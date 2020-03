Guía de doctores israelíes para los que están en cuarentena

El Dr. Lev es uno de los 100 médicos israelíes que participan en una iniciativa establecida por Innonation, una organización de innovación israelí que se especializa en proyectos transfronterizos, para ayudar a los residentes chinos en cuarentena a causa del coronavirus y sus familias a acceder a información médica profesional e instrucciones y participar en discusiones relacionadas.



Innonation se centra principalmente en asociaciones entre entidades israelíes y chinas.



La plataforma fue creada por la familia Gal-Or (Amir Gal-Or y sus hijos Raz y Amit) y bajo este marco, se abrieron sitios en cinco ciudades chinas, incluidas Beijing, Hangzhou y Hong Kong, así como Tel Aviv .



La provincia china de Hubei es el epicentro del nuevo brote de coronavirus y millones de personas han estado encerradas mientras el país buscaba contener la propagación.



Innonation trabajó con IsraAID el mes pasado para donar equipos médicos, suministros de emergencia y equipo de protección al Ministerio de Salud de China en asociación con la Cámara de Comercio Israel-China.



La visión detrás del proyecto social de Innonation era ayudar a la gran cantidad de chinos que experimentan la cuarentena a mantenerse conectados, dice el Dr. Yuval Bloch, director de consultoría internacional y guías clínicas en el centro médico privado del Hospital Assuta en Ramat Hahayal y el asesor médico del proyecto.



"Como israelíes, cada vez que hay una crisis, siempre queremos ayudar", dice el Dr. Bloch a NoCamels.

"Israel tiene la suerte de tener uno de los principales sistemas médicos del mundo", le dice a NoCamels Amit Gal-Or, socio y cofundador de Innonation. “Durante este brote buscamos formas en que realmente podríamos impactar a las personas. Va más allá de lo físico ", explica.



Los médicos del Centro Médico Sheba, el Hospital Ichilov, el Campus de Atención Médica Rambam, el Centro Médico Wolfson y el Centro Médico Soroka ya se han inscrito para participar en este proyecto. "Acudimos a los mejores médicos [para ayudar a comenzar este proyecto.] Es sorprendente ver cuántos médicos quieren donar su tiempo", explica. "Lo que mejor hace Israel es compartir conocimiento", agrega Gal-Or. Como asesor médico del proyecto, Bloch ayuda al equipo de Innonation a decidir qué tipo de material desean presentar en los seminarios web y qué médico debe compartir su experiencia en la próxima sesión.



Bloch dice que él es una "pequeña parte del proyecto" que se ocupa principalmente de cuestiones técnicas y ayuda a publicitar los seminarios web a unos 40-80 millones de personas. Los médicos que organizan cada sesión no están tratando pacientes con el coronavirus. De hecho, Bloch dice que ni siquiera hablan directamente sobre la enfermedad. "No lo hacemos por dos razones", explica, "Primero, no es nuestro campo. No somos expertos en coronavirus. Segundo, al gobierno chino le está yendo muy bien. No queremos interferir. Son mucho más disciplinados que otras naciones y han logrado contener la enfermedad bastante bien ”.



En cambio, el proyecto proporciona un servicio para personas que están aisladas y desean consultar sobre una amplia gama de temas médicos. Los médicos realizan conferencias seguidas de debates en vivo en plataformas como Zoom, Facebook y varias plataformas sociales chinas, incluida Weibo, dijo Gal-Or. Los participantes pueden solicitar ver el video y ser parte de la discusión. Gal-Or dice que las sesiones en vivo generalmente aceptan a unas 100 personas como máximo, por lo que varias personas pueden hacer preguntas. El Dr. Bloch explica que el seminario web se estructura primero con una conferencia, seguida de debates y preguntas, debido a las diferencias culturales. "Los chinos necesitan calentarse antes de sentirse lo suficientemente cómodos para hacer preguntas", dice.



Los temas, que son seleccionados por el público, abordan los aspectos menos obvios del tratamiento del coronavirus, como la dieta, el embarazo, la dermatología (sensibilidad resultante del uso de una máscara protectora), la psicología (ansiedad) y los signos de enfermedades graves que requieren tratamiento de emergencia. Bloch, un pediatra que aún no ha organizado su propio seminario web, pero "esperar con ansias", dice que las sesiones incluyen temas como qué hacer con los niños en cuarentena, cómo mantener horarios fijos y cómo mantener la pantalla de la computadora adecuada el tiempo en cuarentena.



