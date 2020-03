Palestinos: luchando contra el coronavirus, por la libertad de expresión

Hamas, el movimiento islamista palestino que ha controlado la Franja de Gaza desde 2007, dice que ha tomado medidas drásticas para evitar la propagación del coronavirus entre los dos millones de palestinos que viven bajo su gobierno. El 22 de marzo, el Ministerio de Salud controlado por Hamas anunció los primeros casos confirmados de coronavirus en la Franja de Gaza: dos palestinos que regresaron de una visita a Pakistán. El ministerio dijo que los dos pacientes fueron puestos en cuarentena en un hospital de campaña cerca de la frontera de Gaza con Egipto. El ministerio también anunció la suspensión de las oraciones del viernes en todas las mezquitas de la Franja de Gaza y el cierre de salones de bodas, restaurantes y cafeterías. Sin embargo, los gobernantes de Hamas en la Franja de Gaza todavía parecen tener tiempo para continuar con sus medidas represivas contra los palestinos, a pesar de los crecientes temores de que se puedan detectar más casos de coronavirus allí. El 13 de marzo, las fuerzas de seguridad de Hamas arrestaron al escritor palestino Abdullah Abu Sharekh por publicaciones en Facebook en las que criticaba el manejo de Hamas de un incendio que estalló en el campo de refugiados de Nuseirat en la Franja de Gaza. En el incendio, causado por una explosión de globos de gas en el mercado central del campo, 22 palestinos murieron y más de 80 resultaron heridos.



En uno de los mensajes, Abu Sharekh escribió, dirigiéndose a los líderes de Hamas: "Las víctimas del incendio en Nuseirat no quieren que Hamas pague por sus muertos. La gente solo quiere una cosa de Hamas: renunciar y abandonar la Franja de Gaza como haría cualquier líder fallido en un país democrático que valora la vida humana. Desde entonces 2007, los intelectuales palestinos en la Franja de Gaza han sentido que sus vidas no son tan valiosas como las de las ratas o las cucarachas en los sistemas de alcantarillado ". El 18 de marzo, Hamas ordenó la detención de Abu Sharekh por 15 días adicionales bajo la acusación de "difundir rumores y dañar el tejido social" de la sociedad palestina. Un portavoz de las fuerzas de seguridad de Hamas dijo que Abu Sharekh fue arrestado por "publicar rumores y mentiras en las redes sociales que causan daño a los intereses públicos y crean confusión entre la gente". Esta no fue la primera vez que Abu Sharekh, conocido por su oposición a Hamas, fue arrestado por expresar sus puntos de vista sobre las políticas y acciones de Hamas. Sin embargo, el último arresto, que se produjo cuando los palestinos en la Franja de Gaza estaban tomando medidas de precaución para detener la propagación del coronavirus, desencadenó una ola de protestas de varios activistas políticos y facciones palestinas, así como organizaciones de derechos humanos.

El escritor palestino Akram Atallah lanzó una campaña en línea para exigir la liberación de Abu Sharekh y otros palestinos detenidos por Hamas por expresar sus puntos de vista.

Los rivales de Hamas en la facción gobernante palestina, Fatah, condenaron el arresto de Abu Sharekh y dijeron que algunos de sus miembros en la Franja de Gaza también han sido detenidos en los últimos días. Fatah señaló que la represión de seguridad de Hamas se produjo "durante circunstancias críticas y complicadas en las que el coronavirus representa una amenaza para todos los seres humanos".

En lugar de atender las llamadas para liberar al escritor y abstenerse de violar los derechos humanos, Hamas, el 21 de marzo, arrestó al dibujante palestino Ismail el-Bozom por protestar por el arresto de Abu Sharekh.

El-Bozom fue arrestado horas después de haber publicado un comentario en Facebook en el que se preguntaba si el enviado de Qatar a la Franja de Gaza, Mohammed al-Emadi, intervendría para asegurar la liberación de Abu Sharekh.

El enviado de Qatar, que encabeza el Comité de Qatar para la Reconstrucción de la Franja de Gaza, ha estado entregando millones de dólares en efectivo a la Franja de Gaza durante el año pasado como parte de un esfuerzo por mejorar las condiciones de vida de los palestinos que viven allí.



En la publicación de Facebook de el-Bozom, que lo llevó a prisión, escribió sobre el arresto de Abu Sharekh: "Si las facciones palestinas y las organizaciones de derechos humanos no pueden asegurar la liberación de Abu Sharekh, ¿quién es? Quizás al-Emadi ha más influencia que todos ellos ". La represión contra escritores y opositores políticos en la Franja de Gaza se produjo cuando el ala militar de Hamas, Izaddin al-Qassam, emitió una advertencia a Israel para liberar a los prisioneros palestinos detenidos en las cárceles israelíes. "La vida y la seguridad de los prisioneros palestinos es una línea roja y consideramos que la ocupación sionista es totalmente responsable de su bienestar", dijo Abu Obeida, portavoz de Izaddin al-Qassam. Hamas afirma que le preocupa la seguridad de los palestinos detenidos en las cárceles israelíes, a menudo por múltiples asesinatos, mientras que sus propias cárceles en la Franja de Gaza están llenas de palestinos cuyo único delito es que se atrevieron a criticar a los líderes de Hamas o sus políticas. . ¿Hamas olvidó que el mes pasado otro palestino, Ahmed al-Sa'afeen, de 39 años, murió poco después de ser detenido por su supuesta afiliación con Fatah? Desde su toma violenta de la Franja de Gaza hace trece años, Hamas no ha hecho nada para mejorar las condiciones de vida de su gente. En lugar de destinar millones de dólares a la construcción de hospitales o mejorar la atención médica, Hamas ha invertido durante los últimos años aproximadamente $ 150 millones en la reconstrucción de la infraestructura de su túnel, y ha desviado materiales de construcción de doble uso, como concreto, acero y madera, que podrían haber ido a reconstruir la infraestructura civil de Gaza. La Autoridad Palestina (AP), en el este de Israel, también continúa arrestando a sus opositores políticos en Cisjordania (del río Jordán) a pesar del creciente número de casos confirmados de coronavirus allí.

Horas después de que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, anunciara un estado de emergencia de 30 días para evitar la propagación del virus, sus fuerzas de seguridad arrestaron a Hussam Khader, un alto funcionario de Fatah y crítico abierto del liderazgo palestino.



Las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina también continuaron su represión contra los estudiantes universitarios y activistas políticos. Los detenidos más recientes son Mohammed Atta, un estudiante de la Universidad Al-Quds, y As'ad Qabajah, conocidos por su afiliación con Hamas. Según fuentes palestinas, 50 palestinos están detenidos en prisiones de la AP en Cisjordania debido a su afiliación con Hamas y otros grupos de oposición.



Además, la AP se ha unido a Hamas para exigir que Israel libere a los palestinos detenidos en las cárceles israelíes. En cuanto a los prisioneros detenidos en las cárceles palestinas, la AP, como Hamas, parece no tener preocupaciones sobre su seguridad.



Tanto la AP como Hamas, incluso durante el momento difícil de una pandemia, como han dejado en claro, no duden en tomar sus medidas represivas contra cualquiera que se atreva a hablar en contra de la corrupción financiera y administrativa, o exprese puntos de vista que molestan a cualquier líder palestino.