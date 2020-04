Israel recibirá Pesaj en toque de queda

“Pesaj no será Purim”, dijo esta semana el Primer Ministro de Israel Biniamin Netanyahu, en referencia al gran contagio de Coronavirus que se registró en Israel a raíz del movimiento en el espacio público y la fiestas de Purim hace algunas semanas, cuyos resultados se vieron una quincena después. Para garantizar que ello no ocurra al celebrarse desde este miércoles por la noche la festividad de Pesaj, no se confía en el criterio y responsabilidad de la ciudadanía, sino que se impone medidas estrictas que hagan imposible el movimiento de la gente.

La primera decisión, ya implementada, es el cierre total por el cual nadie puede salir de la localidad en la que vive, a menos que sea para algo esencial. Y luego, este miércoles, toque de queda desde unas horas antes del inicio del Seder de Pesaj y hasta el viernes de mañana, por el cual nadie debe salir de su casa.

Sabiendo que una de las características centrales de Pesaj es su dimensión familiar y la celebración a lo largo de una mesa con la familia amplia, extendida, por orden del gobierno la Policía impuso este martes a las 19.00 hora de Israel un cierre total.Desde ese momento, está prohibido salir de la ciudad o pueblo donde uno vive. La intención, evidentemente, impedir que la gente viaje a visitar familiares o amigos en ocasión de la fecha. Aunque parezca increíble a esta altura de las cosas, oficiales de Policía entrevistados en los medios locales revelaron que en numerosos sitios del país ciudadanos trataron de violar los controles carreteros para seguir viaje, no por razones imprescindibles sino simplemente porque querían “pasar la fiesta” en tal o tal lado. Especialmente Jerusalem.

Ya horas antes del cierre, había numerosos controles policiales en los caminos. Los efectivos preguntaban a todos los conductores dónde viven y adónde estaban dirigiendo. Al comenzar ya el cierre total, aunque el tráfico general se había reducido considerablemente, la Policía tuvo que imponer a varios vehículos dar marcha atrás, aclarando que no podrán seguir viaje.

Fue publicado un mapa indicando los controles policiales en todo el país.

En 45 puntos funcionan barreras policiales en las que participan cientos de patrulleros con agentes del orden.

Y de noche, las carreteras ya estaban vacías.

En el horizonte, la aspiración es que el número diario de contagiados continúe en la tendencia relativamente buena actual, por la cual la cantidad de enfermos se duplica cada casi 8 días, no cada 3 como sucedía hasta hace poco.

De todos modos, en una entrevista al canal 12 de la televisión israelí , el Director General del Ministerio de Salud Pública Moshe Bar-Siman Tov dijo que se comenzará a levantar las restricciones cuando haya “sólo algunas decenas más por día”.

Resumen, por ahora

La Policía publicó un resumen de su actividad hasta ahora en el marco de la lucha contra el Coronavirus:

- Ha abierto 148 investigaciones de gente sospechosa de haber violado su obligación de cuarentena

- Ha abierto 44 investigaciones por sospechas de difundir intencionalmente noticias falsas.

- Se realizaron 80.260 visitas a gente en cuarentena para confirmar que la mantienen

- Se han dado 16.854 multas por violación de los reglamentos

- Se han emitido órdenes de clausura a 111 negocios que no respetaron las instrucciones