Una historia sobre el Corona

Esta publicación invitada está escrita por el cofundador de NoCamels, Anouk Lorie, también detrás del popular podcast Founder Stories. Lorie vive en Tel Aviv con su familia.

Hace unos días, mi amiga caminaba por la calle en Inglaterra, perdida, como muchos de nosotros, en un torrente de pensamientos y emociones sobre el coronavirus, cuando una mujer que caminaba hacia ella desde la dirección opuesta tosió ruidosamente, sin cubriéndose la boca. Instintivamente, pero discretamente, mi amigo se alejó un poco. Enfurecida por este gesto, la mujer bloqueó el camino de mi amiga y tosió repetidamente en su rostro, diciéndole "Tengo coronavirus y ahora tú también lo tienes", antes de huir.

Cuando mi amigo contó esto entre lágrimas, experimenté una oleada de incredulidad, conmoción, horror y rabia, y sentí que me hundía en un pánico aún más relacionado con el coronavirus. Entonces recordé que en tiempos de incertidumbre y miedo, y que el coronavirus está creando una tormenta perfecta para ambos, los humanos tienden a reaccionar de una de dos maneras, y a menudo en combinación. El primero saca lo peor, y este atacante de la tos es un ejemplo extremo, y el segundo saca lo mejor.



Todos tenemos una opción ahora.



El primero es continuar sucumbiendo a la marea del pánico, permitiéndole sumergir nuestras mentes, nuestras emociones y, finalmente, nuestra salud. Al igual que una droga, el ciclo interminable de noticias nos ha enganchado a la mayoría de nosotros, incapaz de dejar de presionar el botón de actualización para obtener nuestra solución. Esto lleva a una sociedad que pasa la mayor parte de sus días en modo de lucha o huida, reaccionando de una manera que está lejos de ser centrada, racional y consciente. Vemos esto en historias sobre personas que son asaltadas por papel higiénico, a pesar de la completa irracionalidad de atesorar este producto. No hay escasez de papel higiénico y COVID-19 no es una enfermedad gastrointestinal.



La mujer que agredió a mi amiga es alguien que ha perdido toda conexión con su yo interior (posiblemente hace mucho tiempo); alguien que se ha dejado llevar por el diluvio del miedo y reacciona con vitriolo y violencia. Como alguien que ha pasado años lidiando y trabajando con mi propia ansiedad y trauma, no me permito juzgar a esa mujer (aunque debería ser acusada de un delito). He tenido la suerte de tener acceso a años de terapia, yoga y meditación, y de haber desarrollado la autocompasión y el amor necesarios para convertirme en una mujer, madre, maestra de yoga y escritora más consciente. Y, sin embargo, a pesar de estas herramientas, todavía tengo momentos en los que siento que el pánico que rodea al coronavirus aumenta, el torrente de pensamientos y desencadenantes me alejan de mi ser interior y verdadero.



Por eso, en todo momento, sé que tengo una opción. Puedo elegir sintonizar esa primera frecuencia: desplazarme obsesivamente a través de sitios web de noticias, Instagram, Facebook y Whatsapp, y enfrentar una sobrecarga de información completa (que rara vez me proporcionará información verdaderamente relevante). O puedo elegir una segunda frecuencia diametralmente opuesta. Esa es la frecuencia de la Fuente; de amor, bondad, coraje y compasión. Como dice la fundadora de Aruna Yoga, Nicki Forman, cuando nos arrodillamos, en hebreo Berech (ברך), a menudo es cuando llega la bendición: Bracha (ברכה). Todos conocemos historias de aquellos que emergieron de los desafíos más difíciles de la vida con una perspectiva más sabia, tranquila y agradecida. Aquellos que convirtieron la maldición en una bendición, el demonio en un Demonio (del griego antiguo "proveedor de destinos").



Si, hay miedo. Sí, hay compras de pánico. Sí, incluso hay muerte. Pero esa es precisamente la razón por la cual esta pandemia global es también una invitación, en cualquier momento, a hacer las cosas de manera diferente. Es una invitación a reducir la velocidad, a presenciar nuestros estados internos de pánico, miedo e ira y a reconocerlos conscientemente sin juzgarlos. Es una oportunidad para revisar la forma en que vivimos, las cosas que compramos, la forma en que criamos a nuestros hijos, la carrera loca y enloquecedora que corremos ciegamente. Es una instrucción para pausar, respirar, sentir y extender el amor, a nosotros mismos y a los demás. Es una convocatoria para descubrir lo que es más grande que el miedo y regresar suavemente a la corriente subterránea tranquila. Sin dejar de ser vigilantes y responsables, las noticias que deberíamos leer son las de las personas en Asís, “cantando entre sí a través de los cuadrados vacíos, manteniendo sus ventanas abiertas para que los que estén solos puedan escuchar los sonidos de la familia que los rodea. " Las historias de personas que están agradecidas de que en Wuhan, “después de tantos años de ruido, puedas volver a escuchar a los pájaros. Que después de unas pocas semanas de silencio, el cielo ya no está lleno de humo, sino azul y claro ", como escribió el hermano Richard Kendrick. Se dice que el Buda dijo: "Nuestros temores son grandes, pero aún mayor es la verdad de nuestra conexión". No necesitas pertenecer a ninguna religión, o incluso ser religioso, para conectarte con lo que está más allá del ruido de tu propia mente. Disminuya la velocidad, quédese quieto, sienta los pies en la tierra, sea testigo de sus propios pensamientos y emociones, extienda la bondad amorosa a lo que surja y podrá vislumbrar un espacio más vasto, más tranquilo y más Amoroso como nunca antes.



Aquí hay algunas prácticas simples y cortas que puede hacer si siente que está atrapado en el "trance del miedo", como lo llama la experta en meditación y psicóloga Tara Brach: Puesta a tierra: cuando tienes miedo, la mente se estrecha en trance y regresa a otro momento y lugar "y hay muy poca orientación", según Tara Brach. Tómese un momento para cerrar los ojos y sentir el peso de su cuerpo en la tierra, sentir la gravedad, sentir los pies en el suelo o el cuerpo en la silla. Tacto: todos necesitamos un toque humano y, en estos tiempos, eso es limitado. Cierra los ojos y puedes poner una mano sobre tu corazón y una mano sobre tu estómago. Tome algunas respiraciones como esta, enviándose compasión hacia usted mismo. Hay un efecto calmante real que puede venir con el toque de sus propias manos en su cuerpo. Movimiento: cuando estamos atrapados en el miedo, generalmente nos congelamos. Al igual que los animales que literalmente sacuden el trauma (un antílope después de una llamada cercana con un león, por ejemplo), podemos sacudir el miedo con movimientos, como caminar, bailar o, literalmente, temblar.