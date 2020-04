Palestinos: no crean a la UNRWA, no están ayudando

La Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA, por sus siglas en inglés) afirma que está en la «primera línea de respuesta al COVID-19», y sus funcionarios están pidiendo donaciones para ayudar a los refugiados palestinos en el Medio Oriente. Según una declaración de UNRWA del 5 de abril:

«UNRWA está haciendo su parte para aplanar la curva y ha movilizado una serie de medidas de prevención y control en todo su campo de operaciones, incluida la emisión de productos de higiene y equipo de protección para el personal de UNRWA, la distribución de folletos educativos a los refugiados, la esterilización regular de los campamentos y las instalaciones de UNRWA y el apoyo de los estudiantes en el hogar a través de nuestro programa de Educación en Emergencias, pero para hacerlo, necesitamos su ayuda «.



Mientras que UNRWA se jacta de sus servicios a los refugiados palestinos y solicita donaciones, los refugiados palestinos en el Líbano acusan a la agencia de la ONU de no hacer nada para ayudarlos a enfrentar la amenaza de la pandemia del coronavirus.

Aquellos que estén considerando donar a UNRWA deben primero escuchar las voces de los líderes de los palestinos en el Líbano que acusan a la agencia de la ONU de negligencia y no cumplen sus promesas de ayudar a los palestinos a combatir la pandemia.

Las quejas de los palestinos contra la UNRWA son embarazosas para la administración de la agencia y exponen su intento de engañar a los donantes para que crean que UNRWA está haciendo un esfuerzo hercúleo para ayudar a los refugiados en el Líbano.

Las acusaciones palestinas se producen después de un informe publicado el año pasado, que detalla los abusos de autoridad entre el equipo de alta gerencia de la agencia.

El documento de 10 páginas, preparado por la oficina de ética de la agencia, cita «informes creíbles y corroborados» que los miembros de un «círculo interno» en la parte superior de UNRWA han cometido abusos de autoridad y nepotismo para beneficio personal, para suprimir la disidencia legítima y para lograr sus objetivos personales.

El informe concluye que la conducta de los altos funcionarios de UNRWA presenta «un riesgo enorme para la reputación de la ONU» y que «su eliminación inmediata debe considerarse cuidadosamente».

Sin embargo, parece que un año después que se filtró el informe, UNRWA aún no ha sacado conclusiones importantes de las acusaciones de que sus altos funcionarios se han involucrado en mala conducta y nepotismo. Al menos, eso es lo que dicen los palestinos en el Líbano.

Un grupo llamado Liderazgo de la Alianza de Facciones Palestinas en el Líbano acusó a la UNRWA de «dilación y negligencia» al tratar la pandemia de coronavirus y amenazó con intensificar las protestas en los próximos días si la agencia no «asume sus responsabilidades hacia los palestinos».

El grupo condenó el «fracaso» del UNRWA para responder a los llamamientos palestinos de ayuda urgente. «Iniciamos una reunión con la dirección de UNRWA en el Líbano y exigimos a la agencia acelerar la ayuda necesaria a los refugiados palestinos», dijo el grupo .

«La administración de UNRWA prometió ponerse en contacto con posibles donantes para obtener ayuda financiera y subvenciones, pero no ha sucedido nada. La administración de UNRWA ha demostrado que deliberadamente no cumplió sus promesas de obtener fondos para la ayuda e incluso excedió el límite de tiempo que solicitaron».



El grupo agregó que el fracaso de UNRWA es «una clara indicación de su indiferencia y desprecio hacia los refugiados palestinos que sufren de pobreza, hambre y enfermedades, particularmente porque la administración de UNRWA aún no ha abordado seriamente la pandemia de coronavirus«.

Munir al-Maqdah, un alto funcionario de la facción palestina de Fatah en el Líbano, acusó a UNRWA de «evadir sus responsabilidades» y dijo que no entendía por qué la agencia no enviaba equipos especializados a los campos de refugiados palestinos para ayudar a sus residentes a prepararse para el brote del virus. «Nos enfrentamos a una amenaza inminente, y si el virus se propaga habrá una verdadera catástrofe [en los campos de refugiados]», advirtió al-Maqdah .

