resultados finales de las elecciones

Tal como lo determina la ley, el Presidente de Israel Reuven Rivlin recibió del Presidente de la Comisión Electoral Central el Juez Neil Hendel, los resultados finales de las elecciones llevadas a cabo el 2 de marzo, en las que fue electa la 23ª Kneset.

Sus palabras, al recordar que esta fue la tercera vez en 11 meses que recibió resultados de elecciones en Israel, irradiaron preocupación por la recurrencia del estancamiento y por algunos fenómenos que acompañaron tanto la campaña electoral como la dinámica post-electoral.

Lo más duro fue un comentario que aunque no dijo explícitamente a qué se refería, era evidente. “En la ecuación judío y democrático, todo voto cuenta. En el Estado de Israel, no hay ciudadanos a medias. Hay profundas discrepancias, pero no semi-ciudadanos”. A nuestro criterio, con estas palabras terminantes, hizo referencia a la posición del Primer Ministro Biniamin Netanyahu, quien dijo que él había ganado las elecciones porque tenía la mayoría de los votos de la población judía, señalando que los votos por la Lista Conjunta (árabe), “no son parte de la ecuación”.

Rivlin elogió el rol de la Comisión Central Electoral, por haber sido “un ancla de estabilidad, guardián del orden e Israel y de los tan preciados delicados mecanismos democráticos”. Destacó que se haya organizado inclusive para permitir que también los miles de israelíes que se hallaban en ese momento aislados por sospecha de Corona, pueden ejercer su derecho democrático de votar.

Y fue aquí que hizo referencia al ya mencionado tema del voto árabe, o sea del 20% de la población, aunque sin mencionarlo explícitamente.

“La comisión garantizó que cada voto sea escuchado, escrutado, computado. En la ecuación judeo-democrática, cada voto cuenta”. Y citó del libro de Números (Bamidbar), capítulo 15, versículo 16: “Un mismo estatuto tendréis, vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora”.

Rivlin confirmó que los resultados de las últimas elecciones no fueron muy distintos de los anteriores. Refiriéndose claramente a la esperanza que no haya que ir nuevamente a las urnas, declaró: “Abrio la esperanza que la 23ª Kneset que prestará juramento la semana próxima, dure más que sus predecesoras, y que el Presidente que esté aquí para recibir los resultados de la 24ª Kneset, sea otro”.

LOS RESULTADOS

Reproducimos los resultados oficiales finales de las elecciones, tal cual fueron publicados por la Comisión Electoral Central, en escaños y porcentaje del total de votos válidos. Cabe recordar que la Kneset tiene 120 diputados.

Likud 36 (29.46%)

Kajol Lavan 33 (26.59%)

Lista Conjunta 15 (12.67%)

Shas 9 ( 7.69%)

Yahadut HaTora 7 ( 5.98%)

Avoda-Gesher-Meretz 7 ( 5.83%)

Israel Beiteinu 7 ( 5.74%)

Yemina 6 ( 5.24%)

Todo el resto de los partidos del total de 29 listas que se presentaron, no recibieron suficientes votos para entrar a la Kneset, lo cual desperdició aproximadamente 37.000 votos.

Ciudadanos con derecho a voto: 6.453.255

Votantes: 4.615.135

Porcentaje de votación: 71.52%

Votos válidos: 4.590.062