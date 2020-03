Una noche dramática en Israel: Corona y gobierno

Las apariciones del Primer Ministro Biniamin Netanyahu ante las cámaras en los últimos días, han sido todas dramáticas, aún sin hablar de política. Y este jueves batió su propio record, al anunciar la medida más drástica hasta ahora para lidiar con el Coronavirus y llamar de inmediato a la formación de un “gobierno de emergencia nacional” para lidiar con el desafío, que aseguró es “crisis mundial y nacional”, a la cual llamó “la crisis de mayor envergadura en la historia de Israel”.

Tras anunciar que desde este viernes estarán cerradas todas las escuelas y universidades, lo cual significa que 2 millones de alumnos permanecerán en casa, Netanyahu recordó que en 1967, antes del estallido de la guerra de los Seis Días, se formó un gobierno de emergencia nacional. Eran tiempos en los que se consideraba inminente un ataque de países árabes. Esta vez, el enemigo es distinto, un virus que puede matar. “Hace 53 años, en la víspera de la guerra de los Seis Días, fue erigido en Israel un gobierno de emergencia nacional. Israel se unió y ganó. Ahora exhorto desde aquí a formar un gobierno similar, ya esta noche”, proclamó.

No mencionó directamente ni al partido Kajol Lavan ni a su jefe Beni Gantz,pero está claro que el llamado se dirigía a él . Aclaró que es imperioso formar ese gobierno “sin dudas ni postergaciones” y que “será un gobierno por un tiempo limitado”. El objetivo: “luchar juntos para salvar la vida de decenas de miles de ciudadanos”. Este jueves de noche, Netanyahu y Gantz ya conversaron telefónicamente .

De fondo, cabe recordar, está el estancamiento político por el cual ninguna de las partes logra, con los votos que recibió en las elecciones del 2 de marzo, formar una coalición de gobierno. El partido Kajol Lavan de Gantz se dijo todo el tiempo decidido a hallar una fórmula que quite a Netanyahu del medio, pero en este momento, no se puede permitir rechazar la propuesta.

La respuesta de Beni Gantz fue positiva, aunque aún no se puede anunciar un acuerdo.

“Kajol Lavan, bajo mi liderazgo, ha apoyado hasta ahora y continuará respaldando la lucha conjunta contra la epidemia del Corona y su influencia. Tal como lo hemos hecho hasta ahora, lo seguiremos haciendo con responsabilidad por el bien de la población”, decía este jueves un comunicado de Beni Gantz. “A la luz de la situación, estaremos dispuestos a tratar la formación de un gobierno de emergencia nacional amplio, que incluya a representantes de toda la Kneset. Haremos el esfuerzo necesario para promover este paso, por el bien de la ciudadanía y del Estado de Israel”.

Cabe señalar que Netanyahu no habló de gobierno “de unidad nacional”-sino de “emergencia nacional”, un formato en el que él es el primero y no está claro si Gantz ocupa en algún momento la jefatura de gobierno. Pero de todos modos, está claro que no es la formula permanente sino una solución temporal para poder lidiar con la crisis del Corona, que requiere muchos recursos, en lugar de sumir al país en una cuarta campaña electoral.

“Debemos dejar la política de lado”, dijo Netanyahu “ Luego ya habrá tiempo de volver al mismo punto.Pero ahora se necesita responsabilidad nacional y ésta se superpone a cualquier otra consideración”.

El Presidente de Israel Reuven Rivlin reaccionó positivamente a la iniciativa y ya conversó telefónicamente tanto con Netanyahu como con Gantz, ofreciendo a su residencia oficial “Beit HaNasí” para cualquier encuentro necesario y también su ayuda “para llegar a un acuerdo lo más rápido posible, por el bien de la ciudadanía israelí”.

Y sobre el Corona

En su alocución a la nación, Netanyahu reiteró las explicaciones sobre la necesidad ineludible de cumplir con las medidas anunciadas a pesar de la incomodidad que generan, destacando que “esto es un evento global que no e parece a nada que se haya visto hasta ahora en Israel. Advirtió que “el número potencial de muertes podría ser muy alto” y destacó que “hay que actuar ya ahora”. “Toda la humanidad está en el mismo bote”, recalcó.