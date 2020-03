La asunción de Luis, celebrando 35 años de recuperación de la democracia

Sin olvidar ni por un momento que la asunción de Luis Lacalle Pou como nuevo Presidente de la República es motivo de gran felicidad para parte del país y de tristeza para otros-como es lógico en un país plural con diversidad de opiniones- estoy profundamente convencida de que todo Uruguay debe ver este momento como un día de fiesta. Son demasiados millones los ciudadanos del mundo que viven bajo opresión, dictaduras, regímenes violadores de los derechos humanos de su gente, como para dar por sobreentendido lo que ocurre este domingo 1° de marzo en nuestra hermosa y emblemática Plaza Independencia. Son demasiados los países en los que no se vota, o en los que las elecciones son una burla que resulta siempre en apoyo masivo de más del 95% al gobernante de turno-una puesta en escena patética que no puede esconder la verdad de la opresión-, como para que alguien piense que el día de hoy en Uruguay no debe ser celebrado.

Un simbolismo muy especial acompaña la asunción de Luis. Es el 35° aniversario de la recuperación de la democracia, desde aquel 1° de marzo en que el Dr. Julio María Sanguinetti se convirtió por primera vez en el Presidente de los uruguayos nuevamente en democracia. Lo antecedieron oscuros años de dictadura que sumieron el país en una larga noche que duró 12 años.

Desde la primera asunción de Sanguinetti hace 35 años, no sólo se ha mantenido firmemente la democracia, sino que se confirmó como la mejor forma de acceder al poder. Es que tras el primer gobierno de Sanguinetti, llegó el del Dr. Luis Alberto Lacalle Herrera, luego el segundo de Sanguinetti, sucedido por Jorge Batlle y finalmente, el Frente Amplio, que estuvo 15 años en el poder. Creo que no era necesario ser votante del FA para observar con emoción aquel 1° de marzo del 2005 cuando el Dr. Tabaré Vázquez asumió por primera vez. Era la singular confirmación de la democracia uruguaya. No está de más recordar que era también la confirmación de la razón que tenía hasta el Che Guevara cuando advirtió en Montevideo muchos años atrás “¡En Uruguay no!”, dando a entender claramente que la insurrección, la violencia civil en nuestro país, no debía ser el camino. Y hace 10 años se lo confirmó con especial contundencia cuando el ex –Tupamaro Mujica recibió la banda presidencial habiendo sido electo legítimamente en las urnas.

Y hoy, dado que así es la democracia, el Partido Nacional, al frente de la coalición multicolor, sucede al Frente Amplio, iniciando un nuevo período en la historia política nacional.

El tiempo dirá en qué medida el nuevo Presidente de la República es sabio para traducir sus excelentes intenciones en políticas aplicables y exitosas que beneficien el país. No tenemos duda alguna de que encara este enorme desafío con la sensación de privilegio por habérsele dado la oportunidad de lidiar con él, enamorado del país y el pueblo.

Días atrás, mandamos al Presidente electo el editorial que habíamos escrito sobre su inminente asunción, el que estuvo en portada hasta la publicación de estas nuevas líneas. Para nuestra emoción, nos contestó “Gracias de corazón!” y agregó un compromiso: “Vamos a dejar todo en la cancha”.

Que así sea.