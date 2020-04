Emotivo homenaje de la Policía israelí a los sobrevivientes de la Shoá

Este martes a las 10 de la mañana hora de Israel, en el Día Recordatorio del Holocausto, Iom HaShoa, la Policía de Israel realizó un muy emotivo homenaje en diferentes partes del país, a los ciudadanos de la Tercera Edad, entre los cuales hay numerosos sobrevivientes de la Shoa.

En Beer Sheba, efectivos de una patrulla especial de la Policía visitaron a Adelle Schuster, de 82 años, que llegó a Israel de Romania. Conversaron con ella, le entregaron flores y le hicieron la venia en señal de homenaje.

También visitaron a Sara Engelberg, a Manejam Mendel Tzvi Hirsch y Yoel Rotenstreich, este último abuelo de uno de los combatientes en la patrulla.

Junto a la residencia de tercera Edad Yeelim en Beer Sheba, los policías de la Unidad central visitaron a Yenia y su esposo, sobrevivientes de Auschwitz y del campamento de trabajo Plaszow, que se salvaron gracias a Oskar Schindler.

Fueron a residenciales de ancianos y a casas particulares.

En Ofakim, visitaron a un veterano de guerra que combatió en el Ejército Rojo.

Y junto a su casa particular, visitaron a Shimon Alush, de 82 años, que cuando tenía 6, vio a los nazis entrar a Túnez, donde vivía. Su familia, incluyendo su mamá que en ese momento estaba embarazada, se escapó a las montañas. El Sheikh de una aldea a la que llegaron, les permitió ubicarse en una pequeña casa que estaba vacía. Los nazis advirtieron que si encuentran judíos escondidos, quemarán la aldea entera. Pero los Alush lograron quedarse hasta el fin de la guerra en el lugar.

En el Hogar Mishan de Beer Sheba, los policías de la estación local saludaron a la sobreviviente Hadassa Abramovitz, que fue la primera mujer policía en el lugar, así como a los demás residentes.

. Y en Netivot, visitaron a la Sra. Ana Yargolin, sobreviviente de la Shoa.

Y en el Shabak...

También el Servicio General de Seguridad, el Shabak, llevó a cabo un acto recordatorio pero sin público, que fue transmitido digitalmente a todos los funcionarios del servicio. El tema central elegido para este año para todos los actos en Israel, fue “Judíos salvados por judíos”.

En el acto fue presentado el testimonio de Mordejai Chehanover, nacido en 1924, sobreviviente de Auschwitz-Birkenau. En la filmación hecha en su casa, relató: “Quiso el destino que por el Coronavirus, se interrumpieron los viajes a Polonia. Por lo tanto, no puedo seguir compartiendo mi testimonio con ustedes en forma directa, pero intentaré describir con palabras lo que no se puede en realidad describir en lenguaje humano. Quiero recordar no sólo a mi familia sino a todos aquellos que no pudieron sobrevivir, tantos….Estoy aquí hoy ante ustedes, tras muchos años de servicio y acción, de testimonios ante numerosos grupos, para demostrar con mi cuerpo, mi actuación y mi espíritu, que el espíritu judío salió victorioso. De las cenizas logré levantarme y decidí que no moriré sino que viviré a fin de transmitir el mensaje de recordar y jamás olvidar”.

El jefe del Shabak Nadav Argaman junto al Sr. Chehanover, el año pasado, en la Marcha por la Vida de Auschwitz a Birkenau. "Recordando y protegiendo", dice el cartel. (Foto: Shabak)

Nadav Argaman, jefe del Shabak, agradeció al Sr. Chehanover –que acompaña al servicio con sus testimonios desde hace años-por “compartir esto con nosotros”. “Su singular personalidad, su valentía y su historia personal, son una inspiración para todos los miembros del Servicio en los viajes a Polonia en los últimos años. Y su testimonio destaca la importancia de seguir contando, en la cadena de las generaciones”.

Ineludiblemente, Argaman conectó entre la Shoa y la misión del servicio. “Teniendo de fondo las imágenes de la Shoa, nuestro objetivo y nuestros valores como miembros del Servicio General de Seguridad de Israel, adquieren un significado enorme: compromiso, sin términos medios, por la defensa del Estado de Israel y de la seguridad de sus ciudadanos. Seguiremos siendo el escudo que no se ve en el frente a la defensa y el cuidado de la seguridad del Estado de Israel, para garantizar nuestro futuro como Estado judío y democrático”.

Y agregó: “Santificamos la vida, la creación y la labor sionista. Seguiremos recordando , honrando y homenajeando la memoria de los asesinados , quienes con su muerto, nos transmitieron el imperativo de seguir viviendo”.