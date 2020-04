Una Marcha por la Vida virtual

Una escena de la Marcha por la Vida años atrás

El lunes 20 de abril por la noche, comienza la conmemoración anual de Iom HaShoa, que este año, al igual que tantas otras cosas, tendrá lugar a la sombra del Coronavirus. Es por el problema de la plaga que se canceló la Marcha por la Vida, evento central de los actos recordatorios desde hace ya muchos años. Pero el recuerdo no se deja de lado, y la organización Marcha por la Vida concibió una forma alternativa, virtual, de señalar la fecha.

Según anunció este martes, lanza un proyecto recordatorio de la Shoá de alcance global, que permitirá a todo aquel que lo desee, en diferentes partes del mundo, colocar una placa en memoria de las víctimas, teniendo de fondo las vías ferroviarias del campo de exterminio Auschwitz-Birkenau.

La iniciativa, bajo el nombre “NuncaSignificaNunca” (NeverMeansNever, en el original en inglés), permitirá que ciudadanos del mundo todo que quieran homenajear a los muertos y a los sobrevivientes, puedan así manifestarse desde dondequiera que estén, recurriendo a la tecnología para sobreponerse a los obstáculos impuestos por la pandemia.

Entrando aquí, podrás colocar tu placa recordatoria y tu mensaje

La Marcha por la Vida, que se inició en 1988, es el evento de mayor envergadura que se lleva a cabo anualmente en conmemoración de la Shoa, con una dimensión educativa de gran importancia. Todos los años participan más de 10.000 jóvenes judíos y no judíos de aproximadamente 40 países de todos los continentes. Siempre hay numerosos participantes de América Latina. Desde su inicio, la Marcha por la Vida ha contado con cerca de 300.000 participantes de 52 países.

A los jóvenes se suman sobrevivientes de la Shoa y destacados dignatarios de distintas partes del mundo. Israel suele estar representado por sus máximas autoridades, especialmente el Presidente del Estado, y miles de jóvenes de secundaria que llegan con sus docentes y compañeros de clase. Uno de los elementos más emotivos de la Marcha por la Vida, es la participación de delegaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel, que llegan uniformadas a marchar, como representantes de los defensores del Estado judío, en la ruta de poco más de 3 kilómetros que recorrían los judíos presos de los nazis, de Auschwitz a Birkenau, a las cámaras de gas. A menudo, participan soldados y oficiales acompañando a sus abuelos que sobrevivieron a la Shoá.

Este año, todo sera diferente. Pero dado que la fecha no puede pasar desapercibida, las plataformas virtuales ofrecen una alternativa de valor, por más que evidentemente nada sustituye la vivencia directa en el lugar.

El Presidente de Israel Reuven Rivlin fue el primero en colocar su placa virtual, con este mensaje:

“ 75 años después del Holocausto, la terrible tragedia de nuestro pueblo, mientras el antisemitismo levanta su fea cabeza una vez más a lo largo y ancho del mundo, las naciones del mundo deben pararse juntas. Juntas, en la lucha contra el racismo. Juntas, en la lucha contra el antisemitismo y el extremismo. Juntas, por la protección de los valores democráticos y la dignidad humana. Esta es la misión de nuestro tiempo. Este es nuestro desafío. Si podemos unirnos alrededor de estas cosas, entonces podremos lidiar con el desafío”.

Foto: Oficina del Presidente Rivlin

El Dr. Shmuel Rosenman, Director mundial de la Marcha por la Vida, destacó que “esta es la primera vez en 32 años que no podremos marchar de Auschwitz a Birkenau, pero esto no nos detendrá y continuaremos educando a la nueva generación en los valores que hemos estado enseñando desde hace décadas”.

Diversas figuras internacionales ya colocaron sus placas virtuales.

El ex Prisionero de Sion, luchador por los derechos humanos, ex –Ministro en Israel y ex Presidente de la Agencia Judía Natan Sharansky escribió: “Hoy, más que nunca, no olvidaremos los horrores, no olvidaremos las acciones heroicas. Una importante lección para todos nosotros, es que judíos y no judíos de todos los confines del mundo, enseñen y trabajen en pro de una vida de compasión, libertad y tolerancia”.

El actual Presidente de la Agencia Judía Itzjak Herzog escribió: “Cuán frágil es la vida. Debemos estar agradecidos por lo que tenemos todos los días. La Marcha por la Vida nos recuerda la fragilidad de la vida y la pone en proporciones. Bendita sea la memoria de los seis millones, grabada en la memoria colectiva de nuestro pueblo y del mundo, para siempre”.

El ex Gran Rabino de Gran Bretaña Rav Lord Jonathan Sacks escribió: “Hay culturas que olvidan el pasado. Hay culturas que quedan cautivas del pasado. Los judíos no hacen ni una cosa ni la otra. Llevamos el pasado con nosotros preservando la memoria de la Shoa por siempre, mientras exista el pueblo judío. Esos fragmentos de memoria nos ayudan a ser quienes somos. Los judíos eligieron la vida”.