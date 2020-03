Antisemitismo y coronavirus

La propagación del COVID-19 o mejor conocido como CORONAVIRUS vuelve a ser una excusa para que los mismos confabuladores de siempre puedan propagar un virus que muta con el paso del tiempo, que adquiere nuevos nombres pero que tiene en su ADN el mismo fin, el odio al judío. En circunstancias en las que son varios los que afirman que nos encontramos en una guerra contra un enemigo invisible en clara referencia al CORONAVIRUS, los invito a que hagamos una reflexión sobre una guerra que los judíos venimos llevando desde tiempos inmemoriales. El antisemitismo es un fenómeno que lleva ya varios siglos y al igual que el COVID-19 se contagia por todos los continentes, afecta a todos los grupos etarios, no discrimina entre capitalistas y comunistas y se puede contagiar fácil y de forma peligrosa entre los ignorantes que no se cuidan para prevenirlo.

El antisemitismo tal como se expresó previamente fue mutando a lo largo del tiempo. Primero fue el deicidio, acusar a los judíos de la muerte de Jesús, luego en la edad media la persecución a los judíos se dio por los líbelos de sangre o también conocidos como calumnias de sangre, donde se hablaba de la matanza de niños cristianos en manos de los judíos con el fin de utilizar su sangre para hacer vino de Shabat. Cuando la peste negra circuló por Europa, fue otro gran motivo para diseminar antisemitismo, mientras los judíos tenían como precepto y rutina no comer cerdo y el uso del baño ritual para una mejor higiene, entonces que mejor idea para los ciudadanos del Siglo XIV que culpar a los judíos por esa enfermedad. La evolución del antisemitismo siguió, pasó la inquisición y su mutación nos lleva a los siglos 18,19 y 20. Los pogromos en las pequeñas aldeas judías de la Europa oriental sobre todo de Rusia mutaron al caso Dreyfus, donde con la creación de los nuevos Estados europeos se buscó estigmatizar al judío como un apátrida, un ser que no conocía de Estado y nunca tenía arraigo a una tierra. Por supuesto que ésta evolución vino acompañada de que los judíos eran traidores a la patria. Ya si los mitos no alcanzaban, el siglo 20 se encargó de hacer un manual de historia al virus del antisemitismo con “Los Protocolos de los Sabios de Sión” y su mensaje de como los judíos no solamente traicionaban y le “clavaban los cuchillos por la espalda” a las naciones sino que tenían planes para dominar el mundo.

En un nivel de pandemia de antisemitismo, los líderes del mundo fueron incapaces de actuar al menos por mucho tiempo .El resultado fue que el virus se cobró la vida de 6 millones de judíos. Cuando se reaccionó, ya el virus había atacado a: ciudadanos ilustres, líderes políticos y ciudadanos de a pie que entre ignorantes y enfermos de antisemitismo se llevaron la vida de muchos.Cuando de forma ingenua se creyó que la vacuna de la vergüenza y el antídoto de la educación habían hecho efecto en el mundo,de nuevo en el siglo 21, en la era de la pos verdad el antisemitismo volvió a mutar y crecer en forma de “anti sionismo”con la excusa de “ir en contra los crímenes sionistas” propagando teorías conspirativas, tal como sucedió en la peste negra de la antigüedad. El antisemitismo se camufló entre nuevos discursos que minimizan o niegan la existencia del holocausto en los movimientos de izquierda y derecha, en las universidades, en los ignorantes, en los antisemitas clásicos y en los movimientos del “BDS” que buscan deslegitimar al único Estado judío a través de acciones violentes y discursos de odio para hacer desaparecer a Israel como Estado.

Mientras que los anti sionistas esparcen su virus en tiempos de pandemia a través de las redes sociales, la labor de cada uno debe ser la de dar una batall aen cada escenario donde se pueda para limpiar los ambientes y educar para que el antisemitismo no se siga propagando. Hoy nos toca desde nuestras casas, el día de mañana en todas partes, porque al virus del antisemitismo como al COVD-19 se lo combate siempre y en todas partes.