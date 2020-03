Se estrenó Unorthodox en Netflix

Unorthodox está inspirada en el libro “The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots” de Deborah Feldman La serie comienza cuando Esty, la protagonista, en la piel de Shria Haas deja su hogar en Williamsburg y huye a Berlin.

El libro es lento, tiene muchas descripciones, detalles que no se entienden si no se conoce el contexto. La serie fluye. Utiliza la técnica del flashback y va para atrás en el tiempo para contar la infancia y el casamiento de Esty.

Para los uruguayos que lo más ortodoxo que vieron en su vida fue a alguien de Jabad, les cuento que no tienen ni idea de lo que es una comunidad cerrada y no proselitista como la satmer. Todos están para vigilar al otro. Las costumbres de los satmer parecen salidas de otra época y planeta. Si hicieran un viaje en el tiempo, no encontrarían una cultura más ajena. Como nos cuenta el libro, las mujeres no solo usan peluca, sino que muchas se afeitan la cabeza.

El drama dirigido por Maria Schrader y creado por Anna Winger -y con un equipo mayoritariamente femenino detrás de las cámaras narra la historia de una mujer que busca su identidad. La historia de Esty puede ser la historia de cualquier mujer en una sociedad que no le da chances por el solo hecho de ser mujer. Nos pinta esta sociedad tal cual es cuando a Esty su futuro marido Yanky le cuenta que viajó con su padre a Europa con el objetivo de visitar tumbas de rabinos famosos y no vio nada más porque su padre no lo permitió. La actuación de Shira Haas es memorable. Una escena muy simbólica es cuando se saca la peluca y la tira para atrás en el Wansee (Berlín).Esty al tirar la peluca se siente libre para empezar una nueva vida. Esto es una clara contradicción con el significado de la mikve, baño ritual purificador, al cuál todas las mujeres ortodoxas van una vez por mes. Después de la menstruación la mujer debe dejar pasar unos días para estar pura. La mujer está "nida", que quiere decir prohibida para su marido. Recién luego de ir a la mikve vuelve a estar accesible sexualmente para él.

Es una comunidad con muchas reglas, toda ortodoxia las tiene, imagino a los espectadores googleando la palabra eruv, que es una demarcación construida por las comunidades judías con el propósito de poder cargar objetos de un lugar a otro durante Shabbat y otras festividades judías sin transgredir la Halajá o Ley Judía. Me pregunto cuántos uruguayos saben que en Montevideo existe un eruv que va desde la Rambla entre el Bvar. Gral Artigas y la Avda. Dr. Luis Alberto de Herrera dispuesto por el ex Intendente Martinez fijado el 28 de mayo de 2018.

http://www.montevideo.gub.uy/asl/sistemas/Gestar/resoluci.nsf/0bfcab2a0d22bf960325678d00746391/32646facf18e5a32032582ab005a39b3?

La escritora argentina Tamara Tenembaum nacida en el seno de una familia ortodoxa expresa esto en su cuenta de twitter:

Se muestra el lado más oscuro de la comunidad satmer, se diferencia mucho de Shtisel, que nos enseña la solidaridad y la empatía que conviven entre ellos. Tanto el libro como la serie enfatizan el encierro, las reglas inflexibles, la incapacidad de elegir hasta la lectura. Esty se esconde para leer Mujercitas y cuentos de hadas.

La escritura siempre es una forma de sanar y de canalizar vivencias. Para Deborah Feldman, escribir este libro la ayudó a saber qué persona quería ser. Le gustaría que el libro fuera inspirador para aquellas chicas que quieran seguir sus pasos. Hoy día, lleva una casa kosher y educa a su hijo como modern orthodox.