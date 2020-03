¿Cómo sería Joe Biden como Presidente de Israel?

El miércoles, un día después de las primarias del "Súper Martes II" en los Estados Unidos, donde Joe Biden aumentó su ventaja sobre Bernie Sanders para la nominación presidencial demócrata, Biden recogió más de una docena de nuevos avales del Congreso.

Sanders obtuvo el respaldo de IfNotNow, un grupo judío antiisraelí a la izquierda.



IfNotNow es el grupo que a lo largo de la campaña ha planteado preguntas provocativas y de liderazgo en las reuniones del ayuntamiento para plantearles a los candidatos demócratas. Por ejemplo, en New Hampshire, justo antes de las primarias del estado el mes pasado, uno de los activistas del grupo hizo esto para preguntarle a Elizabeth Warren: "Soy un judío estadounidense y estoy aterrorizado por la impía alianza que AIPAC está formando con la islamofobia y los antisemitas y los nacionalistas blancos". Y ningún demócrata debería legitimar ese tipo de intolerancia asistiendo a su conferencia anual de política. Estoy realmente agradecido de que te hayas saltado la conferencia de AIPAC el año pasado, así que mi pregunta es si te unirás a mí para comprometerte a saltear la conferencia de AIPAC este marzo ". ¿La respuesta de Warren? "Yeh". Sanders, respondiendo al respaldo de IfNotNow, llamó al grupo "un movimiento inspirador de jóvenes judíos que trabajan para promover la paz en el Medio Oriente". Otros pedirían diferir, diciendo que en realidad es el equivalente de izquierda del Neturei Karta antisionista y ultra ortodoxo y, de hecho, se puede ver a ambos grupos marginales protestando contra Israel fuera de las conferencias de AIPAC. Uno podría legítimamente preguntar esto sobre el respaldo de IfNotNow a Sanders: ¿Qué diferencia hace?



Después de ganar las primarias del martes solo en Dakota del Norte y perder en Michigan, Missouri, Mississippi e Idaho (el recuento final de Washington aún no está en), lo más probable es que Sanders no gane la nominación. Entonces, si Biden ahora parece que será el nominado, ¿por qué es importante este respaldo marginal de Sanders? Importa, desde el punto de vista de las relaciones entre Estados Unidos e Israel, porque las posiciones sobre Israel articuladas por IfNotNow reflejan el pensamiento de muchos en el ala izquierda del Partido Demócrata, un ala poblada por personas como las congresistas Ilhan Omar, Rashida Tlaib. y Alexandra Ocasio-Cortez, Linda Sarsour y Phillip Agnew, el nuevo "asesor principal" de Sanders, que ve a Israel como un estado ilegítimo, racista y del apartheid, y solo la "supuesta" patria de los judíos. Incluso si Sanders pierde la nominación, esas voces no van a desaparecer. Y al tratar de evaluar qué tipo de presidente Biden podría ser hacia Israel, es necesario considerar qué grado de influencia tendrán esas voces en su administración.

Biden, dice Eran Lerman, ex jefe adjunto del Consejo de Seguridad Nacional y hoy vicepresidente del Instituto de Estrategia y Seguridad de Jerusalén, "personalmente ha sido amigo del [Primer Ministro Benjamin] Netanyahu. Pero la pregunta es cuánto estará en deuda con los Sanders-ites, para ser elegido primero y luego gobernar. Esa es la pregunta más profunda.



En el debate vicepresidencial de octubre de 2012 con el compañero de fórmula de Mitt Romney, Paul Ryan, Biden dijo: "Ahora, con respecto a Bibi, ha sido mi amigo durante 39 años".



Dos años después, fue aún más lejos y dijo durante un discurso en el Brookings Institutiton: “Envía un mensaje a Bibi: lo amo. Me encanta. Le firmé una foto hace años. Le dije: "Bibi, no estoy de acuerdo con una maldita cosa que tengas que decir, pero te amo".

Aparentemente, sin embargo, ese "amor" ha sido empapado. Durante un debate de candidatos en diciembre pasado, Biden criticó a Netanyahu por moverse hacia la "extrema derecha" y recomendó una presión constante "sobre los israelíes para que adopten una solución de dos estados". Sin embargo, se detuvo en aceptar lo que Sanders sugirió: retener la ayuda.



Si bien Biden tuvo cuidado durante toda la campaña de no unirse al "ataque a Bibi" de Sanders y otros candidatos progresistas, la pregunta ahora a medida que avanza hacia la nominación es qué impacto tendrá ese ala del partido en sus políticas si gana las elecciones en noviembre. Bob Silverman, un ex alto funcionario del Departamento de Estado que trabajó durante dos años y medio como consejero político en la Embajada de los Estados Unidos durante el primer mandato del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y ​​ahora enseña en el Shalem College de Jerusalén, dijo que para ganar el elección en noviembre, Biden estará en deuda con el ala progresista del Partido Demócrata. Y, dijo, "van a insistir en una política dura para Israel", algo que podría verse tan pronto como en la Convención Nacional Demócrata este verano, cuando se elabora la plataforma del partido. Aunque se podría pensar que los partidarios de Sanders no tendrán otra opción en noviembre que no sea votar por Biden, ya que ciertamente no van a votar por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Silverman dice que esto se pierde el tema. “Para vencer a Trump, los demócratas necesitarán la energía, el entusiasmo y la pasión de los progresistas, por lo que estarán en cierta medida en deuda con los progresistas. Y a los progresistas realmente no les importa quién gane las elecciones israelíes, solo quieren ser duros con Israel ".



