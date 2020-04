En memoria de Felipe Michelini

Falleció a raíz de un accidente doméstico del cual no se logró recuperar.

Padre de Ignacio, esposo de Matilde, abogado, ex diputado en dos períodos, activista por los Derechos Humanos, ex Secretario de la Comisión sobre Pasado Reciente de Presidencia de la República, ex integrante de la Comisión Técnica Mixta del Río de la Plata, militante del Frente Amplio, hijo de Zelmar Michelini figura emblemática de la política uruguaya asesinado en Buenos Aires en el marco de un operativo del Plan Cóndor en mayo de 1976. Para mí un amigo que conocí como estudiante en la Facultad de Derecho en el año 1979.

Cuando la llamada en aquel entonces “generación del silencio” comenzó a moverse encontró a Felipe en primera fila. Para desterrar el aislamiento impuesto se organizaron tímidos asados, alguna pintada, varias volanteadas de denuncia, luego una revista estudiantil, luego otra. Con un trabajo hormiga un día fuimos más de 2000 jóvenes en el Centro de Protecciones de Choferes reclamando libertad.

Ahí estaba Felipe con sus dolores y su historia nunca verbalizados. Integró varias comisiones y responsabilidades durante y en la organización de la Semana de los Estudiantes de setiembre de 1983. También en las negociaciones para unificar todas las expresiones de activismo estudiantil de la época. De ese entonces compartimos infinidad de momentos, debates, alegrías, tristezas, coincidencias y discrepancias. Nuestra última actividad, juntos fue integrar la comisión asesora del Frente Amplio en Derechos Humanos, hoy Comité funcional Pro Derechos (en formación).

Fue un ferviente defensor de la democracia en toda su complejidad. Fue un sobreviviente que le tocó vivir el horror, como adolescente, del asesinato de su padre, el secuestro y desaparición de su hermana Margarita en Buenos Aires y su posterior traslado clandestino a Montevideo, la presión política de su otra hermana Elisa, el exilio de su hermano Zelmar, los vejámenes a su madre Elisa en la prisión militar de Punta de Rieles. Soportó en silencio la persecución en el IPA (ingresó a estudiar profesorado de Historia).

Por llevar con dignidad el apellido Michelini no pudo seguir estudiando para docente. Nunca lo escuché hablar de venganza ni odio, su aspiración, su “venganza” era que se conociera la verdad y se hiciera Justicia, y ver un Uruguay en paz y socialmente justo. Como político fue un activo trabajador parlamentario, respetuoso de las opiniones siempre en el acierto como en la discrepancia buscando consensos y acuerdos. Lo sé en carne propia, lo viví trabajando bajo su égida en el Ministerio de Educación y Cultura (Dirección de Derechos Humanos) y en otros ámbitos donde la discrepancia y el escuchar fue su enseñanza. El 30 de abril (fecha a confirmar) en ocasión del aniversario de ASCEEP (Asociación Social y Cultural de Estudiantes de Educación Pública) que ayudó a fundar nos reuniremos virtualmente para recordarlo con alegría por lo vivido. Su familia ya sufrió mucho, solo espero que no sepan más del dolor.