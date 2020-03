Gaza y la crisis del Coronavirus, analizada desde Israel

Los palestinos, tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza, también están expuestos al riesgo del Coronavirus, como el resto del mundo. Tienen por ahora 116 casos confirmados, 10 de ellos en Gaza. Hubo una muerte y 18 casos de pacientes que se recuperaron, de ellos también algunos que estaban graves. Hasta el lunes 29 de marzo, habían realizado 5869 exámenes de Corona.

Esta situación tiene también para los palestinos serias derivaciones económicas. Según el Primer Ministro de la Autoridad Palestina Mohammad Shtayyeh, 106.000 familias reciben ayuda del gobierno, entre ellas 70.000 de la Franja de Gaza. La pregunta es si eso se verá afectado. La AP estima que sus ingresos se reducirán en más de un 50% y que también la ayuda internacional se verá seriamente afectada. En Ramallah estiman que el gasto de lidiar con la pandemia ascenderá a 120 millones de dólares.

Con distancia entre los participantes se llevó a cabo este lunes 30 de marzo la reunión del gabinet palestino. Al frente, el Primer Ministro Mohammad Shtayyeh

El desafío singular de Gaza

En esta nota apuntamos a analizar la situación en Gaza, particular de por sí, tanto por su ubicación entre Egipto e Israel como por el hecho que está gobernada por la organización terrorista Hamas. Eso incide tanto en la situación interna como en la actitud de otros desde afuera.

El Jerusalem Press Center encabezado por Uri Dromi organizó una rueda de prensa por video con el Brigadier General (R)) Nitzan Nuriel, ex miembro del Consejo de Seguridad Nacional y ex Jefe de Anti-Terrorismo en la Oficina del Primer Ministro de Israel, para analizar la situación singular de Gaza en medio del Coronavirus.

Brigadier General (R) Nitzan Nuriel

“Por un lado, la gran ventaja de Gaza es que todos sus accesos están plenamente controlados. Nadie puede entrar a ella sin pasar por estrictores controles de los palestinos, en este caso Hamas que es el gobierno en Gaza”, comienza diciendo. “ Sea si vuelven de Egipto pasando por el pasaje de Rafah en el sur o si se trata de trabajadores o comerciantes que vuelven deIsrel y pasan por el puesto de Erez en el sur, su ingreso a Gaza está muy controlado. En este sentido, su situación es mejor que la de cualquier otra zona en el mundo”. Tomando en cuenta que en muchísimos casos los contagios comenzaron, en diferentes partes del mundo, a raíz de gente que llegó de otros países, este dato es muy relevante.

Pero Nuriel ve claramente la otra cara de la moneda, mucho menos alentadora. “La situación general en Gaza en lo relativo a capacidades médicas y a necesidades humanitarias, no es buena. En ese sentido, el área es muy apta para la propagación del virus, lo cual es una amenaza para la población”. En 365km2 viven aproximadamente 2 millones de personas, en condiciones de alta densidad de población, lo cual complica seriamente la necesidad de aislamiento social.

Nitzan Nuriel plantea el singular escenario en el que todo esto se da, con no pocas contradicciones internas. Por un lado Israel está ayudando a los palestinos en su lucha contra el Coronavirus, no sólo a la Autoridad Palestina en Cisjordania sino también a la Franja de Gaza. Transfirió equipos protectores y kits para exámenes de Corona, parte de Israel y parte donaciones internacionales cuya introducción a Gaza fue coordinada por Israel. Además, por iniciativa de Dalia Basa, Coordinadora de Salud en la Administración Civil israelí, parte de Tzahal, se organizó una disertación para 10 médicos palestinos de Gaza en la zona del pasaje fronterizo de Erez, a cargo del Profesor Elhanan Bar-On del Centro Médico Sheba-Tel Hashomer. Por intervención de Basa, ello fue aprobado por la Ministra de Salud Pública de la Autoridad Palestina.

Profesor Elhanan Bar-On en una capacitación a médicos palestinos de Cisjordania en Sheba-Tel Hashomer. No hay foto de la reunión en la frontera con Gaza.

Por otro lado, esto no significa que el conflicto de fondo desaparezca. Sin ir más lejos, el último viernes fue disparado un cohete desde Gaza hacia el sur de Israel.

“Eso no es sólo un cohete, es un mensaje”, analiza Nuriel. “Quien lo disparó quiere que se tenga bien presente que sigue allí y que no se puede hacer nada sin tomarlo en cuenta”. Esto se enmarca, claro está, en el hecho que además de Hamas, que es el gobierno en Gaza desde junio del 2007, está la organización terrorista Jihad Islámico, más pequeña y más radical aún que Hamas.

“Israel atiende las necesidades que tienen los palestinos para lidiar con el Corona, lo que podemos, pero no podemos hacernos responsables por todos los servicios médicos en Gaza. Israel no puede mandar médicos ni enfermeras a Gaza, pero sí puede enviar equipos y también compartir conocimiento sobre cómo proceder en esta situación, basado en nuestra propia experiencia. Y eso lo está haciendo”, resume Nitzan Nuriel. Y con una sonrisa que en la pantalla pareció un tanto amarga, agregó: “También podemos orar por nosotros y por ellos. Esto es para todos”.

