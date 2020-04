Feminismo y corona con Valeria Tanco

El año pasado en el mes de la Mujer tuvimos el gusto de hacerle una entrevista a Valeria cuyo link está aqui.

Este año cubriste para canal 4 la marcha del 8 M, que quedó muy opacada en los días posteriores por el tema del corona. ¿Vos pensás que en este último año han habido mejoras en la situación de la mujer o pensás que la cosa queda en lo discursivo?

Me cuesta hacer un balance anual en el avance en la garantía de los derechos de las mujeres y en particular en la lucha contra la violencia de género y generaciones, que sigue siendo la vital, literalmente. Noté que la plataforma de la Intersocial Feminista de este año fue prácticamente igual a la del año pasado, y eso en mi opinión muestra que no se ha avanzado mucho. El marco legal está, pero faltan recursos para implementar lo que se necesita desde el Poder Judicial y desde el gobierno central. Después de hablarlo con expertas, considero que seguir reforzando el sistema de tobilleras no puede ser la única opción.

Con la cuarentena, han aumentado y van a aumentar los casos de violencia doméstica, ¿Vos sentís que con los lugares que existen y los que van a crear, se van a poder ayudar a mujeres a tener una nueva vida y salir de sus hogares violentos?

Pienso que ahora hay una crisis nueva, lamentablemente. Para las mujeres y niños que sufren violencia doméstica su casa no es el hogar, no es el refugio de la pandemia. Imaginar un hombre violento obligado a convivir 24 horas entre cuatro paredes con su familia solo me da escalofríos.

Por otro lado, los lugares referentes de la comunidad, la escuela, la policlínica, están cerrados. Hoy escuché un mensaje de un oyente en un programa radial que me impactó: mientras cuidamos la salud biológica, descuidamos la salud social. Y los centros educativos y de atención sanitaria de primer nivel son fundamentales en la detección y la acción para parar la violencia de género y para lograr que las mujeres y los niños puedan salir de esa situación. Por eso es importante estar atentos como vecinos, familiares y ciudadanos. Y llamar al 0800 4141 para denunciar situaciones o al 911 si la violencia está ocurriendo en ese momento.

Dado que estamos en un momento díficil, ¿a vos te pasa que hiciste una reorganización mental de prioridades a nivel personal?

Todavía no llegué a ese lugar, mi intento de orden mental y emocional pasa porque la cotidiana no me abrume, por no sentirme agobiada por la cantidad de información contradictoria que llega de todo el mundo y por todos los medios, desde las redes sociales y el whatsapp hasta en conversaciones con familia o amigos. Me concentro en acatar lo que se pide de mí a nivel personal: quedarme en casa cuanto pueda y cumplir con las medidas de higiene y distanciamiento social. Pero tengo clarísimo que en esta circunstancia soy una privilegiada en todo sentido. Sigo trabajando, tengo techo y comida y no estoy sola, tengo a parte de mi familia conviviendo conmigo.

Los comunicadores y periodistas tienen hoy día un rol trascendente a la hora de filtrar lo que es real de lo que es fake. ¿que pensas vos que va a pasar pos cuarentena en los medios?

Lo que tengo para decir sobre los medios hoy es que considero que la función fundamental es acompañar, entretener y aportar desde el lugar de ser esa fuente de compañía y sensación de que algo sigue igual, casi inalterado, en esta incertidumbre general. Y ser el amplificador de las políticas de Estado, de comunicar a dónde llamar, cuáles son los protocolos a seguir, etcétera. Mañana, cuando pase esto, no sé qué va a ser de los medios. Pero me preocupa mucho más qué va a ser de la economía, del trabajo, de la salud de la gente.

También creo que separar las noticias verdaderas de las falsas no es el punto principal de aporte de comunicadores y periodistas en esta situación. Es tanto el bombardeo que recibimos de noticias, videos, especialistas y desastres del mundo, que me parece que pasa más por discernir a quién consultar, de qué manera se pueden hacer abordajes útiles y responsables sobre los distintos puntos de la crisis,pasa por difundir iniciativas solidarias o de personas que necesiten difusión de su trabajo.

¿Qué pensas del ambiente de odio y falta de respeto que se vive en las redes? Ya no se trata solo de trolls, sino de gente con nombre y apellido que dice cosas terribles.

Las redes sociales se han transformado en un caldo de cultivo de anónimos o personas con nombre (que también pueden ser falsos) que destilan odio. Pero también son muy útiles, nos conectan con los demás y nos dan información. Igual, no hay tal cosa como “las redes sociales”, creo. Porque uno se arma (o le arma la propia red social) un ecosistema pequeño de seguidores y gente que uno sigue. Eso no es el mundo. Me basta con hablar con la poca gente con la que tengo interacción en este momento para darme cuenta que por ahí no pasa la vida ni el pensamiento de la mayoría de la gente.

¿Cómo te caen los mensajes de grurues que de manera ingenua lanzan mensajes inocuos de amor y paz?

No me preocupa ningún mensaje de nadie en particular. Si reconforta a una persona, si alguien encuentra solaz en sus palabras, sean cuales sean, siento solamente agradecimiento. Sí me preocupan –no es algo de ahora, pero ahora se intensifica– los oportunistas, los mercaderes, los inmorales de la espiritualidad y los mensajeros del odio. Creo que tendría que haber medidas drásticas a este respecto: un gran monitoreo para detectarlos, denunciarlos y sacarles la voz pública.

¿Qué pensas que va a cambiar como socedad después de la pandemia? Vos pensás que nos acordaremos y cambiaremos como sociedad nuestros actos o quedará en la anécdota?

Va a ser imposible que esta crisis quede como anécdota. Imposible. Así como nadie en el mundo puede dimensionar la situación en la que ya nos encontramos, menos se puede prever en dónde vamos a terminar, o cómo vamos a salir.

Con respecto al aprendizaje, surgen cada día iniciativas de solidaridad de todo tipo. Y se conocen otras que vienen trabajando desde hace tiempo, y que crecen o intensifican su tarea en estos momentos. Es conmovedor. Y da esperanzas.