Con Sergio Rico, Director del Servicio Nacional de Emergencia (Sinae) de Uruguay

Cuando se le encomendó a Sergio Rico (61) la responsabilidad de dirigir el SINAE, Servicio Nacional de Emergencia, sabía para qué contingencias hay que estar prontos. Eso no incluía pensar en una pandemia mundial como la del Coronavirus.

Pero desde el momento que comenzó, la actitud debía ser de planificación clara y segura. Siente que el Presidente inspira mucha confianza a la ciudadanía y recalca que el arma principal en este lucha, es la responsabilidad de la gente. “Cuidándose uno, nos cuidamos todos”, nos dice.

Nuestro entrevistado, Sergio Rico, especializado en Planificación Estratégica, fue Director de la Cátedra de Estrategia en el Centro de Altos Estudios Nacionales (CALEN) , donde sigue enseñando. Es un instituto que depende del Ministerio de Defensa Nacional. Se retiró hace 9 años, fue asesor de Defensa del Partido Nacional y acompañó la campaña del hoy Presidente Luis Lacalle Pou, cuando se postuló por primera vez a la Presidencia de la República en el 2013-14. Ahora, como parte del nuevo gobierno, tiene la oportunidad de combinar lo político con lo técnico, los estudios cursados y su aplicación en la especialidad en emergencias sean por desastres naturales o provocados por el hombre.

De izquierda a derecha: Sergio Rico, Secretario de Presidencia Álvaro Delgado, Director de -Comunicaciones Aparicio Ponce De León y Jel Subsecretario de Salud Pública José Luis Satdjian (Foto: Presidencia)

P: Sergio, le agradezco mucho su tiempo en estos momentos en los que la agenda de trabajo se ha trastornado totalmente. Uruguay, como el resto del mundo, lidia con una situación sin precedente. Cada país tiene siempre, en rutina, sus problemas, pero creo que hasta el Corona, los grandes desafíos de Uruguay, aunque adentro se percibieran como muy serios, no ocuparían nunca titulares en la prensa mundial, por suerte. Y acá, con esto, se lidia con algo totalmente distinto, aunque lo que ocurre en otros sitios parece realmente de otro mundo.

R: Así es. Nosotros solemos tener inundaciones en los meses de junio, julio y agosto, en las que por suerte fallece muy poca gente. A veces tenemos entre 5 y 8.000 evacuados. El máximo que hemos tenido fue un pico muy extremo de 15.000 evacuados en 3 días. Pero eso no es normal. Y siempre se planifica de antemano para que en esos períodos tengamos prontos de antemano lugares secos a los que se pueda llevar a las familias afectadas y organizamos el tema de la alimentación. Pero nunca estaba prevista una pandemia tan grande que afecta a todo el país

P: El país todo es frente, como pasa en otros lados, en cuanto al potencial de contagio. Pero por ahora no se habla de números exorbitantes en absoluto, algo más de 300 contagiados.

R: Así es. Por ahora en Uruguay la situación está controlada. Hasta el momento que estamos hablando, miércoles de mañana, hemos realizado 3819 tests de los que 338 han dado positivos. Esta madrugada falleció una segunda persona de Coronavirus, de 61 años, con varias enfermedades y otras limitaciones, con diabetes y problemas respiratorios.

P: De todos modos, está claro que hay que prepararse para le eventualidad de que la situación empeore ¿verdad?

R: Así es. Se está preparando todo para algo mucho peor, que esperemos que no ocurra. Uruguay tiene hoy 700 camas de CTI y se quiere llegar a 1050 camas, o sea un 30% más, como prevención. Nos estamos organizando en el tema de respiradores artificiales, monitores, camas de CTI. Se designó al hospital español como el hospital Coronavirus y se están buscando otros lugares donde hospitalizar a personas que no tienen que estar en el CTI pero que era peligroso que estén en sus casas. O sea que se las pueda pasar a casas donde puedan ser atendidos por medicina general y no necesiten médicos especializados.

