Todo depende de la perspectiva

Frecuentemente uno se siente mal como resultado de la manera en que define a sí mismo y sus objetivos de vida. Para un niño jugando en una caja de arena, por ejemplo, si un chico viene y le saca el balde y la pala es una verdadera catástrofe. Y ni hablar si le derrumba su castillo de arena.

¿Cómo harías para tranquilizarlo al niño, para que no sufra tanto por semejante injusticia?

Pueden haber muchas maneras, por cierto. Quizás la manera más justa y duradera es mostrarle al chico cuán insignificante es la pala y el balde y cuán insignificante es el castillo, a fin de cuentas. Es nada más que un pasatiempo; no tiene un valor real. Si el chico está en condiciones de entender lo que se le quiere decir, se tranquilizará. Una pala, un balde y un castillo de arena tienen valor únicamente en una caja de arena, pero la vida no empieza y termina ahí. En el contexto de la caja de arena, es una catástrofe, sin duda, pero en el contexto más amplio, el de la vida real, es totalmente insignificante.

Lo mismo sucede con los adultos y nuestras frustraciones. A menudo la manera de liberarnos del sufrimiento que ocasiona tal o cual decepción o pérdida es saber contextualizar las cosas; salir de la “caja de arena” y ver las cosas desde una perspectiva más amplia y clara.

Esa idea está implícita en la lectura de esta semana, Ki Tisá[1].

Abre con la instrucción de Di-s a Moisés sobre la manera de realizar el censo del pueblo judío. El verbo que emplea para referirse al acto de contar al pueblo judío, es Tisá, que implica también “elevar”. En otras palabras, se puede entender el versículo como diciendo también “cuando eleves las cabezas de los israelitas…”. ¿Por qué no utilizar un verbo que implica claramente “contar”, como por ejemplo Tifkod, Tispor o Timné?

Los maestros jasídicos contestan la pregunta por medio de otra (y ¿por qué no?): ¿Por qué era necesario que Moshé, Aharón y los príncipes de las tribus realicen el censo? ¿No sería más práctico delegar esa tarea a gente que no era tan importante y cuyo tiempo no era tan valioso?

La respuesta —por medio de otra pregunta más— es fascinante: ¿Cómo se hace para contar gente, si cada ser humano es único y radicalmente diferente de todos los demás?

Hay dos posibles respuestas: 1) si bien el contenido de cada persona es muy diferente, el continente, o sea el cuerpo, es bastante parecido. Cuando contamos gente, estamos contando nada más que sus cuerpos que son el común denominador visible y superficial. Nadie tiene más de un cuerpo y por lo tanto es una unidad contable; 2) si bien la vida y obra de cada persona es muy diferente, dichas diferencias son nada más que circunstanciales. En cuanto a la esencia —el alma— somos todos iguales. Podemos, pues, contar gente porque en cuanto a su esencia, el alma, nadie tiene menos que nadie. Desde esa perspectiva el alma viene a ser el común denominador y unidad contable.

Si bien para realizar el censo desde la primera perspectiva no hace falta mucha capacidad —cada persona puede ver y contar un cuerpo—, para realizar el censo desde la perspectiva del alma, hace falta una visión especial. Hace falta que Moshé mismo lo haga, no solo porque él, Aharón y los líderes de las tribus que lo acompañaban podían percibirlo, sino porque Moshé tenía la capacidad de lograr que cada uno de los censados lo perciba también, por lo menos en el momento en que se encontraba en presencia de Moshé. “Levanta las cabezas de los israelitas,” ordenó Di-s a Moshé. Al definirlos y contarlos desde tu perspectiva, lograrás que ellos mismos se perciban desde una perspectiva más elevada. Los ayudarás a entender que la vida no empieza y termina en la “caja de arena” que ellos ven, y los motivarás a vivir en sintonía con esa perspectiva superior.

Un buen ejemplo de cómo una perspectiva más elevada puede impactar la vida diaria y el estado de ánimo fue el reconocido jasid Reb Mendel Futerfas. Reb Mendel había sido condenado a unos cuantos años de trabajo forzado en Siberia en la Rusia stalinista como “premio” por su trabajo desinteresado para ayudar material y espiritualmente a la gente que vivía en situaciones límite. Demás está decir que la vida en Siberia no era un picnic. Al poco tiempo el espíritu de la gente se vio aplastado. Los reclusos se quedaron muy intrigados del hecho de que Reb Mendel mantuviera siempre una actitud positiva a pesar de todo. ¿Cuál sería su secreto? “Es muy sencillo,” explicó Reb Mendel. “Ustedes están deprimidos porque ven sus proyectos de vida frustrados. Están separados de sus familias, ya no lograrán ser profesores, industriales, comerciantes, gobernantes, etc. Mi plan de vida no se ve frustrado aquí en Siberia. Mi plan de vida es servir a Di-s y esto lo puedo lograr en cualquier lugar que Di-s me pone, inclusive aquí en Siberia.”

Los que tuvimos el privilegio de estar en presencia del Rebe, que su mérito nos proteja, en un farbrénguen (reunión jasídica) o en un encuentro personal, recordamos bien esos momentos cuando uno sentía que el alma, su visión y “programa” predominaban y el cuerpo y el mundo material eran nada más que instrumentos por medio de los cuales plasmar dicha visión y misión. El desafío era y sigue siendo seguir manteniendo viva esa claridad y tomar las decisiones que nos tocan en consonancia con ella.

Fue Elie Wiesel quien describió su encuentro con el Rebe como solo Elie sabía hacer: “cuando uno se encuentra con un Premio Nobel de la física, no sale del encuentro con mayor capacidad intelectual. Cuando uno se encuentro con un virtuoso del violín, no sale del encuentro con mayor habilidad musical. Cuando uno se encuentra con un hombre de fe, en cambio, sale con su propia fe fortalecida.” Esa es la dinámica del vínculo entre Moshé —tanto el que nos sacó de Egipto hace 3332 años como los de cada generación que nos ayudan a salir de nuestros “Egiptos” personales— y cada integrante del pueblo: elevarlos a un nivel espiritual al que no pueden llegar solos y motivarlos a seguir con fuerza propia.

Así que la herramienta de esta semana es: hay que aprender a “Levantar la cabeza; a levantar la vista” para poder ver que hay un contexto más grande e importante que el que ves en el momento. Desde esa perspectiva verás que no vale la pena angustiarte por las cosas que te molestan y vale la pena esforzarte por las cosas que hasta ahora quizás ignoraste. La manera de lograr levantar la vista personal es a través de sintonizarse con la vista de Moshé, Aharón y los príncipes de las tribus, o sea los verdaderos líderes espirituales de cada generación, sus enseñanzas y ejemplos personales.





[1] Éxodo 30:11-34:35