Coronavirus: otro 11 de septiembre para Occidente

La pandemia de coronavirus es un momento del 11 de septiembre. Al Qaida había estado en guerra con Occidente durante años antes de la destrucción de las torres gemelas. Pero tomó esa barbarie para galvanizar a su presa en gran parte supina en acción.

Ahora tenemos Covid-19. A diferencia del 11 de septiembre, hasta ahora no hemos visto evidencia de que China haya desatado deliberadamente este virus en el mundo. Sin embargo, existen evidencias de que fue el resultado de las políticas del Partido Comunista Chino y que las acciones habitualmente duplicadas y criminalmente irresponsables de Beijing le permitieron extenderse por todo el mundo, provocando decenas de miles de muertes que podrían haberse evitado.

A los comentaristas y políticos de hoy les preocupa que la situación actual pueda desencadenar una nueva guerra fría con China. No entienden que, en un patrón similar pero mucho más extenso al conflicto yihadista, China ha estado librando una guerra fría contra Occidente durante décadas, mientras que nos hemos negado a reconocer lo que está sucediendo. La realidad, en el libro de Beijing, es que la guerra fría entre China y Occidente, que comenzó con la toma comunista de China en 1949, nunca terminó. A pesar de la división chino-soviética y el posterior acercamiento entre Estados Unidos y China a principios de la década de 1970, para el liderazgo chino, Estados Unidos seguía siendo el enemigo implacable.

Al igual que el 11 de septiembre, Covid-19 ahora debe obligar a Occidente a despertarse y luchar.

China es hoy, con mucho, la mayor amenaza para los valores occidentales, la libertad, la economía, la industria, las comunicaciones y la tecnología. Amenaza nuestra propia forma de vida. El objetivo de China es luchar contra los Estados Unidos y convertirse en la potencia mundial dominante para 2049 , un siglo después de la creación de la República Popular. El dictador de por vida Xi Jinping no tiene intención de hacerlo a través de un conflicto militar. Su guerra no se libra en el campo de batalla sino en la sala de juntas, los mercados, la prensa, las universidades, el ciberespacio y en las sombras más oscuras.

Aquellos que defienden el derecho de China a competir con Occidente en mercados libres y en igualdad de condiciones parecen no comprender que Beijing no tiene un mercado libre y no tiene la intención de jugar en igualdad de condiciones. El principal verdugo del mundo , China es una dictadura incomparablemente despiadada que tortura, desaparece y encarcela a su gente a voluntad y controla a su población masiva a través de una infraestructura de vigilancia tecnológica que está ocupada exportando en todo el mundo para extendernos su control político y económico.

Durante décadas, China ha estado trabajando en su estrategia de tres frentes: construir su economía y capacidad de combate, incluida la inteligencia, la tecnología, el ciber y el espacio, así como el poder militar duro; desarrollar influencia global para explotar recursos y asegurar el control; empujando hacia atrás y dividiendo a los Estados Unidos y sus aliados capitalistas.

China ha construido su economía con dinero occidental y a expensas de Occidente, mediante el robo a escala industrial de propiedad intelectual y tecnología, violación de derechos de autor, minería de datos ilícitos, guerra cibernética, engaño, duplicidad, esclavitud y control estatal intransigente de la industria y el comercio. Continúa expandiendo su influencia ya inmensa a través de una Iniciativa Belt and Road que marcha por todo el mundo; inversión masiva en África, Asia, Europa, Australia y América del Norte y del Sur; y agresión directa en el Pacífico, incluido el Mar del Sur de China (donde el programa de islas artificiales de Beijing ha creado uno de los mayores desastres ecológicos de la historia).

Todo esto está respaldado por una operación de propaganda multimillonaria, en palabras del presidente Xi : «para contar bien la historia de China», en otras palabras: para avanzar la ideología del PCCh en todas partes. Esto incluye comprar apoyo o silencio de los medios de comunicación globales, amenazas y coerción. Solo un ejemplo de alto perfil de esta influencia ocurrió el año pasado cuando la Asociación Nacional de Baloncesto de EE. UU. se vio obligada a disculparse públicamente después de que el gerente general de los Houston Rockets tuiteara en apoyo de los activistas en favor de la democracia en Hong Kong.

Aunque el conflicto militar no es el instrumento estratégico preferido de China, Beijing no ha descuidado las capacidades de combate, gastando un estimado de $ 230 mil millones anuales, solo superado por los Estados Unidos. Xi ha estado reconstruyendo sus fuerzas a una escala sin precedentes, con especial énfasis en una guerra naval con Estados Unidos. Las opciones de contingencia militar planificadas también incluyen movimientos contra Taiwán y otros territorios que pretende controlar directamente. China también se ha convertido en el segundo mayor vendedor de armas del mundo, incluidos países sujetos a sanciones de la ONU como Corea del Norte e Irán . Este mes, 15 vehículos blindados fueron entregados a Nigeria, incluidos los tanques de batalla principales VT-4, que ya están en servicio con el Ejército Real de Tailandia y, como la mayoría de los equipos de defensa de China, incorporan tecnología robada de Occidente. Las exportaciones de armas de China no están motivadas principalmente por la generación de ingresos, sino como un medio para imponer influencia y control, crear representantes y desafiar a los Estados Unidos.

