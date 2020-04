Manifestando en tiempos de Corona

Guardando distancia en la Plaza Rabin, la oposición llamó a Beni Gantz a no sumarse a Netanyahu

Este domingo por la noche se llevó a cabo en la Plaza Rabin de Tel Aviv una manifestación muy singular. Si bien el tema en sí tiene su importancia y sus singularidades dignas de cubrir, lo más original fue la forma. Entre varios cientos y 2.000 participantes (según distintas estimaciones), todos ellos opositores al gobierno del Primer Ministro Biniamin Netanyahu, se hicieron presentes para exhortar al jefe de Kajol Lavan Beni Gantz a retractarse y no sumarse al gobierno. Llevando banderas de Israel y banderas negras, se instalaron ordenadamente a lo largo y ancho de la gran plaza, parándose exactamente en los puntos marcados de antemano con una X, para garantizar que se mantenga la distancia determinada por las instrucciones públicas.

Manifestantes y policías llevaban, todos, máscaras, y muchos también guantes, como medidas de precaución. Antes de comenzar la manifestación, la Policía llamó repetidamente por los parlantes a la gente a respetar las restricciones, no aglomerarse y mantener distancia. También los organizadores lo pedían a viva voz.

Lo podemos ver en este video de la Policía israelí.

La realización misma de la manifestación, aunque era legal y estaba permitida al comprometerse los organizadores que se respetarían todas las reglas, fue discutida. Algunos de sus críticos comentaron que no es momento para protestas públicas, tanto por los riesgos del Coronavirus como por la necesidad de garantizar la unidad.

Pero los organizadores y manifestantes consideraron que precisamente en la situación actual, en la que sigue habiendo una seria crisis política como telón de fondo de una crisis manejada por un gobierno de transición que no recibió la confianza del pueblo, el peligro es no ejercer el derecho democrático a criticar pública y abiertamente a las autoridades.

A ello se suman las serias críticas al manejo económico de la crisis por parte del gobierno, especialmente lo relativo a los independientes, la enorme mayoría de los cuales no está incluido en las ayudas anunciadas por la situación, y quienes sí, reciben sumas que no pueden en absoluto resolverles las carencias de hoy.

Al frente de la manifestación estaba el partido Yesh Atid –Telem encabezado por Yair Lapid, quien junto al ex Ministro de Defensa Moshe Yaalon, es el liderazgo remanente de lo que hasta hace unas semanas era Kajol Lavan. La decisión de Beni Gantz de sumarse a un gobierno de emergencia nacional encabezado por Netanyahu, desmembró el partido, decidiendo Lapid y Yaalon escindirse y permanecer en la oposición.

Pero no menos interesante fue que entre las figuras que se dirigieron a los presentes en la protesta, estaba también Ayman Odeh, jefe de La Lista Conjunta, mayormente árabe, ubicado sin duda en las antípodas del pensamiento político de Yaalon y en gran medida también de Lapid. Fue también un orador central en el evento. Sin embargo, la situación actual, su convicción de que Gantz comete un error y que si se llega a un acuerdo finalmente Netanyahu no le cederá el turno pactado en el marco de una rotación, los unió sobre un mismo estrado, como señal de advertencia.

Yair Lapid criticó abiertamente a Gantz y los restantes diputados de Kajol Lavan. “Están luchando para entrar al gobierno, se convencen de sus propias historias”, aseguró. “ Dicen que combatirán la corrupción desde adentro, pero eso no se hace, si uno está adentro es parte de ella”.

Y agregó: “Es así que las democracias mueren en el siglo XXI. No son avasalladas por tanques que toman el parlamento. Mueren de adentro porque gente buena se mantiene en silencio y gente débil se rinde. Desde afuera, todo parece igual. El parlamento se mantiene en su sitio, la banda de la Policía toca el himno y el líder no cambió. Se ve igual, suena igual, pero ya no es una democracia”.

Lapid conectó entre las dos grandes batallas que libra hoy Israel. “Pan y democracia van juntos. Es la misma lucha. Una nación. Es una lucha contra políticos a los que les importa sólo de sí mismos. Cuando no te importa la democracia, no te importa formar un gobierno inflado que desperdicie fondos públicos con 34 ministerios. ¡34 ministerios mientras hay gente que está con hambre! Esta lucha tendrá éxito si sale de esta plaza y llega a todo aquel que tiene un pequeño negocio o se emplea a sí mismo en Israel”.

Y pasó a Netanyahu, al que no cesa de criticar: “Netanyahu quiere a todos en su gobierno para poder silenciar a todos”. Asegurando que “no habrá quien grite”, agregó-: “Nosotros estamos aquí. Nosotros lucharemos”.

Cabe recordar que al anunciar Gantz su decisión de sumarse a Netanyahu, explicó que es necesario formar un gobierno de emergencia nacional y que en la situación de crisis actual por el Coronavirus, era inconcebible ir nuevamente a elecciones. Desde entonces, no se ha logrado formar el gobierno y la sensación de emergencia no es la misma que hace un mes.

“El gobierno que está siendo formado no es un gobierno de emergencia ni un gobierno de unidad nacional”, dijo Lapid. “Es un quinto gobierno de Netanyahu.En las negociaciones ni hablan del Coronavirus, no hablaron de la economía. Hablaron de sus cargos”.

Y su resumen, fue tajante: “Quienes rompieron Kajol Lavan y nos defraudaron, van a sentarse bajo un hombre imputado por fraude…abuso de confianza…y soborno”.

Moshe Yaalon exhortó a Beni Gantz a dar marcha atrás y volver a sus promesas de la campaña electoral.

Mientras tanto, no hay aún acuerdo para la formación del gobierno.