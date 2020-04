La nueva rutina de trabajo israelí de alta tecnología

La gente de alta tecnología israelí no está impresionada con la facilidad de proporcionar la economía, y está buscando cualquier forma en que se pueda realizar el trabajo de rutina. Una de las formas: Reclutamiento a través de Zoom. Sin embargo, existe una gran brecha entre una entrevista física y una entrevista en video. Así es como haces la entrevista correctamente y la pasas con éxito.

Si bien el Ministerio de Salud y el Primer Ministro han comenzado a brindar alivio al sector empresarial, incluido el regreso a la oficina de acuerdo con las reglas de carácter púrpura, la alta tecnología israelí no parece estar realmente impresionada. La mayoría de las compañías de alta tecnología no tienen prisa por volver a las oficinas y, en cambio, continúan acostumbrándose a la realidad de trabajar de forma remota y refinar sus capacidades en el campo.

La mudanza al trabajo desde casa, que comenzó como un evento excepcional que recibió una amplia cobertura, se hizo más de un mes después de la llamada "nueva normalidad". Hubo un tiempo en que las empresas de alta tecnología tuvieron que traducir procesos completos, sin mencionar estructuras organizativas extensas, a la misma nueva realidad. Sí, resulta que después de las geniales conversaciones de acercamiento, con clases de yoga y Pilates, también tienes que trabaja

"En términos de contratación, los desafíos se centran principalmente en el hecho de que la situación actual es incomprensible", dice Yael On, director del equipo de reclutamiento en el Centro de Investigación y Desarrollo de Facebook Israel. "El dinamismo de la realidad en la que vivimos genera mucha incertidumbre por parte de los candidatos en términos de tiempo. Hay mucha terminología y limitaciones relacionadas con la vida personal de los niños y los empleados", dice. "Nuestras entrevistas son largas y se basan en un conjunto de 3-5 entrevistas onsecutivas". Cuando no se ajusta al candidato, lo dividimos y hacemos todo tipo de ajustes. Al mismo tiempo, esta situación significa que nos encontramos con muchos casos cuando contactamos a los candidatos para asegurarnos de que el tiempo aún sea conveniente, piden ser rechazados, por lo que obviamente lo consideramos y consideramos sus solicitudes y consideramos su disponibilidad ".

"Los reclutas de Facebook se centran actualmente en roles de desarrollo", dice On. "Actualmente tenemos más de 100 puestos vacantes, muchos puestos, entre otros, reclutando desarrolladores de back-end, fullstack, reclutando gerentes de desarrollo, reclutando montones de ciencia de la información, gerentes de producto en los mundos de b2c"

¿Cuál es la diferencia entre video entrevistas cara a cara? ¿Las entrevistas en video requieren una habilidad diferente?

"Creo que la mayor parte de la flexibilidad", dice On, "tiene que analizar cada caso individualmente, estar atento a los deseos de los candidatos y evitar el difícil proceso. Esto es óptimamente posible. Pero logísticamente, no puedes esperar todas las distracciones en una entrevista así ".

"Siempre les dejamos en claro a los entrevistadores que esta es una situación desafiante tanto para ellos como para los candidatos. En lo que dicen y no en lo que dicen, siempre es cierto, pero en el video es el doble de cierto ".

Después de que el candidato es aceptado para trabajar, ¿cómo se lleva a cabo el proceso de absorción en la empresa?

Hemos trasladado todo el proceso a un proceso digital", dice On. "Los nuevos empleados realmente comienzan el registro en línea, tenemos toda la información en su tiempo libre, flexibilidad en línea, dependiendo de cuándo nos obtengan toda la información que necesitan. Pasan por una escolta cercana que tiene toda la configuración óptima (computadora portátil, etc.), y allí Cuentan con la orientación de mentores cercanos que les permite una entrada sin problemas en la organización, más allá del trabajo en sí. Muchas llamadas de video. Mucho uso de nuestras plataformas, chat, grupos, para que entren en el negocio y puedan sentirse parte del equipo lo más rápido

Tratando de emular la realidad anterior en lugar de ajustarse a la nueva realidad

"La transición entre la realidad virtua anterior y la nueva plantea muchas dificultades, no solo tecnológicas sino psicológicas", dice Noam Abimor-Pent, gerente de recursos humanos de la empresa cibernética OTORIO. "Hay un aumento significativo en la carga personal: paridad, crianza de los hijos, trabajo: tenemos que estar al 100% en todo y a tiempo completo". Ella dice.