También hay preguntas sobre cómo explicar el coronavirus a los niños y la necesidad de cuarentenas. O cómo lidiar con el corte, la infección o la fiebre de un niño mientras está en cuarentena. Y cómo decidir si una condición es lo suficientemente grave como para ir a un hospital. Tras un exitoso piloto en la sede de Innonation en Tel Aviv, la compañía comenzó a operar estaciones de transmisión en todos los hospitales participantes en febrero. "Queremos brindar un apoyo real a las personas que están estresadas, apoyo mental, apoyo médico práctico, esta es la mejor contribución que podemos dar", dijo Gal-Or en una declaración anterior enviada por Innonation. “Los sistemas de salud en los países afectados por el coronavirus están bajo una presión tremenda. Les resulta difícil abordar las necesidades médicas de las personas que viven en cuarentena y la población general que teme ir a clínicas y hospitales”, agregó. “Esta iniciativa de voluntariado israelí les proporcionará los conocimientos necesarios para hacer frente a las dificultades médicas diarias que actualmente no se están cumpliendo. Durante una de las transmisiones piloto, la Dra. Rachel Libenson Vansh, doctora de atención primaria en el Fondo de Salud Clalit, discutió consejos para salvaguardar la salud durante el confinamiento en el hogar y cómo garantizar una higiene adecuada.



Si bien el proyecto social de Innonation está dirigido a las personas en China, los seminarios web pronto comenzarán en Japón, Corea del Sur, Italia, Estados Unidos y docenas de otros países que actualmente experimentan cuarentenas, dice Gal-Or.



Después de las discusiones en vivo, también transmitidas en la cuenta de Facebook de Innonation, los videos editados están disponibles para todos los espectadores.



Gal-Or dice que confían "en que estos videos llegarán a cientos de miles".



El último seminario web sobre coronavirus tuvo lugar el 11 de marzo, organizado por el Dr. Moshe Ashekanzi, neumólogo pediátrico del Centro Médico Sheba. Cubrió el tema del asma pediátrica. Le siguió un seminario web sobre enfermedades agudas y crónicas con el Dr. Eyal Leshem, director del Centro de Medicina del Viaje y Enfermedades Tropicales de Sheba.





Crisis de coronavirus

Ahora hay más de 121,000 casos confirmados del nuevo coronavirus en 118 países y territorios en todo el mundo, con más de 4,200 muertes, principalmente en China continental, hasta el 11 de marzo.



China ha colocado a unos 45 millones de personas en cuarentena a principios de febrero, la mayor en la historia de la humanidad, con otros países, como Israel, comenzando a emitir cuarentenas domiciliarias u hospitalizadas para viajeros y ciudadanos que regresan de ciertas regiones.



Israel tiene actualmente al menos más de 100 personas que dieron positivo para COVID-19, las enfermedades causadas por el nuevo coronavirus, incluido un niño de nueve años. El martes, el país experimentó su mayor aumento de casos en un solo día desde que comenzó la crisis. Se informa que al menos 80,000 más se encuentran en cuarentena en sus hogares en todo el país después de haber viajado a países con altas tasas de infección o haber estado en contacto con alguien que se cree que ha contraído la enfermedad. La policía israelí y el Ministerio de Salud dijeron el martes que han establecido grupos de trabajo conjuntos para prevenir la propagación del virus y harán cumplir la cuarentena de conformidad con las directrices del ministerio. El martes el Ministerio de Salud también amplió sus restricciones, prohibiendo los eventos comunitarios de más de 2,000 personas. Anteriormente, el ministerio permitía que se reunieran hasta 5.000 personas. A principios de esta semana, el Ministerio de Salud emitió nuevas directivas para todos los viajeros que llegaban a Israel, ordenándoles que se pusieran en cuarentena por 14 días después de su llegada. Israel emitió previamente directivas a los residentes que regresan de China continental, Hong Kong, Macao, Singapur, Tailandia, Japón e Italia, así como a Alemania, Francia, España, Austria y Suiza. El país también rechazó a los no residentes que viajaban desde Italia, Japón, Corea del Sur y Tailandia.



El ministerio también anunció recientemente el lanzamiento de una nueva aplicación para teléfonos inteligentes (principalmente en hebreo) que proporcionaría a los israelíes nueva información y pautas de salud con respecto al nuevo coronavirus y su propagación en el país. El ministerio dijo que CoronApp emitirá anuncios y actualizaciones directamente desde sus oficinas, informará sobre la propagación del virus y la exposición de los residentes, permitirá que las personas se presenten para la cuarentena y reciban instrucciones y orientación y se beneficiarán del apoyo de la comunidad.