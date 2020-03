Una entrevistada de lujo: Denise Mota

Una breve presentación tuya en 3 renglones.



Soy periodista licenciada, Mágister en Relaciones Internacionales e Integración Regional en el Mercosur por la Universidad de San Pablo. Mi formación tuvo que ver con una visión - demasiado optimista, sin dudas - de que en Sudamérica pasaría lo que pasó en Europa, con lo que fue la Unión Europea (pre Brexit, por supuesto), de que en algún momento el Mercosur llegaría a ese nivel de cohesión y fortaleza. Igual, al terminar viniéndome a vivir a Montevideo años después, esto me ayudó a entender más rápidamente las varias idiosincrasias de esta Sudamérica de habla hispánica en relación con la Sudamérica insular que es Brasil. Terminé aprovechando lo que había conocido en la teoría al ponerlo en la práctica cotidiana de las pequeñas cosas.



Contame como fue tu venida a Uruguay.

Me vine a vivir con mi entonces novio, Mauricio Erramuspe, hoy jefe digital de Del Sol FM. Ya conocía el país porque había venido 2 veces para cubrir el festival de cine de Punta del Este por Folha de S.Paulo, donde trabajaba, y me gustaba la gente y cómo se vivía acá. Cumplí recién 15 años de Uruguay y 20 años que lo conozco, una vida.



¿Cuáles son las diferencias, según tu experiencia en los medios en Uruguay con Brasil?

Es muy difícil comparar porque los medios reproducen las dinámicas sociales de sus lugares y también la relación de dependencia o confrontación con el Estado, desde el punto de vista de las leyes establecidas en cada país, el modelo de concesiones etc. La duración de los noticieros de televisión siempre me llamó la atención, porque en Brasil un noticiero con más de media hora es visto como inviable pero a esta altura ya me parece coherente con el tipo de conversación que se da de forma más común entre los uruguayos, que es la conversación política en sus distintos niveles. Los brasileños suelen hablar más de platitudes y el nivel de politización no es tan alto, aunque todos tengan su opinión sobre los temas principales. Lo que quiero decir es que acá hay un interés más grande por entender los hechos del día a día, y en Brasil me parece que la atención está más puesta en otras actividades, como la música o los deportes.



Tener portugués como primera lengua te abrió puertas para trabajar en Uruguay. ¿No sentís que los uruguayos no sabemos nada de Brasil?

Creo que lo que me abrió puertas en Uruguay fue conocer a Brasil en profundidad, no necesariamente el manejo del portugués. Incluso creo que hablar portugués como primer idioma hoy me complica en algunas propuestas laborales en donde el manejo del castellano perfecto es más deseable. Siento que los uruguayos saben mucho de Brasil pero que, como es natural, se pierden en los detalles. Hoy en día ni los brasileños saben mucho sobre Brasil. Es un país complejo que se ha vuelto verdaderamente ininteligible.



¿Cómo concilias la maternidad y la vida laboral?



Tratando de poner energía y buena cara a todo... risas. Y de hacer varias cosas a la vez, sí, pero disfrutándolo y sin perder de vista el propósito final que tengo como madre y como periodista. El punto común entre los dos es tratar de ser lo mejor que pueda. Pero está claro para mi que ser una madre atenta y presente es la tarea más importante.



¿Te sentís feminista? ¿Qué opinas de los diferentes colectivos que hay en Uruguay? ¿Cuáles pensas que son los prinicipales debe que tiene el movimiento feminista?



Soy feminista y, si pudiera inventar una corriente adentro del feminismo (a pesar de saber que los rótulos a veces más complican que explican), diría que soy una feminista de conciliación. Sé de las urgencias que las mujeres tenemos (nos están matando!!!) pero creo en la construcción de puentes para poder avanzar.



¿En Brasil, las mujeres tienen más participación en puestos de dirección y en política que en Uruguay?



No tengo datos objetivos para esa comparación pero lo que siento en que en Brasil las mujeres tienen más presencia pública y, por esto, una puede tener la impresión de que las mujeres tengan más incidencia en lugares de decisión. Pero no nos ilusionemos, Brasil está entre los países de América Latina con los más altos números de femicidio. Las batallas que se dan acá, hay que darlas en todos los lados. Y también allí se dan.



¿Cuales son las mujeres que te inspiran en la vida ?



Las mujeres de mi familia, muchas de ellas. También las mujeres que crean sus hijos solas. Las que sufren violencia y logran reconstruir sus vidas. Las madres de hijos con discapacidad. Muchas, todos los días.



Si tuvieras que nombrar dos libros de cabecera.

"La Edad de la Razón", Jean-Paul Sartre

"Laços de Família", Clarice Lispector