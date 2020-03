Concentramos algunos de los mensajes especiales de la locura Corona

Por las redes sociales circulan estos días muchos mensajes, fotos, videos y audios, algunos muy interesantes e importantes y no pocos simplemente falsos. No vamos a entrar aquí en los análisis científicos, que por supuesto todos ya habrán leído y decidido si son fiables o no.

Quisiéramos sólo compartir algunos que nos gustaron en especial.

Con este de los fósforos, se explica muy gráfica y sencillamente cómo se frena la cadena de contagio.

Lo captó hermosamente un niño al que nadie conoce pero del que todos oyeron a esta altura.

Y eso se traduce también en recomendaciones de buen ritmo.

Sin duda que sonreír nos hace bien. Pero lo central es tener esperanza.

Y vale la pena acompañarlo con algunos buenos consejos.

Y la verdad...hay algunos consejos muy ocurrentes y originales

Y sin duda, seguiremos recibiendo muchos materiales. Nos hacemos aquí eco de pedidos y recomendaciones de expertos en los temas que nos ocupan estos días, de no reproducir lo que nos llega si no es de una fuente reconocida y fidedigna.

Esperamos que en el aluvión de información que circula, recibamos material de nivel, también perlas de buen humor que nos hagan reir, y buenas noticias auténticas que traigan esperanza fundamentada al mundo.