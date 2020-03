A pesar del coronavirus, la yihad contra Israel continúa

Mientras el mundo está ocupado en la lucha contra la pandemia de coronavirus, los grupos respaldados por Irán Hamas y la Yihad Islámica Palestina (PIJ) en la Franja de Gaza han encontrado el momento para recordarles a todos que siguen comprometidos con la lucha contra Israel.

Mientras que muchos medios de comunicación internacionales y organizaciones de derechos humanos, incluidas las Naciones Unidas, están advirtiendo de una "catástrofe" en la Franja de Gaza después del descubrimiento de nueve casos de coronavirus allí, Hamas y PIJ, los dos grupos dominantes que han estado gobernando Gaza Strip desde 2007: parece que les importa menos la seguridad y la salud de su gente.

Para estos grupos, la "lucha" contra Israel es manifiestamente más importante que la lucha contra la amenaza inmediata de una pandemia.

El 27 de marzo, se disparó un cohete desde la Franja de Gaza hacia la ciudad israelí de Sderot. El cohete, que cayó en un área abierta, no causó víctimas ni daños a la propiedad. Este fue el primer ataque con cohetes contra Israel desde el estallido de la pandemia de coronavirus. Desde principios de este año y hasta principios de marzo, los palestinos en la Franja de Gaza han disparado varios cohetes contra Israel.

No está claro por qué los palestinos optaron por disparar un cohete contra una ciudad israelí en un momento en que Israel está ocupado tratando de evitar la propagación del coronavirus. Tampoco está claro por qué cualquier palestino pensaría en lanzar un cohete hacia una ciudad israelí en un momento en que Israel y la Autoridad Palestina están trabajando juntos para combatir la enfermedad.



Aunque ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad del ataque con cohetes del 27 de marzo contra Sderot, no hay forma de que pudiera haber tenido lugar sin el conocimiento o la aprobación de Hamas o PIJ. Los ataques con cohetes contra Israel parecen tener como objetivo distraer la atención del fracaso de Hamas y PIJ para proporcionar a sus hospitales equipos médicos y medicamentos para frenar la propagación de la enfermedad. En la última década, los dos grupos han invertido millones de dólares en acumular armas y construir túneles para infiltrarse en Israel y matar o secuestrar judíos.



Hay otra razón por la cual el cohete fue disparado desde Gaza hacia Sderot en Israel: para recordar a los palestinos, israelíes y al resto del mundo que el estallido de la pandemia de coronavirus no tiene impacto en la ideología y los planes de los grupos extremistas musulmanes.



El ataque con cohetes tenía como objetivo enviar el mensaje de que el deseo de matar o dañar a los judíos sigue siendo tan fuerte y relevante como siempre, incluso durante una crisis de salud global, cuando decenas de miles de personas mueren después de haber sido infectadas con un virus letal.

Hamas y PIJ también han dejado en claro sus intenciones a través de declaraciones separadas que publicaron el 30 de marzo para conmemorar el aniversario del "Día de la Tierra", un día de conmemoración de los acontecimientos de 1976, cuando los ciudadanos árabes de Israel protestaron contra el anuncio del gobierno israelí de un plan para expropiar miles de dunams de tierras para fines estatales. En sus declaraciones, los dos grupos subrayaron nuevamente su determinación de continuar la lucha contra Israel por todos los medios. Ignorando el temor de los palestinos al virus en la Franja de Gaza, la declaración de PIJ dijo: "La resistencia y el pueblo palestino detrás de ella permanecerán en un estado de resistencia y confrontación que se detendrá solo con la expulsión de los sionistas de cada centímetro de esta tierra santa. Los sacrificios de nuestro pueblo continuarán hasta la liberación de toda la tierra (desde el mar Mediterráneo hasta el río Jordán). Nuestra gente no aceptará renunciar a una pulgada de la tierra bendita . Es importante tener en cuenta que cuando PIJ habla sobre la "liberación de toda la tierra bendecida", en realidad está declarando su intención de destruir a Israel y reemplazarlo por un estado islámico. Ese objetivo, según el grupo, se logrará después de la "expulsión de todos los sionistas". PIJ no dice a dónde quiere expulsar a los "sionistas", pero deja en claro, a través de cohetes, atentados suicidas y otras formas de terrorismo, que emplea la yihad (guerra santa) para lograr su objetivo.



