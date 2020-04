Coronavirus: por qué los líderes palestinos no están ayudando a Gaza a combatirlo

Después del descubrimiento de los primeros casos de coronavirus en la Franja de Gaza gobernada por Hamas, la Autoridad Palestina (AP) ignora los llamamientos para levantar una serie de sanciones que impuso a los dos millones de palestinos que viven allí. En realidad, el liderazgo de la AP no ha hecho prácticamente nada para ayudar a la Franja de Gaza a enfrentar la pandemia del coronavirus. Irónicamente, el único país que ha estado ayudando a la Franja de Gaza en las últimas semanas es Israel.

La pregunta es, ¿Por qué la Autoridad Palestina ignora los llamados para ayudar a los palestinos de la Franja de Gaza en su esfuerzo por prevenir la propagación del coronavirus? Una explicación, que concuerda con la historia, es que si un gran número de palestinos que viven en Gaza están infectados con la enfermedad y hay una gran catástrofe allí, el liderazgo de la Autoridad Palestina quiere que el mundo culpe a Israel.

La Autoridad Palestina tiene un largo historial de ocultar su propia responsabilidad por el sufrimiento de su pueblo y, en cambio, culpa a Israel por los problemas de la Franja de Gaza.

En el momento en que el Ministerio de Salud controlado por Hamas anunció los primeros casos de coronavirus en la Franja de Gaza el 22 de marzo, varios medios de comunicación internacionales comenzaron a hablar sobre la responsabilidad de Israel por la seguridad y la salud de los palestinos allí, a pesar de que no ha habido un solo caso de judíos que viven en Gaza desde que dejaron toda el área en 2005.

Sin embargo, las Naciones Unidas también están tratando de allanar el camino para responsabilizar a Israel por la posible propagación del virus en la Franja de Gaza. Un alto funcionario de la ONU, Jamie McGoldrick, advirtió que un posible brote del virus en la Franja de Gaza \"puede ser terrible debido al bloqueo [israelí] a largo plazo, la sobrepoblación y las instalaciones de salud limitadas\".

Es importante enfatizar que no existe un \" asedio \" israelí en la Franja de Gaza. Primero, la Franja de Gaza comparte fronteras no solo con Israel, sino también con Egipto. Es Egipto, no Israel, el que controla el cruce fronterizo de Rafah entre Egipto y la Franja de Gaza, y que efectivamente está bloqueando Gaza.

Además, todos los productos de Israel pueden ingresar a la Franja de Gaza, excepto las armas y una breve lista de artículos de doble uso que podrían ser utilizados por los terroristas para atacar a los israelíes. La prohibición de las armas y las restricciones a los artículos de doble uso se deben al hecho de que, desde 2007, la Franja de Gaza ha sido gobernada por una organización terrorista, Hamas, cuyo objetivo declarado es la destrucción de Israel , y que tiene un historial que utiliza, por ejemplo, cemento, enviado para levantar y reparar casas, en construir túneles transfronterizos para que los terroristas ataquen a Israel.

\"No solo los alimentos, las medicinas, el combustible y la ayuda entran libremente en todo momento, sino que en tiempo de paz, los productos y bienes de consumo de todo tipo se transfieren diariamente de Israel a la Franja de Gaza a través del cruce terrestre\", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel . \"Un informe de diciembre de 2104 de la AP y la ONU proporciona estadísticas sobre la vida en la Franja de Gaza. Según el informe, el 93.6% de los hogares de Gaza posee una antena parabólica, el 93.2% posee una lavadora, el 90% un refrigerador y 88.2 % una television.\"

En cuanto al bloqueo marítimo de Israel en Gaza, la ONU ha determinado que, según el derecho internacional, es legal.

En 2011, un panel especial convocado por el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, también determinó que los controles navales de Israel, incluida su aplicación en aguas internacionales, son legales. \"El bloqueo naval israelí a la Franja de Gaza se impuso como medida de seguridad legítima para evitar que las armas entren en la Franja por mar y su implementación haya cumplido con los requisitos de la ley internacional\", dijo el panel de la ONU .

El panel de expertos enfatizó , además, que toda la asistencia a la Franja de Gaza debe transferirse solo a través de los dos cruces terrestres designados. El grupo de la ONU también concluyó que Israel tenía preocupaciones legítimas de seguridad respecto a la violencia de Hamas y que el tráfico de armas a Gaza permitía a Israel establecer restricciones para proteger su frontera mediterránea.