Los lugares ya están, pero no se necesita sólo eso y la tecnología, sino también más personal para cubrir todo: intensivistas, cardiólogos, todas las especialidades que trabajan alrededor de una unidad de cuidados intensivos. Se trata de un médico cada 4 ó 5 camas. Por suerte el pueblo uruguayo está siendo muy solidario. Hay muchos médicos y personal de enfermería jubilado que quieren trabajar y dar una mano. Aunque esto es algo muy extraordinario, se toman las previsiones para que si llega a precisarse atender a mucho más gente, el sistema no colapse.

P: Pero no es que tienen claro que es cuestión de tiempo hasta que se llegue a una situación así…¿verdad? O sea, puede ser que Uruguay no tenga que lidiar con una situación así.

R: No lo tenemos claro, lo estamos previendo, viendo lo que ocurre en otros países. En muchos lados vemos que la curva trepa muy rápidamente. Por ahora en Uruguay se está tomando muchas medidas para que la curva no suba de esa forma

P: Y acá, como se está diciendo hace tiempo, lo central es la disciplina de la ciudadanía.

R: Sin duda. Si uno desea que esto no ocurra, poder controlar esa curva para que no ascienda tan rápido, todos deben tomar conciencia que hoy en día el tema es cuidarnos entre todos. Es tal cual estamos diciendo: cuidándose uno mismo, cuida a los demás. Por eso, aunque no hemos impuesto cuarentena obligatoria, se exhorta a las familias a quedarse en casa y salir únicamente en caso de extrema necesidad. Al supermercado no pueden entrar juntos dos miembros de una familia, y se ha restringido la locomoción pública para que no sea una tentación salir.

La semana próxima –Semana Santa para algunos, Semana de Turismo para otros- es muy importante. Los campings están todos cerrados, los hoteles o atienden, las termas están cerradas, distintos balnearios que tienen atractivos están cerrados.

P: El propio Ministro de Turismo Germán Cardoso ha exhortado a la gente a quedarse en casa…

R: Así es. Espero que sigamos con el mismo ritmo y la misma disciplina.

P: Aquí , esa disciplina, la solidaridad entendida también como la conciencia de que al quedarse en casa uno cuida al resto de la población, es el arma principal.

R: Sin ninguna duda. La solidaridad es lo principal. Hemos tenido una excelente respuesta del ambiente privado, industrial y comerciantes, que se han juntado para hacer distintas colectas, donaciones, grandes pruebas de solidaridad sin duda. Pero además, esa actitud es sin duda el arma clave, porque cuidándonos cuidamos a los demás.

P: Días atrás el Presidente, con apoyo de su gobierno, anunció que habrá un recorte por ahora de dos meses, del 20%, los sueldos de gran parte del sector público,empezando por el suyo propio, todos sus ministros, legisladores, unos 15.000 funcionarios en total. Aquí creo que el tema, con esa digna decisión, no son solamente los 12 millones de dólares que gracias a esa medida tendrá el recién creado Fondo Coronavirus, sino en el mensaje que se transmite a la ciudadanía en un momento difícil, viendo que están en manos responsables.

R: Así es, creo que sí. O sea, yo en lo particular estoy seguro que estamos en manos responsables, que hay un líder que está gerenciando esta crisis, dirigiendo el barco por buen camino. Y la población lo está sintiendo, el hecho que es que según las últimas encuestas….

P: El Presidente goza de un 65% de aprobación popular.

R: Exacto.A los empleados públicos nos toca hacer un sacrificio por el resto de la ciudadanía y está muy bien.

P: ¿Es muy distinto prepararse para todas las contingencias con las que ha lidiado cada tanto el país hasta ahora y una pandemia de este tipo en la que el enemigo no se ve?

R: Es muy distinto porque no estaba en los planes de ningún gobierno. Claro que en el imaginario, hasta viendo algunas películas, uno sabe que estas cosas eran probables, que podían empezar a pasar en el mundo. Se planifica cómo actuar en casos de inundaciones, incendios, sequías, buscando recursos para tratar de minimizar los problemas que esos desastres significan para la población. Pero aquí, como usted dice, el enemigo no se ve. Es una guerra muy asimétrica en la que tenemos que usar mucho el ingenio y la solidaridad.

P: Hablando de ingenio, también en Uruguay se abren caminos.

R: Así es. Hoy mismo (miércoles) se estaría aprobando el primer respirador artificial que será llamado “respirador charrúa”.

