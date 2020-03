Juegos on line recomienda Gonzalo Frasca

Gonzalo Frasca, PhD, es diseñador de videojuegos, educador y orador profesional.

Actualmente es Director en DragonBox, desarrolladores de la galardonada serie de videojuegos de matemáticas. Recientemente lanzaron DragonBox School, una innovadora solución transmedia para aprender matemáticas con juegos e historias que actualmente está disponible en las escuelas de Finlandia y Noruega.

Como diseñador, Frasca ha creado docenas de videojuegos exitosos para compañías de animación como Disney, Pixar, Cartoon Network, Lucasfilm y Warner Bros.

También es ampliamente reconocido por su trabajo en juegos serios, incluidos juegos de noticias y videojuegos de campañas políticas.

Como académico, la investigación de Frasca se centra en el juego y la retórica de juegos y aplicaciones de juegos en comunicación y educación.

También es un orador internacional frecuente. Frasca ha sido invitada a dar charlas y discursos principales en múltiples eventos en Estados Unidos, Japón, Australia, Francia, Alemania, México, Israel, Colombia, Canadá, Brasil, Finlandia, entre otros.

Su trabajo ha atraído la atención de los medios internacionales, incluidos The New York Times, Le Monde, Wired, CNN, BBC, Der Spiegel, Haaretz, The Wall Street Journal, MIT Technology Review.

Gonzalo Frasca es un usuario activo de redes sociales, es un líder de opinión positivo, en estos momentos, trata de llevar calma y oportunidades a sus lectores. En una actitud colaborativa, porque esa es su forma de ver el mundo, tuiteo sobre juegos para utilizar on line en estos días de cuarentena obligada en el hogar.

Duolingo!

La mejor app para aprender idiomas.



Edades: para toda la familia.



Ojo: tiene publicidad



Los niños pueden usarla para practicar inglés pero también toda la familia puede usar la cuarentena para aprender un idioma nuevo!

Kahoot!



App de preguntas y respuestas



Ideal para practicar distintos temas (hay una lista gigante de Kahoots pre-hechos).

También pueden armar uno familiar, con preguntas propias, y jugar en familia.



Edades: 5-99



Les advierto que trabajo para Kahoot!

Slice Fractions



Un buen juego para aprender fracciones.

Son apps pagas, a mí me gusta más la versión 1 que la 2.

Son apps pagas, a mí me gusta más la versión 1 que la 2.

Edades: 5 a 12

Earth Primer



Un libro interactivo sobre geología ilustrado con simulaciones.

Fascinante para aprender ciencia, cada ilustración es un pequeño laboratorio.

Ideal para explorar de a 2.



Ojo: está en inglés.

iOS y Mac solamente



Ojo: está en inglés.

iOS y Mac solamente

Edades: de 8 en adelante

DragonBox Numbers



Ideal para desarrollar el concepto de número en los más pequeños y visualizar sumas y restas.

Para preescolares y primeros años de escuela.



Edad: de 4 a 8

Esta app la hemos creado en @DragonBox, pero mucha otra gente la recomienda!

DragonBox Big Numbers



Para aprender, visualizar y practicar sumas y restas de múltiples dígitos.



Edad: de 6 a 9



Nuevamente, esta app también la hacemos nosotros. Pero les juro que es muy buena!

SpriteBox



A pesar de que también se llama "Box" esta no la hicimos nosotros. Pero es MUY BUENA para aprender programación.



A pesar de que también se llama "Box" esta no la hicimos nosotros. Pero es MUY BUENA para aprender programación.

Edad: de 5 en adelante

Plantas versus Zombies



Si, ya sé, oficialmente no es un juego "educativo". Pero es un juego genial, para toda la familia y es muy bueno para probar estrategias locas.



Edad: de 6 en adelantehttps://t.co/G5AIftVZDk — Gonzalo Frasca (@frascafrasca) March 17, 2020