A pesar del brote del coronavirus, el tránsito de mercancías entre Israel y la Franja de Gaza ha continuado funcionando tan bien como antes. El Ministerio de Defensa israelí está trabajando para garantizar que un suministro constante de bienes llegue a los mercados y que se mantenga una rutina normal de vida allí.

Entre el 15 y el 21 de marzo, un total de 2.547 camiones cargados de mercancías ingresaron a la Franja de Gaza a través del cruce fronterizo de Kerem Shalom en Israel.

Además, durante la misma semana, 116 camiones cisterna de combustible, 206 toneladas de suministros médicos, 393 toneladas de productos agrícolas, 11,457 toneladas de alimentos y 48,667 toneladas de materiales de construcción fueron transferidos a la Franja de Gaza a través del mismo cruce fronterizo.

El 20 de marzo, Israel entregó cientos de kits de prueba de coronavirus adicionales a la Franja de Gaza.

No es necesario decir que ningún camión de mercancías, suministros médicos o kits de prueba ingresó a la Franja de Gaza a través del cruce fronterizo de Rafah con Egipto.

En 2017, aparentemente como parte de un esfuerzo por socavar a sus rivales en Hamas, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, impuso una serie de sanciones a Gaza. Esto incluye el corte de salarios de miles de empleados públicos palestinos que obligaron a muchos otros a la jubilación anticipada, así como la suspensión de beneficios sociales y de salud a las familias empobrecidas.

Desde entonces, Abbas ha rechazado muchos llamamientos de los palestinos para levantar las sanciones que impuso a la Franja de Gaza. Cuando los palestinos salieron a las calles de Ramallah para protestar por las sanciones, Abbas envió violentamente a sus fuerzas de seguridad para reprimir a los manifestantes con granadas de aturdimiento, gases lacrimógenos y garrotes.

Para el 24 de marzo, Abbas aún no había pronunciado una palabra sobre la situación en la Franja de Gaza después del descubrimiento de los primeros casos de coronavirus allí. Tampoco ha respondido a los llamamientos urgentes para levantar las medidas punitivas que impuso.

\"La Autoridad Palestina continúa imponiendo fuertes sanciones económicas a los residentes de la Franja de Gaza después del descubrimiento de los dos casos de coronavirus\", se quejó Hassan Khraisheh, vicepresidente del parlamento palestino, conocido como el Consejo Legislativo Palestino. \"Esta farsa debe terminar de inmediato. Las sanciones impuestas por el presidente Abbas desde 2017 han exacerbado el sufrimiento de la gente. Abbas ni siquiera ha emitido ninguna orden para ayudar a la Franja de Gaza. Se deben proporcionar fondos y asistencia médica urgente a Gaza para prevenir la propagación del coronavirus \".

Otro funcionario palestino, Kayed al-Ghul, miembro del Frente Popular para la Liberación de Palestina (PFLP) de la OLP, instó a Abbas a levantar de inmediato las sanciones que había impuesto. Al-Ghul advirtió que los palestinos de Gaza podrían pagar un \"alto precio\" por la continua lucha de poder entre Abbas y Hamas.

Estos funcionarios palestinos se engañan a sí mismos al creer que Abbas prestará atención a sus llamamientos urgentes para ayudarlos o eliminar sus sanciones contra dos millones de palestinos. Abbas, como el resto de los líderes árabes, quiere que la Franja de Gaza sea solo el problema de Israel.

Sin duda, Abbas espera con ansias el día en que pueda responsabilizar a Israel por el brote del coronavirus en la Franja de Gaza. También es probable que esté esperando que la ONU y muchos miembros de la comunidad internacional se unan a él para culpar a Israel y a los judíos por la propagación de la pandemia entre su pueblo, mientras ignoran su propia responsabilidad por la crisis humanitaria en Gaza. Como es bien sabido, el verdadero nombre del virus que está causando la crisis actual es \"nuevo coronavirus\", y ahí es donde termina la novedad en el mundo palestino, donde es la incitación, como siempre, hacia Israel.

Bassam Tawil es un árabe musulmán radicado en Oriente Medio.

Traducido para Porisrael.org por Dori Lustron