El dilema del prisionero en la era del coronavirus

Estados Unidos tiene más prisioneros que cualquier democracia occidental. Debido a nuestras sentencias excesivamente largas, incluso para los primeros delincuentes no violentos, muchos son viejos y están enfermos. También tenemos muchos acusados ​​presuntamente inocentes en la cárcel en espera de juicio, y muchos otros en espera de apelación.



Es inevitable que haya brotes de coronavirus en las cárceles y cárceles, ya que, en el pasado, ha habido brotes de otras enfermedades contagiosas como la enfermedad del legionario. Otras instituciones de confinamiento, como los hogares de ancianos, también han experimentado contagios de rápida propagación.



Una vez que ocurre un brote, las opciones serán limitadas. Es poco probable que los reclusos contagiosos sean liberados; probablemente serían puestos en cuarentena en la prisión, lo que puede significar confinamiento solitario. Tampoco habrá suficiente personal médico y equipo para tratarlos.

En caso de un brote, es probable que los guardias y otro personal se nieguen a ir a trabajar, lo que aumenta el riesgo de violencia entre los presos. El momento de actuar, para evitar estos malos resultados, es antes de que haya brotes. Se supone que una sentencia de prisión, o la negación de la fianza, no son condenas de muerte o enfermedad. Deben tomarse medidas ahora para reducir los riesgos no solo para los presos sino también para quienes entran en contacto con ellos en prisión o al ser liberados. Entre estos pasos preventivos deberían estar los siguientes: permitir que los prisioneros mayores no violentos que están cerca del final de sus condenas sean enviados a sus hogares; aquellos que todavía tienen un tiempo considerable para servir deben ser suspendidos temporalmente a confinamiento en el hogar, sujetos a un castigo mayor si violan las estrictas condiciones del permiso; a los acusados ​​previos al juicio y previos al recurso se les debe permitir permanecer en casa a menos que representen una amenaza de violencia; el encarcelamiento de los acusados ​​no violentos condenados debe diferirse de un mes a otro mientras monitoreamos la propagación del virus; las convocatorias deben reemplazar los arrestos en la mayoría de los casos no violentos; las multas y otros castigos no privativos de la libertad deben imponerse más ampliamente siempre que la custodia presente riesgos que pongan en peligro la vida; Se deben considerar otras mejoras creativas.

En general, no es una buena idea emular las acciones de Irán, pero es interesante notar que el régimen islámico represivo ha liberado aproximadamente 80,000 prisioneros (la mayoría de los cuales probablemente nunca deberían haber sido encarcelados en primer lugar). No conocidos por su compasión, los mulás probablemente tomaron esta decisión como una medida de salud pública calculada para frenar la propagación del coronavirus, que ha afectado a Irán. En los Estados Unidos, las medidas descritas anteriormente, y otras que podrían agregarse, combinarían elementos de compasión, justicia y salud pública. La Casa Blanca incluye este importante tema entre las respuestas que propondrá en un esfuerzo por detener la pandemia. Todos los ciudadanos interesados, independientemente de su afiliación a un partido u otras opiniones sobre la justicia penal, deben apoyar la desinstitucionalización inmediata de tantos reclusos como sea compatible con la seguridad pública. Estamos en una situación de emergencia y debemos tomar medidas de emergencia inmediatas para mitigar los daños y peligros del coronavirus en las cárceles y cárceles. La desinstitucionalización es el enfoque correcto e inteligente del dilema de cómo lidiar con nuestra población masiva de cárceles y cárceles.