De alguna manera, de hecho, algunos progresistas favorecerían la continuación del primer ministro de Netanyahu, porque es tan impopular entre muchos demócratas, Sanders llamó a su gobierno "racista reaccionario", que sería más fácil para una futura administración demócrata presionar. y retener la ayuda de Israel si Netanyahu permanece al timón. Si, como ahora parece más probable, Biden gana la nominación, los progresistas van a insistir en los compromisos de posición política de Biden. Y Biden necesitará mantener feliz a esta ala, aunque solo sea para asegurarse de que salga a votar en noviembre. Hasta el día de hoy, hay personas en la corriente principal del partido que culpan a Sanders por la derrota de Hillary Clinton en 2016 ante Trump, diciendo que los partidarios de Sanders no salieron a votar en masa, algo que le costó las elecciones en estados como Michigan, donde Trump ganó por solo unos 10,704 votos, y Wisconsin, donde su margen de victoria fue de 22,748 votos. Silverman advirtió que "si el interés principal de uno es la relación entre Estados Unidos e Israel, entonces una presidencia de Biden tiene muchos signos de interrogación porque estará en deuda con el ala progresista".





Silverman también advirtió a los israelíes que no escuchen a los judíos estadounidenses cuando se trata de una posible presidencia de Biden, diciendo que, en su mayor parte, los judíos estadounidenses tienen "otros problemas además de Israel" como sus principales preocupaciones. "Pueden terminar apoyando a Biden porque les gustan sus políticas internas, y aunque Israel es un problema para ellos, no es el principal", dijo. Debido a la influencia de los progresistas en Biden, Silverman dijo que se imagina que bajo una presidencia de Biden la relación entre Estados Unidos e Israel "será más tensa que con Obama, y ​​no sé si la gente recuerda, pero ciertamente lo hago - la relación con Obama fue bastante cargada ". Otro ex diplomático que recuerda bien esa relación es Michael Oren, quien se desempeñó como embajador en los EE. UU. De 2009 a 2013 y escribió un libro sobre este período titulado Ally: My Journey Across the American-Israel Divide. Oren, que pasó una buena cantidad de tiempo con Biden, lo describió como un "buen tipo" y "uno de la generación que tiene a Israel en su corazón". Recuerda la Guerra de los Seis Días y la Guerra de Yom Kippur, y ha estado aquí varias veces ". Según Oren, Biden, como vicepresidente de Obama, a menudo intentó suavizar la difícil relación entre Netanyahu y Obama. Por ejemplo, dijo que "Biden nos aseguró que Obama hablaba en serio sobre el uso de la opción militar contra Irán" si es necesario. Oren dijo que aunque no cree que este sea realmente el caso, Biden lo creyó. Oren predijo que si Biden se convierte en presidente, él, como ha dicho, avanzaría para volver a entrar en el acuerdo nuclear iraní. "Sinceramente, no veo cómo un presidente demócrata mantiene los mismos tipos de políticas que Trump", dijo Oren. “Supongo que trataría de negociar y tratar de obtener un mejor trato, y tal vez incluir los misiles balísticos. Mi especulación es que él vendrá y dirá que quiere restablecer esta relación y aliviar algunas sanciones si los iraníes vuelven a la mesa, y ahí es exactamente donde los iraníes quieren estar ". “Para nosotros”, dijo Oren, “esto es un asunto de seguridad nacional y supervivencia nacional. Este fue un acuerdo que fue una traición flagrante por parte de Estados Unidos de sus aliados del Medio Oriente, incluido Israel. Fue un acuerdo profundamente defectuoso que le permitió a Irán conquistar grandes extensiones en el Medio Oriente, matar a decenas de miles de civiles, y eso finalmente le habría permitido tener armas nucleares ".



Más allá de volver a las políticas de la era de Obama sobre Irán, dijo Oren, una administración de Biden probablemente revertiría algunas, pero no todas, las políticas de Trump sobre el tema palestino-israelí.



Para empezar, como Biden mismo dejó en claro en un mensaje grabado a la conferencia de AIPAC a principios de este mes, cree que el "Acuerdo del siglo" de Trump es un mal negocio, y pidió a Jerusalén que ponga fin a todas las conversaciones sobre anexión y construcción de asentamientos.



Oren dijo que es probable que Biden renueve la ayuda estadounidense al OOPS que Trump detuvo, y que ya no condicione la asistencia a la Autoridad Palestina al abandonar su política de "pagar por matar".

Aunque Oren no cree que Biden traslade la embajada de regreso a Tel Aviv desde Jerusalén, como Sanders dijo que consideraría, el ex embajador dijo que probablemente minimizaría la importancia de la embajada, haría la mayoría de los negocios oficiales fuera del anexo de la embajada en Tel Aviv. y reabrir el consulado en Jerusalén para tratar con los palestinos.



Oren tampoco ve a Biden revertir la decisión de reconocer la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, aunque sí imagina que un presidente Biden no proporcionaría apoyo diplomático a Israel si la medida fuera impugnada en la Corte Penal Internacional.



Oren dijo que una administración de Biden también sería menos probable que respalde la acción militar israelí en Gaza de lo que es el caso ahora.

Durante la administración Trump, no ha habido llamadas de Washington para la restricción israelí y una respuesta proporcional en el tratamiento de los ataques desde Gaza, algo que fue un elemento básico durante la administración Obama. Ese tipo de lenguaje, sugirió, podría regresar bajo una administración demócrata.



"Biden tiene un lugar cálido en su corazón para nosotros", dijo Oren. "Pero él es un demócrata, y eso conlleva ciertas ramificaciones políticas, algunas de las cuales son bastante importantes para nosotros".