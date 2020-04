Cuando tu vecina canta en el balcón

Un aburrido domingo de cuarentena se ve iluminado por la música de mi vecina Marion. Yo la filmé desde el primer piso porque en honor a la cuarentena preferí no bajar a la calle, dónde habían algunas personas mirando hacia el tercer piso. Se iluminó la calle Barreiro y surgieron vecinos de todas partes seducidos por la música y por la movida. Los autos paraban y filmaban.

Marion Jones es secretaria de UniónCapital AFAP desde el año 1996 y entró por concurso en el Coro del Sodre hace 25 años. Tiene un coro de bodas el Sancta Maria, hace 15 años.

Contanos de vos, Marion.

Amo todo lo relacionado a la música, es parte importante de mi vida, mi madre soprano y a casa de mi bisabuelo por parte de padre iban todos los grandes cantantes internacionales que venían a Montevideo, así que la ópera vino incorporada desde que era chica.

Yo hice escuela y liceo en Salto porque teníamos el campo y vivi allá entre los 5 y los 17. En el colegio estaba en el coro y también en el liceo; siempre estuve vinculada a la música.

Soy profesora de piano y solfeo, con mi madre y mis 3 hermanas cantábamos desde chicas en el teatro en Salto y mi madre como sucede en muchas familias de origen europeo, nos hizo estudiar un instrumento a cada una y teníamos nuestro momento de ensayo cada vez que había alguna actuación o simplemente para sacar canciones nuevas, lo cual no era optativo, eso fue desde que tenia aproximadamente 5 años, pero nunca me pesó porque me encantaba sacar voces y cantar, era como algo natural…. Eso hoy lo agradezco porque me dio la disciplina para seguir estudiando y haber entendido la música.

Cuando volvi a Montevideo, empecé a estudiar canto en la escuela de Arte lírico del Sodre y a cantar en coros, en el 95, participé del Coro Mundial Juevenil de Juventudes musicales, que fue la máxima experiencia; vinieron 100 jóvenes de todo el mundo y estuvimos durante 1 mes viviendo todos juntos haciendo música todo el día.

¿Cuando decidiste dedicarte profesionalmente a la música?

No recuerdo cómo, pero siempre había escuchado del Coro del Sodre y tenía curiosidad y cuando me enteré que iba a haber concurso para ocupar vacantes, me presenté y quedé como estable.

Le debo mucho a muchos profesores, todos te aportan algo y vas incorporando lo que te sirve de cada uno, ya que hay muchos aspectos muy subjetivos y diferentes en lo que a técnica se refiere.

¿Cómo se te ocurre salir a cantar al balcón?

Escuche y vi que había una movida en la que muchos cantantes y músicos de todo el mundo salían a compartir su arte con los vecinos y me pareció genial; es aportar algo más que solo quedarse en casa; al ver a todos los vecinos, sentí que estábamos todos en sintonía, todos unidos por algo único que es la música; en ese momento se vive algo mágico, que cada uno lo siente diferente pero que llega a todos; es solo un granito de arena; por supuesto que no se compara a la tarea impresionante que hacen todos los que cumplen funciones básicas en estos momentos, sobre todos los trabajadores de la salud que se exponen día a día.

Siento una gran satisfacción de que mis hijos hoy día, sientan y practiquen la música, sé que siempre se van a sentir acompañados, ya que la música es el idioma universal y la expresión del alma.

Me gustaría que mucha gente se una a esta movida y espero que esta situación termine pronto y que para nuestros hijos quede solo como algo que sucedió cuando eran chicos.

Gracias, Marion.