P: Del Dr. Roberto Canessa.

R: Así es. Gran persona. Justamente hoy es el examen en el Hospital de Clínicas y si funciona, se lo empieza a fabricar. Hablando de tecnología también se hizo una aplicación muy similar a la que usan en Corea para que la gente que no puede ir al hospital, pueda consultar al médico por su celular y recibir de la misma forma sus consejos, su tratamiento. Creatividad e ingenio nacionales.

P: Usted antes dijo que uno hasta podía pensar en escenarios así, viendo alguna película. ¿En estas semanas se dijo alguna vez que llegó la película en serio, que ya no es ciencia ficción?

R: Ahora en efecto lo estamos viviendo. Ya no es ciencia ficción. Creo que tenemos que repensar el futuro global porque ya sabemos que hay otras amenazas que pueden surgir mañana, que no tienen límites. Hay que repensar el tema biológico…muchas cosas. Se terminó la película.

P: ¿Va a haber que vivir diferente, cuidar más el planeta?

R: Exactamente. Cuidarnos nosotros, cuidar el planeta, estar atentos al tráfico de virus, que surgen a veces de las acciones del hombre.

P: ¿Cómo ha cambiado su vida en estas semanas?

R: Bastante…Uno asume una responsabilidad que es muy grande, tiene que dejar un poco el horario con la familia. Yo estoy en mi casa con mi señeora. Nuestros hijos ya son grandes y no están en casa, así que con ellos nos comunicamos todo el tiempo por teléfono.

Vínculos que aportan

P: Sergio, para terminar…usted participó hace unos días en una conferencia por video con Haim Rafalowski, del Magen David Adom, el equivalente israelí de la Cruz Roja. Él compartió la experiencia israelí en el manejo de esta crisis. ¿Qué le pareció?

R: Estuvo muy bueno, fue una experiencia muy positiva ver cómo Israel está tratando el tema. Le cuento que ayer también me llamó el Embajador de Israel para contarme de una aplicación que están usando, agradecí la colaboración. Hay una muy buena relación de decenas de años con Israel, así que no sorprende.

P: De lo que se contó en esa conferencia de video ¿hubo algo que se puede aplicar en Uruguay, que puede servir?

R: Hubo muchas cosas interesantes, pero tenemos distintos patrones legales, y algunas cosas no se podrían aplicar. En Israel es distinto porque hay una guerra latente y la gente sabe que tiene que lidiar con eso, es una población con mucha conciencia al respecto, pero hay ciertos controles que en Uruguay no son aplicables en absoluto.

P: Me imagino que se está refiriendo a la tecnología del Servicio de Seguridad, usada en la guerra anti terrorista, que ahora se aplica para ubicar a través de las señales del celular, a quienes estuvieron cerca de un enfermo confirmado de Corona, para advertirle que tiene que entrar en cuarentena.

R: Exacto.

P: ¿Hubo alguna sorpresa, o alguna idea que pensó que sería bueno usar en Uruguay o en general están ambos países en la misma línea?

R: Estamos en la misma línea. Por supuesto que todo sirve. Por ejemplo nosotros también hacemos lo del auto test, la gente llega en coche, se le toma el examen de Corona, espera unos minutos y después se avisa el resultado. Realmente esa actividad por video estuvo excelente.Éramos más de 85 años personas conectadas, de varios países.

P: En la colectividad judía también hay un marco del Comité Central Israelita responsable por el tema de eventuales emergencias, el PEC, o sea Plan de Emergencia Comunitaria. Entiendo que también están en contacto ¿verdad?

R: Estamos muy bien conectados con la colectividad. Hay muy buena colaboración, disposición a ayudar. El Secretario de Presidencia se reunió con líderes de todas las religiones y está claro que todos hacen mancomunados esfuerzos por empujar el barco, juntos, hacia adelante.

También hay grupo de la colectividad judía uruguaya, de la ONG Helpers, que están trabajando mucho. También están haciendo colectas para cuando se necesite más personal en su servicio de asistencia. Estoy en contacto con ellos prácticamente diariamente. La colaboración es excelente.

P: Muchas gracias Sergio por su tiempo. Y éxito en su misión con tanta responsabilidad

R: Muchas gracias Ana.