Evidentemente, PIJ está más preocupado por la normalización entre los árabes e Israel que por proteger a los dos millones de palestinos en la Franja de Gaza contra una epidemia mortal. "La Jihad Islámica enfatiza su rechazo de todas las formas de normalización con la entidad sionista y llama a activar el trabajo de los comités de anti-normalización y boicot de la entidad sionista", dijo el grupo en su declaración. Al enfatizar su oposición a "todas las formas de normalización con la entidad sionista", los líderes de PIJ están anunciando que rechazan la cooperación actual entre palestinos e Israel para combatir la enfermedad. Estos líderes preferirían ver a los palestinos morir de la enfermedad que unir fuerzas con Israel, que ha hecho todo lo posible para ayudar a los palestinos proporcionándoles kits de prueba y equipo de protección y sesiones de capacitación para profesionales médicos desde que se descubrieron los primeros casos de coronavirus en Comunidades palestinas a principios de marzo. La buena noticia es que la mayoría de los palestinos no está de acuerdo con PIJ. Una encuesta de opinión pública publicada la semana pasada por un centro palestino encontró que el 68% de los encuestados apoya la cooperación médica con Israel. A diferencia de los líderes del grupo yihadista palestino, estos palestinos no consideran la cooperación (con Israel) en la lucha contra el virus como una forma de normalización "con el enemigo sionista" o un acto de traición. PIJ, por supuesto, rechaza la perspectiva de estos palestinos y, como lo muestra su declaración, no duda en advertir a su gente sobre trabajar con Israel para frenar la propagación de una enfermedad.

En este sentido, Hamas ha demostrado nuevamente que no es diferente de sus amigos en PIJ. Una declaración emitida por Hamas el 30 de marzo dijo que "la única forma de liberar la tierra es a través de la resistencia". La única "resistencia" que Hamas conoce es la que incluye lanzar cohetes y misiles a Israel o llevar a cabo atentados suicidas contra israelíes.



Uno pensaría que los gobernantes de Hamas de la Franja de Gaza estarían preocupados por tratar de prevenir la propagación del coronavirus entre sus constituyentes. Eso, sin embargo, no es lo que ha estado ocurriendo.



En su declaración, Hamas parece estar insinuando que está más preocupado por el plan recientemente presentado por el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, para la paz en Oriente Medio, conocido como el "Acuerdo del siglo", más que cualquier otra cosa, incluidas las condiciones de salud en Gaza. Tira. Algo más que parece preocupar a Hamas es si Israel se define a sí mismo como un estado judío o no. Hamas deseaba recordar a todos que sigue oponiéndose tanto al plan de Trump como al derecho de Israel a definirse como un estado judío.



Las declaraciones de Hamas y PIJ sirven como recordatorio de que incluso durante estos tiempos críticos, los extremistas no abandonan sus objetivos y aspiraciones de "expulsar a los sionistas" y destruir a Israel, incluso cuando estos sionistas están ayudando a salvar las vidas de los palestinos.



El último cohete lanzado desde Gaza hacia Israel costó dinero que podría haberse usado para comprar ventiladores y equipo de protección contra el coronavirus para pacientes palestinos y profesionales médicos en la Franja de Gaza. Los líderes de Hamas y PIJ, sin embargo, creen que la yihad contra Israel vale más que las muchas vidas amenazadas por una pandemia. Para estos líderes, un plan de paz presentado por un presidente de los Estados Unidos e Israel que se define a sí mismo como un estado judío es más peligroso que una enfermedad que se está cobrando la vida de decenas de miles de personas en todo el mundo. Los palestinos en la Franja de Gaza están pagando nuevamente el precio de los líderes fallidos que se preocupan más por luchar contra Israel que por salvar la vida de pacientes y equipos médicos. Si y cuando el virus se propaga en la Franja de Gaza, los palestinos que viven allí pueden señalar con el dedo directamente a PIJ y Hamas.