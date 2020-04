n principio porque soy hombre

a pesar de estar dando

los primeros

pasos serios

en la independencia

económica,

no recibo dinero de mis padres

desde que terminé los estudios

en la ieshiva.

No soy Esty porque tuve el ciber

y tuve facebook. Porque leí

Porque Jabad no es Satmer

porque mis padres son inteligentes.

Tuve mucha ayuda que Esty no tuvo

y pude luchar por mi independencia

desde adentro de la casa

de mis padres.

Me siento más parecido

A Hodaya de Srugim, gran serie

Desde el dia que me cruce con Tali Sharon

Gran actriz dejada de lado

Luego de hacer una breve presentación

De mi persona colgada

del puente del High Lane

Y ella emocionada me cuenta

Que acaba de ser mi version femenina

En la television israeli, Hodaya.

No soy Esty porque behache

No me casé, no tuve shidaj

No tuve problemas para conectar

Conmigo y con mi pareja de turno

Por haber crecido en una casa

Que ya tenia cinco mujeres

Sin contar a mi madre

Que me enseñó que el amor es paciencia

Y que con paciencia lográs

vivir

En soledad

en compañía

En cualquier lugar.

Le leí todo lo anterior a mi padre

Su reacción fue decirme

que no entiende

No entiende

qué

pasó

conmigo

Atiné a decirle algo

Algo que refiere a la libertad

Que me limpié de encima

Lo que para mi no me permitía

Ser

libre

Abrazo a Esty,

abrazo a Hodaya

Abrazo a todos los que eligieron

Salir del status quo

Sea cual fuera

Y hayan tenido el coraje

De mirarse frente al espejo

Y decidirse a ser

Uno mismo.