También se quejó que UNRWA no gastó los $ 5 millones que había asignado como ayuda para niños en los campos de refugiados para ayudarlos a lidiar con las repercusiones negativas del coronavirus, y agregó:

«El hambre está tocando nuestras puertas y nuestra gente sufre de extrema pobreza a la luz de las difíciles condiciones económicas y de vida y de la tasa de desempleo que aumentó del 60% al 80% después del brote del coronavirus».



Salah Yusef, miembro del Frente de Liberación de Palestina, otra facción palestina en el Líbano, se quejó que UNRWA «no ha hecho nada a pesar de los repetidos llamamientos desde el comienzo de la crisis». el grupo, dijo , «debe asumir sus responsabilidades de proporcionar ayuda humanitaria y empleo a los palestinos».

Ayman Shana’ah, un representante de Hamas en el Líbano, también criticó a UNRWA por no abordar la pandemia de coronavirus entre los refugiados palestinos:

«Hemos entablado un largo diálogo con la administración [UNRWA] desde el comienzo de la crisis del coronavirus, pero aún no hemos alcanzado los resultados deseados, no en términos de salud o alivio».



El funcionario de Hamas dijo que UNRWA no ha apoyado los campamentos palestinos con equipo de protección médica y desinfectantes. Además, dijo, UNRWA no ha tomado ninguna medida para proporcionar ayuda financiera a los palestinos: «UNRWA debe asumir sus responsabilidades con la ayuda financiera para evitar una explosión social inminente».

UNRWA dijo recientemente que necesita con urgencia 14 millones de dólares para prepararse y responder al brote de pandemia de coronavirus durante un período inicial de tres meses. Según el Comisionado General Interino del UNRWA, Christian Saunders:

«Las condiciones de hacinamiento, el estrés físico y mental y los años de conflicto prolongado hacen que la población vulnerable de más de 5.6 millones de refugiados palestinos sea particularmente susceptible a las amenazas continuas de COVID-19. Todos los gobiernos y autoridades anfitrionas de los cinco campos de la Agencia han anunciado un serie de medidas robustas para hacer frente a la propagación de COVID-19, que UNRWA seguirá y tendrá en cuenta en sus operaciones «.



Mustafa al-Sawwaf, un analista político palestino de la Franja de Gaza, dijo que UNRWA no ha podido ayudar a los refugiados palestinos. «Se suponía que la agencia actuaría rápidamente y sin demora para ayudar a los refugiados», dijo al-Sawwaf. «Sin embargo, el el grupo no ha podido ayudar a los refugiados».

Mientras tanto, el activista libanés de derechos humanos Riad Issa alegó que UNRWA no ha podido ayudar a los refugiados palestinos durante años y que el problema no comenzó con el estallido de la pandemia de coronavirus. «La crisis no está relacionada con la falta de fondos», dijo . «Los palestinos se han quejado de la falta de servicios de UNRWA durante muchos años. No hemos visto a UNRWA hacer nada en el Líbano para prevenir la propagación de la enfermedad».

Si los palestinos dicen que UNRWA no los ha estado ayudando durante años, ¿Por qué los jefes de la agencia están pidiendo ayuda financiera urgente a los donantes? ¿Conocen los donantes las quejas de los palestinos y exigirán explicaciones del grupo sobre a dónde va el dinero? Si no es capaz de ayudar a los palestinos durante un momento crítico de pandemia, ¿Por qué sigue pidiendo a la comunidad internacional que inyecte millones de dólares en sus arcas?

Una última pregunta exige: ¿Dónde está la responsabilidad del gobierno libanés y los estados árabes hacia sus hermanos palestinos en el Líbano? ¿Por qué un árabe que vive en un país árabe necesita una agencia de la ONU o cualquier otra parte internacional para ayudarlo?

¿Cuándo asumirán los gobiernos árabes que acogen a los palestinos sus responsabilidades y les proporcionarán la línea de pedido más básica de todas: la atención médica? El público palestino está atrapado: los árabes parecen no preocuparse por sus hermanos palestinos, mientras que a UNRWA solo le importa recaudar fondos para pagar los salarios de sus gerentes y trabajadores.