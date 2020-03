Ensayo fotográfico: Jerusalem en tiempos de Corona

Recomendamos el nuevo blog fotográfico de Ariel Jerozolimski en "The Times of Israel"

Ariel Jerozolimski nació en Montevideo en 1965 y vive en Israel desde 1984. Trabajó desde 1990 como fotógrafo freelance para medios israelíes e internacionales. Fue el Fotógrafo Jefe del The Jerusalem Post entre 1999 y 2010. Además, es guía turístico licenciado en inglés, español y portugués y organiza tours fotográficos.

JERUSALEM EN TIEMPOS DE CORONA

(Por Ariel Jerozolimski)

Me alegra y enorgullece compartir mi fotografía con los lectores de The Times of Israel . La fotografía ha sido mi profesión y mi pasión por más de 30 años.

He documentado horríficas escenas de terrorismo e imágenes pastorales de naturaleza; manifestaciones furiosas y cumbres políticas de buenos modales; la Segunda Guerra en Líbano en el 2006, ataques con cohetes desde Gaza hacia el sur de Israel, temas políticos y diferentes tipos de noticias y temas. Pero lo que más disfruto es la magia de captar lo que veo como momentos especiales de la vida diaria.

Ahora, en mi primer post en este blog, debido a los tiempos especiales que vivimos, me gustaría mostrarles algunas escenas de la vida diaria en Jerusalem durante la crisis del Coronavirus, en lugar de publicar una sola foto.

Del silencio de las calles vacías de la capital a los gritos de los miembros de una facción ultraortodoxa extremista en el barrio Mea Shearim contra la Policía que combate la violación de las reglas fijadas por el Ministerio de Salud Pública.

Con la esperanza que esta crisis termine pronto, les deseo a todos buena salud.

Del silencio de las calles vacías de la capital...

...a los gritos de los miembros de una facción ultraortodoxa extremista en el barrio Mea Shearim contra la Policía que combate la violación de las reglas fijadas por el Ministerio de Salud Pública.

Habitantes de Jerusalem mantienen distancia mientras esperan para entrar un supermercado, en el que Jamal toma la fiebre a la entrada y la cajera Esther los atiende, todos protegidos con distintas máscaras.

Fotos: © Ariel Jerozolimski