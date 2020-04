Cuarentena en Alemania

Las siguientes disquisiciones se basan en mi absoluta falta de conocimientos científicos sobre Virologia o como se combate una pandemia. Me limitaré a describir el día a dia de Stuttgart, una ciudad de 500.000 habitantes, capital del próspero estado de Baden-Württemberg y ubicada en suroeste de la Republica Federal de Alemania (RFA).

El primer caso conocido de contagio con el Covid-19 ocurrió en el vecino estado de Baviera, que limita con Austria y que solo esta separado de Italia por los Alpes. Fue en una empresa de autopartes, en la cual habia estado trabajando un mujer proveniente de China. Se conoció en la segunda quincena de enero. Pero se lo tomó como un caso aislado. La situación que hizo saltar todas las alarmas fue un brote de Covid-19, que tuvo lugar en la localidad de Heinsberg, en el noroccidental estado de Nordrhein-Westfalen. Medio centenar de personas, que solo tenian en común que habian concurrido a una fiesta de Carnaval en esa localidad, presentaron los sintomas.

A partir de ahí empezaron las actividades gubernamentales. Como este es un país federal en serio, los gobiernos provinciales tomaron las primeras medidas independientemente de un criterio unificado, lo que llevó a que en poblaciones limitrofes entre las provincias-estados el desconcierto fuera mayor.

La primer medida generalizada fue la suspensión de las clases en las escuelas primarias y secundarias. Luego ocurrió lo mismo con la formación profesional y las Universidades. Para esa fecha ya era conocido el drama que se venia desarollando en el norte de Italia, lo que llevó a que el gobierno de Baviera reimpusiera controles fronterizos estrictos. (Alemania es signataria del Tratado de Schengen, que liberalizó el tránsito de personas entre los países europeos signatarios).

Finalmente a mitad de marzo el gobierno nacional tomó cartas en el asunto y después de una ronda de consultas con los gobiernos provinciales se impusieron las medidas de cuarentena. Básicamente son las mismas en todo el país, pero como la implementación de las mismas, es tarea de los gobiernos provinciales, existen algunas diferencias entre los diferentes gobiernos provinciales.

Lo primero fue la suspensión de todas las actividades masivas, conciertos, cine, espectáculos deportivos, etc. Posteriormente primero se restringió el horario de apertura de los bares, que una semana despues debieron cerrar sus puertas. Lo mismo ocurrió con los restaurantes una semana despues, que al dia de la fecha (Pascuas) solo pueden ofrecer productos para llevar o venta por delivery.

Finalmente el cierre de los comercios se extendió a toda la actividad comercial, salvo los supermercados o lugares de venta de productos alimenticios, las droguerias (productos de belleza, higiene y limpieza) y los Baumärkte (establecimientos donde se vende todo lo necesario para reformar o reparar cosas en el hogar asi como productos de bricolaje ).

A la industria se le aconsejó de solo realizar actividades si podian garantizar la distancia minima entre personas de 1,5 o 2 metros. La administración publica y muchas instituciones y empresas privadas, enviaron a sus empleados a sus casas y trabajan con el sistema de home-office.

El gobierno de Baden-Württemberg no quiere imponer una Ausgangssperre (permiso de salir) sino una Kontaksperre (reduccion de contactos). Las familias o personas que viven bajo un mismo techo, pueden salir a pasear juntas. Dos personas no vinculadas familiar o habitacionalmente tambien lo pueden hacer, si respetan la distancia sugerida de 1,5 a 2 metros. Se ve a mucha gente en bicicleta que disfruta del sol de la primavera europea. No hay restricciones para andar en coche, ni cuantas personas viajan en él. En los pocos comercios abiertos se trata de respetar la distancia estipulada.

Las restricciones son más duras en los siguientes ambitos: Hospitales (no se permiten practicamente las visitas), las prisiones, y centros de cuidado de personas de la tercera edad. En este último caso la tendencia es que el personal a cargo del cuidado de los residentes se aisla en cuarentena junto a los residentes y las visitas de familiares son a traves de ventanas o desde los balcones.

En este fin de semana largo de Semana Santa (desde el Jueves 09.04 al lunes 12.04) algunas localidades con lugares turisticos decidieron impedir directamente el acceso a los mismos. No es obligatorio el uso de barbijos al aire libre por ahora, aunque se comenta que lo será cuando comienzen a reducir las restricciones comerciales y laborales.

Ha habido algunas querellas presentadas ante la Corte Constitucional Federal, por las restricciones decretadas o por la prohibiciómn de abrir las iglesias en las Pascuas, pero hasta ahora todo ha sido rechazado por la Corte. El gobierno federal goza actualmente de mucho apoyo, fundamentalmente por la actitud de la canciller Angela Merkel, una experimentada piloto de tormentas. A nivel provincial y en un hecho sin precedentes en la historia, todos los viernes el Ministro-Presidente de Baden Württemberg, Winfried Kretschmann, se dirige a la poblacion en una alocucion de unos 5 minutos por la televisora publica de la provincia. Su experiencia como ex-profesor de secundaria, le permite utilizar un tono serio pero a la vez coloquial. Sus índices de popularidad son tambien muy altos.