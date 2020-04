El apasionado trabajo de la Cancillería uruguaya en tiempos de Corona

El Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo la incansable batuta de Ernesto Talvi, acaba de lanzar una nueva iniciativa destinada a acompañar a los uruguayos en diferentes partes del mundo. La Dirección General de Asuntos Culturales, inicia una serie de mensajes de referentes de la cultura nacional , que son publicados en las redes sociales para fácil acceso de todos dondequiera se hallen.

El primero, infaltable, es el muy popular y querido Ruben Rada, que nos consta se está cuidando en su casa, como dice aquí, para que juntos, “nos cuidemos todos”.

Esta nueva idea concebida para acompañar, acortar distancias y acercar perlas de la cultura nacional a los compatriotas en distintos puntos del planeta, se suma a otra gran iniciativa de alcance internacional lanzada ya semanas atrás por la Cancillería uruguaya: el operativo #TodosEnCasa.

Lleva ya varias semanas y sigue adelante, con el declarado objetivo de traer a uruguayos varados en diferentes partes del mundo. Es una muestra tajante no sólo de responsabilidad nacional sino también de sensibilidad y solidaridad, además por cierto de buena organización y excelente coordinación a distintos niveles.

Al comienzo de la crisis por el Coronavirus, eran 2.947 los uruguayos que se hallaban en el exterior y no tenían cómo volver al país. “El concepto de personas varadas refiere a aquellos que tenían boletos de regreso y no pudieron hacerlo efectivo por las restricciones que se han impuesto o a los que tienen pasajes de regreso marcado hasta el domingo de Pascua inclusive”, dijo el Canciller Ernesto Talvi este martes 31 de marzo en conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva.

Según informó, hasta el momento se ha traído a Uruguay a 1.811 personas y quedan 1.036 por regresar, según el siguiente detalle: en Europa hay 270 uruguayos que quieren volver; en América del Sur, 247; en Asia ,157; en Centroamérica y México,126; en Oceanía, 119; en América del Norte, Estados Unidos y Canadá,107, y en Medio Oriente, Asia Central y África, 10.

Y todo se lleva a cabo de acuerdo a los estrictos protocolos de seguridad sanitaria.

Detrás de las bambalinas, hay un intenso trabajo de diferentes elementos. Ante todo, el equipo de emergencia de la Cancillería: el propio Ministro Ernesto Talvi, la Subsecretaria Carolina Ache, el Director General Diego Escuder y otros altos funcionarios.

En este esfuerzo participan también la Fuerza Aérea Uruguaya, la Dirección Nacional de Migración de la Prefectura Nacional Naval , la Administración Nacional de Puertos, la Dirección Nacional de Aduanas , Sanidad de Fronteras del Ministerio de Salud Pública , el Departamento de Tránsito del Ministerio del Interior y el Comité de Contingencia del Aeropuerto de Carrasco. Además, obviamente, de los diplomáticos uruguayos en el exterior, que trabajan intensamente en los contactos en los diferentes países de los que se necesita devolver a ciudadanos uruguayos. Y sin la colaboración de las autoridades en los países en cuestión, sería imposible.

La Fuerza Aérea trajo a decenas de uruguayos de Ecuador, el 27 de marzo

La Fuerza Aérea, fue la primera en enviar un avión a traer uruguayos, aprovechando ese vuelo para devolver a Perú a ciudadanos de ese país que se encontraban en Uruguay. El video fue filmado y editado por el departamento de Comunicaciones de la Fuerza Aérea.

Resultados, y emociones

Esto no es meramente una cuestión de números, de marcar otros 10 que llegan, otros 50 que vuelven. Es un emprendimiento que se hace con el corazón.

Aquí vemos a Talvi, emocionado y claro, al recibir a uruguayos que volvían en uno de los primeros vuelos.

El Canciller Ernesto Talvi lo comparte continuamente en las redes y transmite su emoción.

Y también la de los uruguayos que ya aterrizan o emprenden el camino de regreso.

Hay que saber agradecer, En el aeropuerto de Carrasco.

Corredor humanitario

El operativo está pensado de modo que se aprovecha al máximo su potencial. Vuelos que salen de Uruguay sacando a ciudadanos extranjeros que necesitan volver a sus respectivos países, vuelven con compatriotas. En las dos direcciones, se devuelve gente a casa.

Por estos esfuerzo, por toda la ayuda extendida por Uruguay a ciudadanos de otras nacionalidades a volver a sus casas, la Cancillería recibió claros reconocimientos y expresiones de agradecimiento.

Y también de Israel

El Embajador de Israel en Uruguay Yoed Magen y la Cónsul Sapir Efron, despidiendo a Bar y Asaf en Carrasco

Los pasos inmediatos

Este martes, Talvi anunció que “Cancillería cerró un acuerdo con la empresa Amaszonas para restablecer la conectividad con San Pablo en un vuelo solidario por un costo muy bajo para los pasajeros”, según informó el portal de Presidencia. . El primer vuelo de esta naturaleza se realizará el próximo sábado 4, arribará a Montevideo en horas de la noche. Estimó que se realizará con una frecuencia de dos veces por semana.

Además, Talvi dijo que coordinó con el Ministerio de Defensa Nacional otros dos vuelos humanitarios de la Fuerza Aérea Uruguaya. Uno saldrá en la madrugada del viernes hacia la ciudad de Bogotá, Colombia, para traer a los que están varados en ese país. También se llegará a Asunción, Paraguay y Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. En tanto, el próximo lunes el Hércules C-130 hará otro vuelo hacia Guayana Francesa, donde hay compatriotas que quieren volver al país.

Felicitaciones a la Cancillería uruguaya por todo lo que está haciendo.