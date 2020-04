¿Qué es zoom bombing y quién está detrás?

El 24 de marzo de 2020, un supremacista blanco interrumpió un seminario web sobre antisemitismo organizado por un grupo de estudiantes judíos de Massachusetts al tirar de su cuello de la camisa para revelar un tatuaje de esvástica en su pecho. El Centro de Extremismo examinó una captura de pantalla del individuo y cree que es Andrew Alan Escher Auernheimer, un conocido supremacista y hacker blanco.

Según lo documentado por ADL, Auernheimer, también conocido como “weev”, tiene una larga historia de expresar públicamente sus puntos de vista antisemitas y racistas y explotar la tecnología para llamar la atención. En 2016, Auernheimer reclamó crédito por enviar volantes de supremacía blanca a miles de impresoras en red en campus universitarios de todo el país. Los voladores culparon a los judíos por destruir el país “a través de la inmigración masiva y la degeneración” y anunciaron el sitio web neonazi, The Daily Stormer. Unos meses más tarde, en dos oleadas posteriores de vuelos, Auernheimer describió a judíos asesinados y violados y pidió apoyo y defensa de actos de violencia contra cualquiera que percibiera como anti-blanco. Más tarde, ese mismo año, Auernheimer también participó en una campaña de acoso contra periodistas judíos en Twitter.



Auernheimer se ha referido a sí mismo como un “hacktivista nacionalista blanco”, y anteriormente fue sentenciado a 41 meses en una prisión federal, donde cumplió un poco más de un año por cargos federales relacionados con piratería informática. Esa condena y sentencia fueron anuladas en 2014 por problemas de sede inadecuados. En un artículo en The Daily Dot, se describe a sí mismo como “un crítico desde hace mucho tiempo del judaísmo, la cultura negra, la inmigración a las naciones occidentales y el flujo constante de propaganda contra los blancos”. Auernheimer también expresó estos puntos de vista en una publicación de 2014 en The Daily Stormer, en la que se quejaba de “los judíos” por construir “un imperio de maldad que nunca antes había visto el mundo”. En 2009, creó varios videos que contenían divagaciones y comentarios antisemitas, que alertaron al FBI sobre la ubicación de Auernheimer; El FBI le advirtió que no se acercara a las congregaciones o agencias judías.

A medida que la pandemia de coronavirus ha llevado a que más personas pasen tiempo en casa y realicen actividades escolares y comerciales en línea, se ha puesto un enfoque cada vez mayor en ciertas tecnologías y su capacidad para facilitar el odio y el acoso. Los informes de “Zoombombing”, una referencia a la popular plataforma de videoconferencia Zoom en la que las reuniones virtuales se ven interrumpidas por mensajes gráficos o amenazantes, han atraído rápidamente la atención en todo el país. Inside Higher Ed informó recientemente de incidentes dirigidos a aulas virtuales en la Universidad Estatal de Arizona y la Universidad del Sur de California, así como una sesión de cuentos para niños en Nueva Jersey. Según NBC News, durante una lección virtual de Torá el 22 de marzo, varias personas interrumpieron la sesión al compartir imágenes y lenguaje antisemitas. En Thousand Oaks, California, una reunión de la junta escolar en línea se interrumpió después de que alguien compartiera imágenes pornográficas, así como una bandera nazi y una esvástica.

Si bien algunos de estos incidentes reportados de Zoombombing pueden atribuirse a los trolls de Internet sin intenciones particularmente maliciosas, existe la preocupación de que los extremistas puedan explotar la creciente dependencia de la tecnología de videoconferencia para atacar a ciertos grupos o avanzar sus mensajes de odio. En varias plataformas de redes sociales, los extremistas ya han aprovechado la pandemia de coronavirus como un vehículo para difundir su odio y conspiraciones. Mientras que, hasta la fecha, ha habido conversaciones en línea limitadas entre los extremistas sobre la estrategia específica de abusar de la tecnología de videoconferencia, las recientes acciones de Auernheimer en Massachusetts demuestran el potencial de los extremistas para explotar estos sistemas.