Janine Schertz: influencer de vida sana

Breve presentación tuya. Quien sos, que haces, cuales son tus hobbies



Soy Janine, Health Coach, Profesora de Yoga y estudiante de psicología. Llegue a este camino buscando sanar mi relación con la comida, tenía una ansiedad brutal y depositaba mis emociones comiendo. Descubrí un instituto en Nueva York (Instituto de Nutricion Integral) donde hablaba de otros aspectos que nos llenaban pero no solo tenían que ver con la comida. Decidí que era justo lo que necesitaba. Empecé el curso haciendo la carrera de nutrición en paralelo pero decidí hacer una pausa en mi carrera para realmente estar en paz conmigo misma, en ese momento me inscribí a un profesorado de yoga que marcó un antes y un después en mi vida. Diría que el Yoga y la cocina son mis dos hobbies favoritos!

Sos una influencer. Contanos tu historia de influencer.



Cuando arranqué en el 2016 había muy pocas personas que se dedicaban a la alimentación consciente, creo que eso fue lo que hizo que me destacara en aquel momento, luego fui compartiendo recetas y consejos para una vida más saludable y feliz, y a la gente le encantó, creo que es algo que se necesita mucho y que cada vez más personas se encuentran en esta búsqueda y es por eso que ahora somos una comunidad tan grande. La gente me pregunta por lugares donde comprar tal y tal ingrediente, cómo puede empezar a meditar, qué lugar de yoga le recomiendo, es increíble como sin darme cuenta estoy generando un impacto positivo en las personas.

Sos una gurú de la vida sana. Tenes muchos seguidores. ¿Cómo se siente tener esa amplificación, es un lujo pero a la vez una responsabilidad? ¿Cómo lo vivis?



Intento ser lo más auténtica posible. Cuando algo me funciona lo comparto y cuando no también lo comparto.

¿Cómo fue tu primer taller? ¿La primera vez que hablaste en público?



Había terminado mi formación y en ella te formaban principalmente para atender. Como era bastante chica y no me sentía que eso era mi fuerte, decidí compartir todo el conociemiento en un taller. Como en ese momento prácticamente no habían, se llenó enseguida. Vinieron 15 personas, una de ellas era el Gran Gustaf, que en ese momento yo no me había dado cuenta que era él, quedó para la anécdota. Eran poquitas personas y siempre en los talleres se genera buen clima, así que no me fue ningun problema el hablar en público.

Tu Instagram es una belleza, lo miro y pienso, cuánta dedicación... ¿Cómo se hace día a día?



Depende cada semana! Intento tener una guía que me ordene semana a semana, recetas, talleres, yoga, frases que inspiren, pero a veces no dan los tiempos en el día para compartir todo lo que me hubiese gustado. Hay semanas que planifico qué publicar cada día, otras soy más espontánea y publico lo que me surge en ese momento. Intento no ser tan rígida y que si hay algo que me surge del corazon y quiero compartirlo no dejo de hacerlo porque no era el día de publicar algo por el estilo.

Decime 3 secretos para meditar.

No se si debería llamarlos secretos, hoy en día la manera más fácil si estás solo y querés empezar a meditar es ponerte alguna meditación guiada en Youtube o bajarte alguna app para meditar.



Meditar es no hacer nada, y ponernos en el lugar del observador. Simplemente sentate comodamente, cerrá los ojos, y llevá la atención hacia la respiración. Hacé inhalaciones profundas y exhalaciones suaves ambas por la nariz. Cuando venga un pensamiento, dalela bienvenida, no se trata de no tener pensamientos, sino de reconocerlos y poder dejarlos ir y volvernos a enfocar en la respiración. Te recomiendo que pongas una alarma. Podés empezar con un minutos, luego con 5, 10 y así ir subiendo hasta llegar a 20 minutos y realmente poder ver un cambio dentro nuestro.

Me gustan los post de intenciones, llegas a cumplirlos en el transcurso del mes o ¿sos de procastinar mucho?



Son una guía para desafiarme todos los meses, estudiando en facutad, dando clases de yoga y haciendo los talleres la organización es clave para mi, así que me organizo para cumplirlos, hay meses donde la facultad me lleva más tiempo de lo que pienso y esas intenciones pasan para el siguiente mes pero intento cumplirlas siempre. Son un compromiso conmigo misma.

¿Qué es para vos el feminismo?



Es la lucha por tratar de buscar que la mujer tenga el lugar que merece tener a la misma altura del hombre. No se trata de ser iguales sino que la mujer tenga las mismas posibilidad de desarrollarse, empoderarse y prosperar y que no seaJ un esfuerzo mayor para nosotras. Es tambien una forma de conscientizar a las personas de la desigualdad que existe en la sociedad y que ello no quede invisibilizado. Permite reconocer que todavía hay desigualdades a nivel político, económico, social y cultural con el hombre y que al poder reconocerlas podemos intentar lograr una sociedad mas justa.



Si tuvieras que adjetivar a las mujeres de tu familia, madre, hermana, abuela, que dirias de ellas? fueron y son mujeres sujetas a la opinión de los hombres o fueron mujeres independientes?



Cuando me haces esa pregunta se me viene laimagen de mi abuela paterna. Ella no la dejaron estudiar por ser mujer, para dedicarse a la familia. Mi abuela quedó viuda a los 32 anos con tres hijos chicos y tuvo que salir a trabajar en una época donde eso no era lo común para la mujer. Admiro su coraje y aunque no fue nada fácil por cómo eran las condiciones en esa época, pudo salir adelante y constituir una familia.

Por otro lado mi abuela materna pasó por condiciones similares, en difinitiva puedo decir que mis abuelas fueron mujeres independientes porque la vida las forzó a serlo, mientras que las mujeres que las siguieron ya fueron independientes por elección.

¿Según tu conocimiento de la escuela y de las tradiciones judías, cómo ves al judaísmo respecto a la situación de la mujer?

Y creo que depende de la corriente donde se lo mire. En lo personal considero que el judaísmo limita mucho a la mujer en las corrientes más ortodoxas. Yo soy más afín a las corrientes más modernas donde puedo ver un fuerte cambio por igualar a hombres y mujeres en sus derechos.