La inversión china penetra en todos los rincones del Reino Unido, dando una influencia sin igual aquí como en tantos países. Los planes para permitir la inversión y la tecnología chinas en nuestro programa de energía nuclear y la red 5G generarán vulnerabilidad en nuestra infraestructura nacional crítica de un orden que no se ve en ninguna otra nación occidental. Incluso la BBC, que recibe fondos de China, ha producido y promovido un video de propaganda que apoya a Huawei, para alarma de algunos de sus propios periodistas. Todo esto a pesar de las repetidas advertencias del MI5 de que la inteligencia china continúa trabajando contra los intereses británicos en el país y en el extranjero.

El gobierno chino ha gastado miles de millones de dólares estableciendo Institutos Confucio en todo el mundo, principalmente en universidades. Hay más de 500 en todo el mundo, incluidos 29 en el Reino Unido y más de 70 en los Estados Unidos. Aparentemente destinados a promover la cultura china, estos organismos se utilizan para infiltrarse en universidades y escuelas secundarias para adoctrinar a los estudiantes en la ideología comunista, así como para actividades de espionaje. Más de 100.000 chinos estudian en el Reino Unido. El año pasado, el MI5 y el GCHQ advirtieron a las universidades que sus sistemas de investigación e informática están amenazados por los activos de inteligencia chinos entre estos estudiantes. El director del FBI, Christopher Wray, dijo recientemente, China estaba explotando agresivamente la apertura académica de los EE. UU. para robar tecnología, utilizando «representantes del campus» y estableciendo «institutos en nuestros campus». En términos más generales, concluyó que «ningún país representa una amenaza mayor para los Estados Unidos que la China comunista».

Un alto funcionario del PCCh admitió sin vigilancia que los Institutos Confucio son «una parte importante de la organización de propaganda en el extranjero de China». Cada vez más dependientes de la financiación extranjera, las universidades occidentales han sido presionadas por los funcionarios chinos para censurar el debate sobre cuestiones políticamente explosivas como Hong Kong, Taiwán, el Tíbet y la Plaza de Tiananmen.

Pocos en Occidente reconocen plenamente la amenaza a nuestras propias economías, seguridad y libertad. Muchos que se niegan a hablar por cuatro razones. Primero, el miedo a entrar en la mira de China, provocando daños económicos o asesinatos de personajes. En segundo lugar, el miedo a las acusaciones de racismo, una preocupación explotada fácilmente por el estado chino cuyo racismo atroz es demasiado obvio. Tercero, la creencia que nuestros valores liberales pueden cambiar a los que se nos oponen. La esperanza que la exposición de China al libre comercio, incluida la entrada en la OMC en 2001, tenga este efecto ha resultado lamentablemente equivocada y solo sirvió para fortalecer el régimen opresor de Beijing. Cuarto, Beijing ha comprado y pagado a muchos líderes políticos, empresarios, académicos y periodistas, ya sea por incentivos financieros o chantaje.

¿Cómo puede defenderse Occidente? Aunque sigue siendo militar y económicamente inferior a los EE. UU., China es un poder económico formidable y en crecimiento, entretejido con las economías occidentales en un grado sin precedentes.

Debemos comenzar a desinvertir y sancionar a China, repatriar y utilizar fuentes alternativas de fabricación y tecnología, restringir la inversión de capital allí y frenar la inversión china aquí, especialmente en nuestra infraestructura.



Debemos revitalizar y desarrollar nuestra propia tecnología, abandonada durante mucho tiempo al gigante chino. Debemos hacer cumplir las normas del comercio internacional y actuar enérgicamente para prevenir y penalizar la orgía de robo industrial de China que ha sido en gran medida indiscutible durante décadas. Debemos retroceder globalmente contra el imperialismo y la propaganda de Beijing donde sea que ocurra. También debemos prepararnos para el conflicto militar, con énfasis en disuadir la agresión china.



Estados Unidos tendrá que liderar la lucha como lo hizo anteriormente en la guerra fría, pero el éxito requerirá que Europa y nuestros aliados en todo el mundo estén con ellos a largo plazo. Este no es un problema político de partido, pero debe convertirse en un elemento fundamental de las grandes estrategias occidentales duraderas. Esta es la tarea de décadas y será de alto riesgo y costosa. La alternativa es permanecer enganchado y enganchado al estado comunista chino y dejar que las generaciones futuras sufran las consecuencias incalculables de nuestra continua inacción ciega.

El coronel (retirado) Richard Kemp comandó las fuerzas británicas en Irlanda del Norte, Afganistán, Irak y los Balcanes. Es miembro distinguido del Instituto Gatestone.

Traducido parta Porisrael.org por Dori Lustron