Dimitió el Presidente de la Kneset, por primera vez en la historia del país

El Presidente de la Kneset Yuli Edelstein puso fin este miércoles a la incertidumbre acerca de cómo actuaría en la crisis parlamentaria actual, al anunciar que renuncia a su cargo, convirtiéndose en la primera figura en su cargo en dimitir, desde la fundación del Estado de Israel. El trasfondo es una seria disputa que estalló en las últimas semanas entre la mayoría parlamentaria encabezada por Beni Gantz del partido “Kajol Lavan” y Edelstein, miembro del partido Likud del Primer Ministro Netanyahu. Al presentar su renuncia, Edelstein acusó a la Suprema Corte de Justicia de “destruir a la Kneset”.

La Suprema Corte le había exigido que hasta este miércoles 25 de marzo, reúna el plenario de la Kneset para hacer posible la elección de su sucesor, tal cual exige la mayoría de los legisladores electos. Él había alegado que no les corresponde a los Jueces Supremos intervenir al respecto y que es autoridad del Presidente de la Kneset decidir qué y cuándo poner a votación.

La opinión pública israelí esperaba expectante ver cómo actuaría Edelstein este miércoles, si respetaría la decisión de la Suprema Corte, por considerarse un pilar del sistema democrático israelí, o se mantendría en su postura. Algunas figuras del Likud, como Gideon Saar y los ministros Israel Katz, Tsahi Hanegbi y Gilad Erdan, aunque críticos de la Suprema Corte, señalaron que había que acatarla por lo que significaría lo contrario para el sistema democrático israelí. A ellos se sumaron luego los ministros Zeev Elkin y Yuval Steinitz, y también el jefe del partido “Yemina”, el Ministro de Defensa Naftali Bennett. Otros, entre ellos el propio Ministro de Justicia, exhortaban a Edelstein a no hacerlo.

En la práctica, al dimitir y cerrar la sesión de la Kneset, anunciando que volverá a reunirse el lunes, Edelstein no respetó la orden de la Suprema Corte y ello puede desatar una nueva etapa seria en la crisis.

El trasfondo

Todo esto ocurre a a raíz de la exigencia de Kajol Lavan que inmediatamente después del juramento de la Kneset que fue electa el 2 de marzo, comience la actividad parlamentaria propiamente dicha, tanto nombrándose comisiones-ante todo la comisión reguladora- como votando por el nuevo Presidente de la Kneset. Pero el Presidente que hoy dimitió, Yuli Edelstein, sabiendo que si se votaba él sería sustituido por Meir Cohen de Kajol Lavan, se negó a ello, alegando primero que la crisis Corona lo hace imposible y luego que eso socavaría los esfuerzos por lograr un gobierno de unidad nacional. También dijo que ello no facilitaría el trabajo del gobierno y que según el reglamento de la Kneset, es el Presidente quien decide el orden del día.

Los problemas con estos argumentos son en varios planos. Ante todo, Edelstein estaba en su cargo por el principio de continuidad ya que no había sido electo por la nueva Kneset y no gozaba de la confianza de la misma. Y si bien tenía razón en el tema procedural, no tenía autoridad para rechazar una exigencia de la mayoría parlamentaria.

Un tema más de fondo aún es que la Kneset es soberana y una de sus metas es controlar el trabajo del gobierno, no facilitarle las cosas.

¿Y ahora?

La ley fundamental sobre la Kneset no contempla en absoluto la posibilidad de dimisión del Presidente, algo que nunca ocurrió. Es probable que se apele a la propia Suprema Corte- pieza clave en la crisis actual- para tomar una decisión al respecto.

Mientras tanto cabe recordar que esto ocurre durante el tiempo que la ley da a Beni Gantz-que fue quien recibió el mandato presidencial- para intentar formar gobierno. Tiene derecho a pedir al Presidente del Estado Reuven Rivlin que le otorgue otras dos semanas.

Además, había contactos para la formación de un gobierno de unidad nacional, que según Netanyahu ya estaban avanzados pero fueron bloqueados por un “súbito giro” en la actitud de Kajol Lavan. Beni Gant dijo que está a favor de un gobierno de unidad nacional pero no bajo Netanyahu ya que es él , como jefe de Kajol Lavan, quien encabeza la mayoría parlamentaria. Declaró que “primero hay que hacer que la democracia israelí vuelva a funcionar”, anunciando que “luego formaremos un gobierno que confronte al Coronavirus y los otros desafíos en la agenda” .

Gantz no especificó a qué se refiere, pero está claro que si bien tiene mayoría parlamentaria, no puede formar gobierno con ella por la división dentro del bloque y más que nada por las diferencias con La Lista Conjunta mayormente árabe.