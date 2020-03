Corona en comunidad

El judaísmo se vive en comunidad. Más allá del sentimiento y la fe en el fuero íntimo de cada uno, de la forma en que cada uno gusta de vivir la tradición, la vida compartida es un elemento fundamental del judaísmo. Como es sabido, se necesita un mínimo de 10 hombres para tener minián y poder así rezar. Un ejemplo simbólico por cierto.

La rutina de todos, en el mundo entero, se altera con el aislamiento y las limitaciones impuestas por el Corona.

Compartimos aquí importantes mensajes comunitarios que recibimos de Jabad Uruguay y de la NCI.

Y también un pedido especial del Hogar Israelita, de gran importancia tomando en cuenta que el grupo de riesgo principal para el Corona es la gente de edad.

Aquí, el mensaje que nos hizo llegar el viernes antes de Shabat, el Rabino Mendy Shemtov:

B”H, víspera de Shabat Ki Tisá - Pará 5780 (viernes 13/3)

Queridos amigos,

Recibimos mensajes de varios de ustedes expresando sus preocupaciones por la incertidumbre a raíz del Corona Virus que hoy apareció en Uruguay su primer caso.

Hay un viejo chiste sobre el clásico telegrama judío: “Comienza a preocuparte. Detalles a continuación.”

Hoy, ya no es un telegrama, no es sólo judío, y no es para nada un chiste.

Como judíos, tenemos la obligación por ley judía, de proteger la vida y cuidar nuestra salud. Debemos TODOS seguir los reglamentos de los médicos profesionales y el Ministerio de Salud Pública.

Nuestra comunidad está tomando las precauciones necesarias para asegurar la seguridad y salud de todos, levantando el nivel de higiene y sanitaria del personal y las instalaciones todas. La sinagoga, los salones, la cocina, los pasillos y los baños. Desinfectando todo frecuentemente, los Talitot, las Mezuzot, libros y sillas. Todo y todos.

Tenemos al alcance y para el uso de todos, alcohol en gel para desinfectarse las manos al entrar y salir de Jabad cómo tambien pañuelos para resfríos.

Algunas recomendaciones para todos son:

- lavarse con frecuencia las manos con agua y jabón;

- no saludar con beso ni estrecho de mano;

- y quedarse en casa si no te sientes bien.

- Personas mayores de edad y aquellos con sistemas inmunes comprometidos, tomen mayor precaución y consideren quedarse en casa. Esto incluye personas con temas de salud crónicos, de corazón, diabetes o pulmones.

- Si estás sintiendo algún síntoma o has vuelto recientemente de algún viaje al exterior a una zona afectada por el virus, te pedimos que por favor te quedes en casa. Si tienes planes de viaje, por favor reconsidéralos si se trata de países que según la página del MSP son de mayor riesgo de contagio. Fíjate en la página a menudo para star al tanto de los cambios.

Dicho todo esto, debemos también CONFIAR en Di-s. Esto significa que si tomamos todas las medidas necesarias, debemos confiar que la cosas saldrán de la mejor manera para nosotros, nuestros seres queridos y para toda la comunidad. Pánico es antitético al judaísmo.

La situación está cambiando cada hora. En este momento según los consejos recibidos, seguimos con el plan de hacer Kabalat Shabat y Kidush hoy y mañana la Tefilá, con shiur y Kidush. Ampliaremos el espacio de rezo para que cada uno tenga el espacio necesario para sentirse seguro. Si no te sientes cómodo viniendo a los rezos o al Kidush, lo entendemos y lo respetamos.

Si sabes de alguien en aislamiento que precisa una visita o una llamada de apoyo o lo que sea, por favor avísenos así podemos acercarnos y ayudar.

Si precisas, o sabes de alguien que precisa una Mezuza Kasher para su hogar, por favor avísanos.

Con mejores deseos de salud buena para todos, tranquilidad mental y habilidad de mantenerse alegre en este mes alegre de Adar! Que pronto se materialice la profecía milenaria de enfermedades como algo del pasado, con la llegada de la redención completa y la llegada del Mashiaj!

¡Shabat Shalom!

Rabino Mendy Shemtov

Jabad Uruguay

También, en otra forma, y con el mismo espíritu, el mensaje de la NCI

A continuación, el mensaje del Hogar Israelita

Ante la difícil situación que se está viviendo a nivel mundial, les solicitamos por favor disminuir las visitas al Hogar. La Institución está tomando todas las medidas necesarias para cuidar a nuestra población. Estamos en contacto constante con el MSP y Hogares comunitarios de otros países de América Latina, compartiendo medidas preventivas. Les solicitamos, por favor, que las visitas sean sólo en caso de necesidad y no hacerlo con niños. Además, toda persona que ingrese al Hogar se le tomará la temperatura y se le hará firmar una constancia de no haber estado fuera del país en el período de incubación.

Estamos a las órdenes por cualquier consulta.

La Dirección del Hogar Israelita

Auguremos a todos buena salud