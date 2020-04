Seguimos con los saludos

En este pesaj la tecnología ha sido una gran ayuda para conectarnos con nuestros seres queridos.Seguramente los más chicos tendrán un pesaj diferente para contarle a sus nietos. La gente está planeando meeting de zoom, por supuesto antes de prender las velas.

Igual, según me contó mi amiga Ana, estaba comprando jrein para llevarle al primo, temerosa de que la pare la policía y le pregunte, usted que hace llevando jrein minutos antes del toque de queda... Pero somos judíos, y en Pesaj, el jrein es el rey. Dicho sea de paso, me podrías mandar, Ana, jrein que no compré?

¿No se sienten personajes de una película de ciencia ficción? Si algo nos va a dejar esta época, es ese contacto con nosotros mismos, la necesidad de trascender nuestas limitaciones y ego.

Sigo con los saludos.