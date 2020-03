Compartimos desde twitter

Esto fue lo primero que publiqué como sugerencias para hacer en casa:

¿Qué les parece pensar cómo bajar la ansiedad estos días?

Leer

Cocinar recetas nuevas

Escuchar podcast largos

Series de Netflix que no conocíamos

Películas viejas en you tube

Ordenar los placares

Tirar lo que no nos sirva

Charlar con nuestra familia

Meditar