Con Gerardo Sotelo, una opinión sobre Uruguay en tiempos de Corona

Gerardo Sotelo, periodista de pluma fuente y clara, es un gran analista de la realidad nacional e internacional. Asumirá próximamente como Director de los medios públicos, la Televisión Nacional del Uruguay y de las radios del Sodre. Ya antes de ello, vale la pena conversar con él sobre la situación actual, sobre Uruguay en tiempos de Corona.

Esta es la entrevista que le realizamos y que ha respondido, al parecer, en los intervalos que se permite en la cocina familiar, donde se abocó a la aventura de preparar el plan, lo cual lo está deslumbrando.

Gerardo Sotelo. (Foto: Manuel López, para Montevideo Portal)

P: Gerardo, la crisis causada por el Coronavirus ya ha cambiado al mundo y claro está que aún no hemos llegado al punto más dramático. Me pareció interesante conversar contigo, pedir tu análisis y opinión, por un lado como periodista y analista y por otro como hombre del nuevo gobierno, de la coalición encabezada por el Presidente Luis Lacalle Pou. En términos muy generales primero, antes de entrar en detalles ¿cómo ves a Uruguay en esta lucha?

R: Lo veo muy bien porque está respondiendo con lo mejor que tiene: su madurez cívica y su sentido del límite, del respeto a la ley y al prójimo. La respuesta sería la misma si gobernara otro partido porque tiene que ver principalmente con la gente. Muy reconfortante y motivador.

P: En el mundo todo, el dilema es entre las medidas más drásticas posibles para frenar al virus, o sea lo requerido desde el punto de vista de salud pública, y por otro lado el deseo de no paralizar absolutamente la economía, ya que eso también puede conducir a un desastre y hasta a vidas perdidas. ¿Sentís que en el gobierno hay dudas al respecto?

R: No, siento que está llevando la emergencia sanitaria con el pulso adecuado. Parar la economía hubiera significado proyectar sobre el futuro del país un conjunto de problemas gravísimos, quizás con repercusiones muy graves en el mediano plazo. Esa es la diferencia entre la mirada sectorial, por ejemplo del colectivo médico, y la del gobierno, que debe velar por todos, por los que pueden hacer cuarentena en una casa medianamente confortable y por los que viven en asentamientos irregulares, en los que cobran su salario sin problemas y los que viven de hacer la diaria, en las consecuencias de sus medidas hoy y mañana. Al parecer, las cifras reflejan una realidad bastante esperanzadora, resultado probablemente de la combinación de las dos cosas de las que hablamos: la forma cómo el gobierno ha encarado la emergencia y la respuesta de la mayor parte de la población. Lo sabremos en un par de semanas pero ojalá todo salga bien.

P: Que así sea. Como nuevo director designado de los medios públicos, la Televisión Nacional del Uruguay y de las radios del Sodre, sos parte del nuevo sistema. ¿Hay alguna lectura especial que podrías hacer de la forma en que se está actuando?

R: Yo aún no asumí y veo a mis compañeros y colegas, tanto en los medios públicos como en el elenco de jerarcas del Ministerio de Educación y Cultura, así como a mis compañeros del Partido Independiente (Pablo Mieres y Mónica Bottero) como parte del gobierno nacional y sólo puedo sentir orgullo. No veo la hora de ocupar mi lugar en esta lucha. Este equipo de gobierno, debutando en esta coyuntura crítica con tanta entereza, coraje y sensibilidad humana, me inspira y empuja a redoblar mi compromiso.

P: Yo te diré que aunque siempre seguí muy atenta el camino de Luis Lacalle Pou, siento que como Presidente de la República su figura se agiganta. ¿Cómo lo ves? Me imagino que también quienes confiaban en él de antemano, deben sorprenderse al ver la forma en que está manejando las cosas. Para bien me refiero por supuesto.

R: No lo conozco tanto de cerca pero por lo que lo conozco y lo que han dicho quienes lo tratan con mayor cercanía, no estamos viendo nada que no fuera de esperar. Es un dirigente político que inaugura un tiempo nuevo en el país. No se trata sólo de sus ideas y principios. Pensemos que pudo haber declarado la cuarentena obligatoria el primer día y hoy tendríamos lo que la izquierda está pidiendo y vemos en Argentina: cientos o miles de detenidos, la gente en desacato por incomprensión o por falta de un lugar medianamente digno donde pasar su cuarentena, en fin, la sociedad partida en dos y el gobierno debilitado. En cambio, tenemos un país en calma y un gobierno fuerte y sólido, que transmite sentido del liderazgo. No es sólo el Presidente, claro, pero es él quien marca el ritmo y el tono y quien está al frente del gobierno.