Paradojas

Suele culparse a Israel por las carencias de Gaza, más que nada por el bloqueo marítimo y el hecho que las fronteras no están abiertas libremente. Esto, a pesar de que 8.000 palestinos entran diariamente a trabajar en Israel (varios de ellos son comerciantes) y de que Israel introduce a Gaza todos los días entre 500 y 600 camiones con mercaderías. En opinión de este alto oficial israelí en la reserva, conocedor de cerca de todo lo relacionado a la lucha anti-terrorista, la responsabilidad principal recae sobre Hamas.

Camiones con mercadería pasan por Kerem Shalom en camino a Gaza (Foto: COGAT)

“Aunque Hamas y el Jihad Islámico aún dicen que desean destruir a Israel y Hamas dedica muchos esfuerzos a su infraestructura militar, con su arsenal de cohetes que son lanzados a Israel, nosotros creemos que el pueblo palestino en Gaza merece vivir mejor. Y tenemos que maniobrar entre las dos cosas. Por eso transferimos mercaderías, por eso abastecemos electricidad, que dicho sea de paso, también usan para fabricar los cohetes que luego nos disparan. O sea que en esta región hay muchas paradojas”, comenta Nuriel. Agrega que “no hay limitaciones a los equipos y materiales médicos que se introducen a Gaza , que recibe ayuda de muchos lados, de organismos internacionales, de Qatar, de Israel, de diversos lados. El problema no es falta de ayuda sino el manejo de las cosas. Allí está el problema central ya que Hamas no se concentra en qué hacer por su sociedad sino qué hacer para combatir a Israel. Y si esta es la situación, cuando llega una crisis como ésta, no tiene las herramientas necesarias para lidiar con ella”.

Entre Gaza y Ramallah

Preguntamos a Nitzan Nuriel cómo describiría la situación actual de las relaciones entre Hamas en Gaza y la Autoridad Palestina en Cisjordania. Cabe recordar que desde que Hamas tomó el poder en junio del 2007, echando a la AP de Gaza, el conflicto entre las partes, con sus altibajos, nunca se resolvió. En distintas oportunidades fueron anunciados con bombos y platillos acuerdos de reconciliación, pero nunca prosperaron ni fueron implementados. La crisis del Coronavirus no cambió nada al respecto.

Y así responde Nuriel: “La Autoridad Palestina no quiere que la gente de Gaza sufra y creo que en temas de salud, les darán lo que puedan. Pero fuera de eso, la Autoridad Palestina y Hamas no pueden sentarse junto a una misma mesa”. Sostiene que hay de por medio tanto agendas como mentalidades totalmente distintas. “Quienes creen que hay una sola nación palestina, no entienden las reglas del juego”. Y quizás lo más claro es que “para Hamas, su objetivo de corto plazo es controlar Cisjordania y la Autoridad Palestina, por lo cual ésta la ve como su principal amenaza”.

Cabe señalar que en el marco de los cortes económicos por la situación, la oficina del Primer Ministro palestino Shtayyeh anunció el domingo que a partir de abril, deja de pagar las jubilaciones de Gaza que tenía a su cargo.

Y al sur…Egipto

La Franja de Gaza tiene a Israel por un lado, y a Egipto al otro, al sur. De hecho, los pasajes fronterizos que funcionan con normalidad son los que conectan con Israel, pasando los camiones de mercaderías por Kerem Shalom en el sur y la gente que tiene permiso para salir a Israel, por Erez en el norte.

Por su parte, Egipto mantiene mayormente cerrado el pasaje de Rafah que lo conecta con Gaza. “Egipto decidió ya en 1978 que no quiere a Gaza y prefiere que Israel se encargue”, sostiene Nuriel, refiriéndose a lo que ocurrió en la época de las negociaciones entre Israel y Egipto por la firma del acuerdo de paz que finalmente se suscribió el 26 de marzo de 1979. En dicho acuerdo, cabe recordar, se pactó que Israel se retiraría de la totalidad de la península del Sinaí , pero Egipto rechazó la disposición israelí a retirarse también de la Franja de Gaza.

“Egipto considera a Hamas y Jihad Islámico una amenaza y por eso mantienen el mínimo vínculo que pueden y todo el resto se lo endilgan a Israel”, sostiene Nitzan Nuriel. “Si Egipto quisiera resolver los probleas de Gaza, lo podría hacer fácilmente. Si abriera el pasaje de Rafah y permitiera libre movimiento tanto de mercaderías como de gente, eso podría ayudar mucho. Pero el Presidente A-Sisi los considera una amenaza y no quiere ninguna responsabilidad”.

A pesar de todo…

Mientras tanto, Israel continúa velando en muchos sentidos por las necesidades de Gaza, recibiendo también pacientes a hospitales israelíes. Ahora, por la crisis del Corona, eso cambió, y entran de Gaza a Israel únicamente los pacientes más críticos que precisan tratamientos por ejemplo oncológicos. “Otras cosas son postergadas, pero no sólo para los pacientes de Gaza sino también dentro del propio Israel, ya que acá se está postergando todo lo que no es urgente”.