Todos están en un modo reactivo e intentan emular la realidad anterior en lugar de conformarse con la nueva realidad. Los intentos de emular procesos pasados ​​e imponerlos a la realidad actual crean anomalías que afectan el funcionamiento de la organización en general y de los empleados en particular", agrega Abimor-Pent. "En el nivel emocional, existe una disonancia entre agradecer el derecho a seguir trabajando y la rápida erosión que se crea y muchos empleados sienten que no ven su dificultad"

Aquí viene nuestra responsabilidad como empleador de verificar la "temperatura" de cada uno de nuestros empleados y elevar la moral tanto como sea posible. En OTORIO, abordamos el tema desde tres direcciones principales: social, organizacional y personal. Primero, a nivel social, nos aseguramos de mantener rituales sociales que recuerden a nuestra gente que el trabajo no es solo conversaciones profesionales. Nos ocupamos de preservar las reuniones sociales como lo eran antes, además de ajustes a la nueva era, comenzando con un vaso de video en el personal, un canal dedicado de Spotify para compartir música, competencia de fondo, lecciones de deportes con zoom y actualizaciones semanales del CEO ".

. comportamiento organizacional a la nueva realidad. A pesar de la apariencia" sexy "de trabajar desde casa, en los días de Corona la realidad es que no estás solo y obligado a dividir tu trabajo por horas. Las personas se ven obligadas a reinventarse. , Nuestra responsabilidad es elevar la moral de los empleados no solo mediante activaciones iguales épicas y creativas, sino también ajustando el discurso y la conducta organizacional para permitirles continuar teniendo éxito y prosperar remotamente, por ejemplo, esta semana, comenzamos el "silencio del mediodía": mediodía, mediodía, Permitir a cualquiera comer con la familia, tomar aire o simplemente despejar la cabeza y, además, alentamos Una conversación empática, transparente y lo más clara posible. Cada semana, el CEO presenta una conversación por Skype con todos, verificando su seguridad y actualizando sus nuevos pensamientos y decisiones. Todos están disponibles e invitados a compartir y obtener respuestas para cada necesidad.

La última parte es a nivel individual.

Nuestros empleados son el activo más importante para nosotros, por lo que invertimos muchos recursos para verlos y fomentar su seguridad, incluso a nivel logístico (como preocuparse por una pantalla, silla o auriculares con bloqueo de ruido), pero especialmente a nivel de responsabilidad social. Esperamos y alentamos Para cada uno, y especialmente para la gerencia, estar al tanto de los cambios que están ocurriendo a nuestros colegas y empleados e inundarnos: lo que funciona para ellos, lo que es difícil para ellos, los éxitos que han tenido esta semana y las soluciones que necesitan producir para continuar teniendo éxito. Al final, todos estamos en el mismo barco juntos. En toda la dificultad, tampoco nos olvidamos de apreciar: vemos muchas "misiones heroicas" Pequeño: personas que están avanzando, descubriendo nuevas capacidades de medios o iniciando ideas que nos impulsan hacia adelante y están felices de elaborar cuando sea posible ".

Hacia el final, le pedimos a Yael On, quien, como se mencionó anteriormente, se desempeña como jefe del equipo de reclutamiento del Centro de Investigación y Desarrollo de Facebook Israel para compartir algunos consejos para nuestros entrevistados:

Proporcione un ambiente adecuado y ropa adecuada: es importante recordar que si bien es un ambiente hogareño, es importante mantener una entrevista de trabajo: significa que si se trata de cosas básicas como el entorno físico de la entrevista, asegurarse y hacer una verificación temprana de que la habitación no estará demasiado oscura pero tampoco demasiado brillante. Colocación de la cámara No coloque la cámara frente a una ventana o fuente de luz, centrándolas en el centro de la cámara, es importante usar ropa de entrevista de trabajo, representación adecuada. No pijamas.

Hable más lento de lo habitual: lo más importante es que, debido a los retrasos, es importante hablar más despacio de lo habitual y con claridad. Debido a que la tienda de delicatessen puede crear una situación que realmente estalle de acuerdo con el entrevistador, y es importante ser consciente de ello. La simulación temprana resuelve todos los problemas. Conozca nuestras tecnologías, asegúrese de que el enlace funcione, que el audio funcione, que la iluminación y todas esas cosas sean óptimas. También ayuda a reducir el estrés porque sabes que a este respecto todo funciona correctamente.