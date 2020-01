Si esto no para, no lo arregla nadie, claro que tampoco Trump

Aclaro de entrada que estas líneas las escribo un tanto nerviosa. Trato como siempre de mantener la cordura, de no escribir con las tripas sino con la razón. Pero hay momentos en los que es más difícil.

Hace corto rato fueron disparados tres cohetes desde Gaza hacia territorio israelí, detonando las alarmas en Sderot, el colegio universitario Sapir y en el kibutz Gevim. La Cúpula de Hierro logró destruir a dos de ellos en el aire. Si fue activada significa que su cerebro captó que los cohetes iban a impactar en una zona habitada, a menos que fueran interceptados en vuelo. Otro cayó en campo abierto. Un bebé está grave, porque se cayó al parecer de los brazos de su madre cuando ella corría a refugiarse al oir la alarma.

Sí, ya sé…ya es rutina. ¿Qué puede tener de novedad contar que dispararon desde Gaza a Israel? Nada. Absolutamente nada.

Pero lo cuento no por la novedad, sino por algo mucho más de fondo.

Por estos lares, en Israel y diría que también en las comunidades judías del mundo, andamos todos conmocionados por el plan “del siglo”. La derecha cree que mañana impone soberanía en los asentamientos, Netanyahu cree que ganó votos para las elecciones y Trump cree que las fotos del momento “histórico” ayudarán para levantar su caída popularidad. Y en el medio estamos los que tratamos de ver lo bueno y lo malo, los que reconocemos virtudes y también fallas.

Pero en definitiva, lo central no depende de Trump. Ni siquiera de Bibi.Claro que en manos del Primer Ministro de Israel hay mucho poder para caldear los ánimos o para calmarlos, dependiendo de qué pasos políticos da. Sin embargo, mientras del otro lado haya terroristas que no velan por los intereses de su gente y miden todo en cuánto y cómo pueden dañar a Israel, o simplemente tratan de conseguir lo que quieren siempre mediante ataques, por más diplomático y moderado que sea el gobierno del lado israelí, no cambiará mucho.

Hoy hice varias entrevistas con expertos y figuras interesantes, para analizar el plan de Trump en sus distintas aristas. La mayoría, del lado israelí. Una también del lado palestino, Ziad Abu Zayyad. Del lado israelí entrevisté al Profesor de Ciencias Políticas Efraim Inbar, al columnista Ben Dror Yemini de Ynet, al periodista Eran Zinger, cronista de asuntos árabes de la radio y televisión públicas KAN y Yoseph Haddad, árabe israelí, cristiano, muy defensor del Estado. Fue apasionante. Cada uno con sus énfasis y destaques. Ya los podrán ir leyendo en los próximos días.

Pero terminé la última, con Eran Zinger, y al rato, los tres cohetes. ¿De qué sirven todos los análisis, si esto va a funcionar o no, si desde Gaza esa es la situación?

En Israel, Netanyahu pensaba poner a votación ya este domingo la anexión y por suerte lo frenaron. No tan rápido, aclaró Washington. Hay que analizar, ver derivaciones jurídicas, no se puede dar un paso así sin consultar con el asesor legal del gobierno. Así que seguro pasarán varios meses.

Pero del otro lado…no hay asesor jurídico ni consideraciones políticas singulares.

Y vuelven a disparar.

Y cuando me imagino a la madre corriendo y su bebé herido, pienso que las estadísticas son frías y amorfas, pero detrás de ellas está tanta gente a la que conozco personalmente, que he entrevistado, que me ha contado de sus angustias y tensiones. Y desde hace unos meses, también un jovencito al que conozco desde bebé, por una gran amistad con su familia toda, que está viviendo en Sderot. Y lo imagino tratando de resguardarse cuando suena la alarma. No, corriendo no…porque no puede correr. Tiene dificultades motrices y está claro de antemano que en 15 segundos, el tiempo que la gente tiene allí para resguardarse, no llega a ningún lado. No es seguro que alcance a salir de su habitación para cruzar los metros que lo separan de la pieza blindada.

Así que tres cohetes son una noticia más.

Para mí, son mucho más.

Y ni que hablar de quienes los viven, en el sur de Israel.