P: Evidentemente, el equipo es clave. Como bien sabemos, no todos piensan igual, lo cual es por cierto legítimo. Todo ciudadano tiene derecho a discrepar y a optar por cacerolear en lugar de cantar el himno y prender la luz. Vos te has manifestado al respecto en las redes sociales y escribiste –en referencia más que nada al terrible audio de Carlos Molina pero entiendo que no sólo a eso- que “quienes insultan al Presidente, fomentan división y practican el cinismo, no son cretinos sino algo peor”. ¿Cómo marcar la línea entre la legítima discrepancia y el enojo por ver que contra el gobierno que recién empezó aunque tomó el toro por los cuernos enseguida?

R: Prefiero ir dejando en el pasado ese penoso episodio. Ya habrá tiempo de pedirle cuentas a quienes, por cálculos políticos e ideológicos, apostaron a dividir a la gente en un momento tremendamente difícil. No es casualidad que venga de una organización controlada por el Partido Comunista. Mis dichos no tenían por destinatarios a los dirigentes del PIT-CNT por cuanto fueron emitidos antes de que se convocara a este caceroleo. No es que fuera adivino sino que el domingo anterior se había intentado otra trapisonda semejante con poca convocatoria. Lo que dije el lunes en Radio Universal, antes de que se supiéramos que el PIT-CNT era capaz de llegar a lo que llegó, fue que había que ser muy cretino para cacerolearle a un gobierno que está piloteando una coyuntura como esta con coraje y sentido solidario y humanitario. Me refería a algún despistado, que no se resigna a haber perdido las elecciones. Pero cuidado; dije también que quienes eran capaces de organizar una cosa así no eran cretinos porque tenían perfecta conciencia de las consecuencias. Eran, dije, algo mucho peor. Esto último lo mantengo.

P: Vos sos agudo y tajante en tu forma de criticar. No tenés pelos en la lengua. Y al mismo tiempo, sabemos que el Presidente opta por no hacer política, por no entrar en la chiquita de la discusión política interna, por la situación de crisis en la que está el país. ¿Te parece que lo que une es más que lo que separa?

R: Sí, claro. Es más lo que une que lo que separa. La gente está unida. Yo vivo en una zona donde el voto es mayoritariamente frentista; me refiero a una mayoría amplia de mis vecinos. ¿Sabés qué pasó la noche del caceroleo y el himno? Nada. Nada de nada. Nadie caceroleo ni tocó el himno ni hizo más que estar en sus casas, con sus familiares más cercanos, tratando de sobrellevar esta situación que nos tocó vivir como mejor pueda. Así debe ser porque tenemos que estar todos juntos y cacerolear o contracacerolear nos enfrentan, nos separan, nos dividen. El Presidente respondió con un gran sentido republicano y de responsabilidad: están en su derecho. Quienes no tenemos sus responsabilidades podemos advertir que, en tiempos críticos, las personas y organizaciones responsables, no hacen todo aquello a lo que tienen derecho sino apenas lo que es conveniente en cada circunstancia.

P: Esta crisis ¿reduce la brecha que se abrió en la sociedad uruguaya ya hace años o la potencia?

R: Las crisis como estas hacen tambalear muchas cosas; parece que, como decía Marx, “todo lo que es sólido se desvanece en el aire”. Estoy convencido que va a reducirla y va a reconfigurar muchas cosas, especialmente algunos liderazgos y reputaciones, según te hayas comportado cuando la gente necesitaba de tu palabra y tu ejemplo.

P: ¿Cómo vivís en lo personal esta situación? Tenés hijos chiquitos….no es sencillo.

R: ¡Compartiendo todo el tiempo! Dentro de toda esta calamidad, un regalo de la vida. Por ahora, y creo que pronto va a cambiar, lo vivo escribiendo, leyendo, trabajando para mi futura función al frente de los medios públicos (estoy sintetizando los manuales de estilo guías de prácticas periodísticas de algunas de las organizaciones más prestigiosas, como BBC, la CBC de Canadá y la RTVE de España) y haciendo pan. En casa habitualmente cocino yo pero en esta cuarentena, con mi esposa con mucha responsabilidad por su trabajo y su cargo también en cuarentena, prácticamente estoy instalado en la cocina.

P: Pagaría para verlo. Tendré que pedirle a María Noel alguna foto…

R: Estoy deslumbrado con la elaboración del pan, pero en general me encargo de toda la alimentación familiar. Mi querido amigo y colega Daniel “Pucky” Cancela dice que yo debería dejarme de embromar con la política y dedicarme a hacer lo que, según él, mejor hago: escribir y cocinar. No lo descarto. Si pudiera financiar una vida medianamente digna con dos oficios tan nobles, estoy dispuesto a considerarlo, ja, ja...

P: Divino..me encantó. Sin restarle importancia al cargo que asumirás, me gustó eso de que te dediques a escribir…y cuando pruebe tu pan te confirmo lo otro. Gracias mil.

R: A vos Ana.