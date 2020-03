El mensaje de Beni Gantz antes de shabat

Un día después de terremoto político provocado por la decisión del jefe de Kajol Lavan de sumarse a un gobierno de unidad nacional encabezado por el Primer Ministro Biniamin Netanyahu, Beni Gantz se dirigió a la ciudadanía israelí no a través de las cámaras sino por Facebook asegurando que “estoy más en paz que nunca, porque hice lo que mi nación precisa”.

Su decisión, que provocó el desmembramiento de Kajol Lavan, sacudió al mapa político israelí. Parte del país lo alaba, apreciando lo que se ve como expresión de responsabilidad por hallarse Israel ahora en medio de la seria crisis del Corona, y otra parte lo critica por haber actuado radicalmente distinto de lo prometido en su campaña electoral.

Y este viernes, apareció la primera disidencia dentro del partido original formado por Gantz hace un año y dos meses. “Josen LeIsrael”, al cual se sumaron luego Yesh Atid de Yair Lapid y Telem de Moshe Yaalon. La diputada Gadir Kamal Mreeh, la primera mujer drusa en resultar electa a la Kneset, tuiteó : “Liderazgo con integridad se mide en tiempos de crisis. Un líder no traiciona sus principios y al pública que lo eligió”. Agregó que entró en política para cambiar al gobierno actual, al que condenó en duros términos, y no para sumarse a él y recalcó que no se sentará en el gobierno de Netanyahu.

La diputada Gadir Mreeh, ya no con Gantz (foto: Twitter)

La situación de lo que era hasta el jueves “Kajol Lavan” no está totalmente clara. Sí es evidente que Gantz se va con Netanyahu, pero no hay certeza acerca de cuántos diputados irán con él. De los 33 escaños obtenidos por Kajol Lavan en las elecciones del 2 de marzo, 15 eran de la lista original de Gantz, Josen LeIsrael y los restantes 18, de Yesh Atid y Telem. Pero ahora surgen complicaciones. Por un lado, la recién mencionada “rebelión” de Gadir Mreeh, que no se va con Gantz. Y por otro, en la parte de Kajol Lavan que queda ahora en la oposición, dos de sus diputados electos (Yoaz Hendel y Zvi Hauser, que se sumaron en su momento a Telem de Yaalon), apoyan la ida de Gantz al gobierno de Netanyahu, pero no es seguro que desde un punto de vista legal, puedan escindirse y formar otra facción que le dé su apoyo.

El mensaje

Y este es el mensaje que escribió Gantz, en el primer día después de su dramática decisión:

“Estoy más en paz que nunca. Estoy en paz porque hice lo que mi nación necesita. Estos son tiempos poco comunes. Israel se halla en un estado de emergencia. Cientos de miles de familias están atrincheradas en sus hogares. Hay una verdadera sensación de emergencia ante una amenaza a la salud que está cobrando vidas humanas y ante la amenaza de devastación económica.

Este es el momento para que líderes elijan lo que es correcto y coloquen los temas pendientes y los puntos personal a un lado.

Gabi y yo (A.J: se refiere a Gabi Ashkenazi, su socio más cercano, que va con él al gobierno de Netanyahu) , junto con mis otros socios, hemos decidido que no vamos a arrastrar a Israel a elecciones en este momento de emergencia, que estará con nosotros por mucho tiempo y cuyas repercusiones serán a largo plazo.

En el transcurso del año pasado, emprendí un camino junto con Yair. Bogie y otra gente con la que fundamos conjuntamente Kajol Lavan. Todos ellos son individuos de principios, patrióticos, israelíes que aman a su país, el cual les importa profundamente. En los últimos días, hice cualquier oferta posible, en un intento de mantenernos juntos y mirar cualquier alternativa posible. Propuse que yo tome temporariamente el puesto de Presidente de la Kneset o que, alternativamente, nombremos para el cargo a Meir Cohen, un candidato plenamente digno, con la condición que se comprometa a renunciar si nos separamos. Para mi profundo pesar, se negaron. Y momentos después de que yo presentara mi candidatura, ellos optaron por dejar Kajol Lavan.

Yair, Bogy, y el resto de mis amigos de Yesh Atid y Telem, mi puerta está abierta a ustedes, ahora y en el futuro.

. Dicho esto, si hay gente que quería y aún presionan para empujar a familias que han perdido su fuente de manutención y están angustiadas por su salud, a ir nuevamente a las urnas, tengan el coraje de decirlo clara y abiertamente. Ustedes saben muy bien que no hay una ruta alternativa, que no había una ruta alternativa y que si hubiera habido, yo la habría tomado.

No voy a mentir. La decisión fue difícil para mi. Pero estoy plenamente en paz con mi decisión.

No seré yo quien no intente impedir una cuarta ronda de elecciones No seré yo el que se oponga categóricamente a entrar al escenario y poner todo mi peso en estado de emergencia.

Mis colegas y yo haremos todo el esfuerzo necesario por formar un gobierno de emergencia nacional. Nos ocuparemos de la crisis de salud. Sacaremos al país del trauma económico que está experimentando y trataremos de sanar las heridas abiertas de odio que nos están desgarrado desde adentro.

Abrazo a la gente que se siente enojada. Tengo amor por quienes se sienten decepcionados. Respeto a todos. Y personalmente, les prometo: usaré todos los medios para asegurar que nuestra actitud y nuestro camino prevalezcan. Ustedes ya nos han visto hacer en el pasado lo que parecía imposible, y esto es lo que pasará también ahora. Todos hablan de promesas de campaña, pero hay una promesa que yo jamás romperé: Israel está antes que cualquier otra cosa.

Manténgase sanos, cuiden a vuestras familias, y nosotros los cuidaremos a ustedes”.