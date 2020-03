La última advertencia de Netanyahu antes de imponer cierre total

Casi una semana después de su última aparición ante las cámaras, el Primer Ministro Biniamin Netanyahu se dirigió este miércoles a la ciudadanía israelí para explicar nuevamente la imperiosa necesidad de actuar con responsabilidad y exhortarle: “Quédense en casa”

Nos parece de interés reproducir gran parte de sus palabras, para todos aquellos interesados en la forma en que está viviendo Israel la crisis del Corona.

“Ciudadanos de Israel, ustedes conocen el dicho ´todo el que salva un alma es como si hubiera salvado un mundo entero´pero para el Corona, este dicho tien también otra cara, cruel: ´Todo aquel que contagia a un alma, es como si hubiera contagiado a un mundo entero´. Pero no es ´como si´. Contagia a un mundo entero.

Quiero que sepan los datos. La vez pasada que me dirigí a ustedes, fue hace sólo 5 días. En ese momento, en Italia el número de muertos era 41.000 y los muertos eran 3.400. Hoy hay en Italia casi 71.000 enfermos y más de 7.000 muertos. Y en España, el número de enfermos el jueves pasado era 18.000 y los muertos, 831. Hoy tras sólo 5 días, hay en España 47.000 enfermos y 3400 muertos. Es un salto gigantesco en la cantidad de muertos.

Es por eso que en muchos países, como Gran Bretaña y estados de Estados Unidos como California y Nueva York decidieron agravar dramáticamente las limitaciones impuestas a sus ciudadanos.

Los pasos que hemos dado aquí en Israel se están adoptando hoy en todo el mundo. Pero no son suficientes porque la cantidad de enfermos se duplica cada tres días. Dentro de dos semanas podremos encontrarnos con miles de enfermos, muchos de los cuales estarán en peligro de muerte. Por lo tanto, les digo: si no vemos una mejora inmediata en la tendencia, no habrá más remedio que imponer un cierre total, con la excepción de necesidades esenciales como comida y medicamentos. Es cuestión de unos pocos días. Estamos haciendo todos los preparativos para ello, los logísticos y jurídicos.

Mientras tanto hemos publicado instruciones para situación de emergencia para los próximos días. Estas reducen más aún la presencia en el espacio público. Sé que hay en ellas muchas paradojas y se pueden decir todo tipo de cosas. No importan. Ante todo, léanlas y quédense en casa. Eso es lo principal. Se los digo de la forma más clara posible: ¡Hay que quedarse en casa! Si se quedan en casa, se quedan con vida, porque el peligro los acecha, a todos, no distingue entre quien tiene la cabeza descubierta y quien lleva kipá, entre quien lleva kipá y quien lleva Keffiya, Todos deben obedecer. No hay descuentos. Cuídense..

Lo que se les exige a todos y cada uno de ustedes, más allá de la obediencia a las instrucciones oficiales, por sobre todo, es una estricta disciplina. Si no se abocan a cuidarse a ustedes mismos y vuestras familias, habrá aquí una catástrofe.

No tengo otra forma de describirlo. Es sencillo: ¡ No salgan de sus casas! Y dentro de las casas, cuiden las instrucciones: lávense las manos, ventilen el departamento, mantengan distancia de seguridad. No son pequeñeces. Son reglas que salvan vidas.

Sé que con niños es muy difícil quedarse en casa, pero no hay más remedio. Es por eso que decidí llevar a cabo el programa de estudio a la distancia. Y quiero agradecer a las maestras y maestros, a las organizaciones de docentes y al Ministerio de Educación.

No les puedo decir hoy, nadie puede decirles, cuándo terminará exactamente a crisis Corona. Pero ya empezamos a pensar en el día después. Hemos formado un equipo que planifique la salida de la crisis, con los mejores cerebros de Israel, en mi opinión los mejores cerebros del mundo. Cuando salgamos de esto, rehabilitaremos nuestra economía rápidamente y con la ayuda de Dios, volveremos a la vida normal.

Estos son días de agradecimiento, a los médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, farmacólogos , policías. Los equipos médicos en todo el país junto con los servicios de seguridad, hacen un trabajo sagrado. Todos los saludamos. (…)”.

El Primer Ministro habló también de la parte económica y los pasos a dar para ayudar a quienes pierden su trabajo (ya más de un millón de israelíes ha quedado sin empleo), y de la necesidad de unidad en el momento actual, reiterando su llamado a la formación de un gobierno de emergencia nacional.

No hizo mención ninguna de la gran crisis política actual, cuya máxima y más dramática expresión fue la dimisión este miércoles del Presidente de la Kneset, sin acatar la resolución de la Suprema Corte de Justicia que le ordenaba permitir la realización del debate sobre la elección de su sucesor.