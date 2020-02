Vuelve Yentl del 4 al 7 de marzo

https://tickantel.com.uy/inicio/espectaculo/40008623/espectaculo/YENTL?0

El miércoles 22 de mayo quedará en mi memoria para siempre. A las 20.30, la sala de teatro del Movie Center estaba repleta. Los integrantes del grupo Or paseaban ansiosos. Los acomodadores eran voluntarios.

Era el pre estreno de Yentl. Todo un sueño tener la chance de ver esta obra en Montevideo. Que esa función haya sido a beneficio del Área de Inclusión de la Kehilá fue un doble sueño.

Al comienzo del evento, la Presidenta de la Kehilá Susana Grimberg dio un emocionante discurso sobre cómo el “Área de Discapacidad” se transformó en el “Departamento de Inclusión”. Aludió a que los tiempos cambian y también las denominaciones. El pensamiento central fue focalizar en el “yo puedo”, dejando de lado los obstáculos. En seguido se mostró en la pantalla un video protagonizado por el grupo Or.

Susana Grinmberg, Presidenta Kehila Foto: Tamar Rausky

Video "Puedo" protagonizado por integrantes del Grupo Or

Fotos Tamar Rausky Gentileza Kheilá

Presentación de la obra Yentl



La obra Yentl tiene que ver también con la inclusión, con la historia de las mujeres y su rol en el judaísmo.

La palabra “Yentl” me retrotraea a la película que vi protagonizada por Barbra Streisand,en mi juventud. Está basada en la obra teatral homónima de Leah Napolin e Isaac Bashevis Singer, que a su vez se basa en el cuento de Singer Yentl the yeshiva boy (Yentl, el chico de la Yeshivá). Esta historia trata de una muchacha en un shtetl, hija de un rabino que quería estudiar Talmud. Y su padre yendo contra las normas existentes le daba clase a escondidas. Tras su muerte, ella se disfraza de hombre y se va a continuar sus estudios talmúdicos a una Yeshiva. En el camino, conoce a Avigdor y se convierten en compañeros de estudio inseparables. Avigdor había estado prometido con una chica del pueblo, Hadass, de la cual sigue enamorado. Anshel, que es el nombre que utiliza Yentl como se varón, se casa con la enamorada de su amigo y es allí cuando se produce un triángulo amoroso.

Yentl y Avidgor Fotos Tamar Rausky Gentileza Kheilá

La actuación de Melanie Catan y Chepe Irisity son memorables. Me emocionó especialmente la escena en que Yentl lee el Kasdish por su padre, aún contra las prohibiciones rabínicas. Uno de los mensajes fundamentales de la obra es la lucha de las mujeres judías que querían salir del rol tradicional que el judaísmo les asignó. La famosa frase que los hombres rezan todos los días: “Agradezco a Dios que me hiciste hombre y no mujer”, aún cuando los rabinos tienen sobradas explicaciones por las cuales las mujeres están eximidas de las oraciones diarias, esta frase no deja de ser profundamente machista. Yentl se ve obligada a disfrazarse de hombre porque su sueño es estudiar Torá y no puede hacerlo siendo mujer.

Al ver la obra en estos tiempos, mi pensamiento va a la lucha de las mujeres por estudiar tora y ser aceptadas como parte de un Miniam, esto ha sido posible gracias a los movimientos conservadores. Por supuesto, no es aceptado por la Rabanut en Israel ni en ninguna sinagoga ortodoxa de la diáspora. Al ver una mujer vestida de hombre, me lleva a pensar en las crisis de identidad sexual y los cambios de sexo que ocurren hoy día. Este no es el tema de la obra, Yentl viste como hombre porque en el tiempo que le tocó vivir es una condición para poder estudiar torá.

La obra está dirigida por Coco Rivero, la producción es de Lea Bensasson. Fernando Nathan, producción musical y Melanie Catan en la producción ejecutiva conjuntamente con Sofia Scarone.

El elenco está formado por: Martin Bonilla, Victoria Césperes, Fabiana Charlo, Pepe Ferraro, Stefanía Galípolo, Jenny Galván, Martín García, Fernando Gómez, Daniel Jorysz, Bettina Mondino, David Roizner, Carlos Sorriba, Fernando Toja, María Luz Viera, Pipi Zanella

Una felicitación muy especial a la orquesta Klezmeron Finoli cuyos integrantes son: Adrián Rubinstein, Fernando Nathan, Fernanda Lazaga, Nicolas Varela, Martín Morón y Matías Rodriguez. Otra felicitación muy especial a Jagay Alfassa, cuya voz reconocí al esuchar.

Es obra es absolutamente recomendable, nos lleva a principios de siglo XX, a los pueblitos perdidos donde tantos de nuestros antepasados vivieron. Es una oportunidad de conectarse con nuestra historia, de viajar en la máquina del tiempo y ver como transcurría la vida en esa época. La obra en el Movie Center va a estar el miércoles 29 de mayo, el miércoles 5 de juno, el 12 de junio y el 26 de junio. Las entradas se compran en la boletería del Movie y en su página web: www.movie.com.uy

Gonzalo Rozedncvang entrega flores a Lea Bensasson